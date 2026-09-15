De La Pequeña Habana al mundo: Miami despide a Ashlee Méndez rumbo a Miss Global 2026

Vista general de la cena de apoyo y recaudación de fondos celebrada antes de la participación de Ashlee Méndez Gómez en Miss Global 2026.

Ganadores de distintos certámenes de belleza se sumaron a la despedida organizada en La Pequeña Habana.

Rolando Escalona, su esposa, Ashlee Méndez Gómez y Alina Robert posan con la distinción concedida durante el encuentro.

El comisionado de Miami por el Distrito 3, Rolando Escalona, entrega el reconocimiento a Ashlee Méndez Gómez y a Miss Cuba USA Organization.

Calle Dragones, en La Pequeña Habana, acogió la velada dedicada a la representante de Cuba en Miss Global 2026.

Ashlee Méndez Gómez recibió el respaldo de familiares, invitados y figuras vinculadas a los certámenes de belleza antes de su viaje a Tailandia.

Alina Robert y Ashlee Méndez Gómez, durante la presentación de la reina de belleza.

MIAMI.- Ante su próximo viaje a Tailandia, Ashlee Méndez Gómez, Miss Global Cuba 2026, recibió el respaldo de familiares, líderes comunitarios y figuras vinculadas a los certámenes de belleza durante una cena celebrada el domingo en Calle Dragones, en La Pequeña Habana.

La actividad, organizada y conducida por Alina Robert, fundadora y directora creativa de Miss Cuba USA Organization, fue concebida como una despedida y recaudación de fondos antes del compromiso internacional de la joven.

Uno de los momentos centrales ocurrió cuando Rolando Escalona, comisionado de la ciudad de Miami por el Distrito 3, entregó un reconocimiento a Méndez Gómez y a Miss Cuba USA Organization. El funcionario asistió junto a su esposa.

La velada reunió además a reinas de belleza, directores de concursos, colaboradores y representantes de diferentes sectores de la comunidad. Entre los invitados estuvo Juan Carlos Milian, Mister Global Cuba, acompañado por sus directores, así como integrantes de otras plataformas relacionadas con este tipo de competencias.

Ashlee viajará a Miss Global 2026, que se desarrollará del 29 de septiembre al 11 de octubre en Bangkok y Ratchaburi. La gala de coronación está prevista para el 11 de octubre en el MCC Hall, The Mall Lifestore Ngamwongwan.

Nacida en Pensilvania e hija de padres cubanos, habla español e inglés y mantiene un estrecho vínculo con sus raíces. Su participación llevará al escenario una identidad forjada entre la herencia familiar y la experiencia de crecer en Estados Unidos.

La aspirante ha articulado su mensaje alrededor de “Permiso para Soñar”, una iniciativa centrada en las oportunidades, el valor de contar la propia historia y la importancia de facilitar herramientas que permitan ampliar los horizontes personales. Ese propósito busca proyectar una voz propia más allá de la pasarela.

El encuentro mostró también el trabajo previo que exige una competencia de esta magnitud y la red de apoyo necesaria para llegar a ella. El proceso incluye entrenamiento escénico, comunicación, entrevistas, imagen y construcción de una presencia pública conectada con el entorno social.

Robert ha desarrollado esa estructura desde 2019, cuando fundó en Miami Miss Cuba USA Organization. La institución posee la franquicia nacional para Miss Global y, mediante sus concursos, MCU Academy e iniciativas comunitarias, promueve el liderazgo, el crecimiento individual y la preservación de la herencia cubanoamericana.

Su propuesta pretende que una corona sea el punto de partida de una experiencia de aprendizaje y no la única finalidad del recorrido. Las participantes reciben recursos para desenvolverse ante el público, fortalecer su confianza, definir su marca personal y asumir funciones como embajadoras de su cultura.

Robert conoce ambos lados del escenario. La actriz, presentadora y productora nacida en La Habana fue finalista de Nuestra Belleza Latina en 2014, copresentadora de Sábado Gigante y primera finalista de Miss Universe Cuba 2024. Esa trayectoria nutre ahora su papel como mentora, directora nacional de Miss Global Cuba y responsable creativa del proyecto.

Su labor durante la noche tampoco se limitó a conducir el programa. Robert impulsó la convocatoria y encabeza la estrategia con la que Ashlee ha avanzado hacia el concurso, desde el desarrollo individual hasta las actividades destinadas a fortalecer su visibilidad y relación con el público.

El lema “From Little Havana to the World”, traducido como “De La Pequeña Habana al mundo”, sirvió como hilo conductor. El concepto resume la conexión entre las raíces de las participantes, las oportunidades encontradas en Miami y la aspiración de llevar ese legado a escenarios internacionales.

La elección de Calle Dragones, en plena Calle Ocho, reforzó esa narrativa. Desde uno de los espacios culturales y gastronómicos de la zona, los asistentes acompañaron a la candidata en el comienzo de una etapa que trasladará su camino desde el corazón de la comunidad cubana en Miami hasta Tailandia.

La recaudación estuvo dirigida a respaldar los programas culturales, educativos y comunitarios promovidos por la institución. Aunque no se informó el monto obtenido, la cita permitió sumar recursos y alianzas al entrenamiento de Ashlee y a las iniciativas orientadas a abrir oportunidades a futuras participantes.

Con la salida al país asiático cada vez más próxima, la cena marcó el cierre de la etapa pública en Miami y el inicio del desafío internacional. Méndez Gómez asumirá ahora la responsabilidad de representar a Cuba, mientras el equipo encabezado por Robert buscará convertir esa presencia en una oportunidad de visibilidad, liderazgo y continuidad para otras jóvenes.

El lema que presidió la noche se convirtió así en una ruta concreta: de La Pequeña Habana al mundo.