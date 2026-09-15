Bajar la cabeza ante Marruecos, la mejor opción de Sánchez

El presidente Pedro Sánchez parece no estar informado de que muchas mujeres ceutíes, e incluso algunos escolares, llevan en su bolso un spray con gas pimienta. Si está informado de esto, su cinismo no tiene fronteras, y nunca mejor dicho.

A un mes y medio de la invasión, y luego de "desclasificar" una conversación de WhatsApp en la que un agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español avisa de la avalancha del 30 de julio, Sánchez continúa exculpando al actual régimen alauí y ha puesto fecha al final de la crisis: "Antes de fin de año", aseguró este lunes como si se tratara de un juego.

"No vimos una actitud pasiva por parte de las autoridades marroquíes. Lo que vimos fue una forma inteligente de gestionar la situación, intentando evitar el daño a los migrantes", dijo Sánchez durante una entrevista en La Sexta.

Pero también confesó que su Gobierno no pudo hacer frente a la avalancha y decidió "absorber" a casi 80.000 inmigrantes que entraron de golpe en los 19 kilómetros cuadrados de territorio ceutí.

A la misma hora de la entrevista en La Sexta con los presentadores del El Intermedio, el Gran Wyoming y Sandra Sabatés, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, acusaba a Sánchez de no haber estado "a la altura" y de no hacerle caso al CNI.

"Hay indolencia, irresponsabilidad y un manifiesto de no molestar a Marruecos", denunció Vivas en el popular programa El Hormiguero, que conduce y dirige Pablo Motos.

"Absorber" y no repeler a toda esa gente que entró de golpe es para Sánchez una cuestión "humanitaria", pero en opinión del presidente de Ceuta lo que está en juego "trasciende a la propia ciudad autónoma: Lo que está en juego es nuestra democracia", enfatizó este político que se ha ganado la admiración no solo de los ceutíes, sino de gran parte de los españoles.

Cavar la tumba del sanchismo

Las multitudinarias manifestaciones de apoyo a Ceuta el pasado 2 de septiembre dejaron fuertes imágenes de unidad nacional y podrían "cavar la tumba del sanchismo".

Esta frase se escucha en los audios de videos de internet que recogen las concentraciones en ciudades tan importantes como Madrid, Barcelona y Sevilla.

Entre otros coros como "Sánchez dimisión", el de "cavar la tumba del sanchismo" fue la banda sonora que acompañó al hartazgo popular sobre la mala gestión de un presidente que no ganó las elecciones generales de 2023, pero hizo todo lo posible para gobernar. Incluso aliarse con partidos independentistas e ideológicamente opuestos como Junts per Catalunya.

Mientras la prensa española -también la prensa de derecha- hablaba de decenas de miles de manifestantes, las imágenes decían otra cosa: millones en todo España salieron a las calles para denunciar la invasión a Ceuta y apoyar a esa ciudad autónoma, en cuyo territorio entró una avalancha de alrededor de 80.000 inmigrantes, la mayoría marroquí, una cifra que equivale a la población ceutí.

Sánchez, sin embargo, exculpó al régimen de Marruecos de haber organizado la invasión, incluso ante pruebas tan contundentes como los videos que circularon en redes, donde aparecen gendarmes marroquíes facilitando el paso a territorio español. Un mes después de la invasión, el digital El Español filtró un informe de la Policía española que avisaba de la avalancha.

Ceuta, la cortina de humo de la Moncloa

Los graves casos de corrupción que rodean a Sánchez -incluyendo los procesos judiciales a su mujer y a su hermano por tráfico de influencias- ya son suficientes para que presentara su dimisión, pero el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sigue aferrado al poder por alguna razón que nadie conoce exactamente.

Cada vez más demacrado y más solo, parece vagar a su aire sin que le importe lo que sucede a su alrededor.

En nombre del "progresismo", un término que los cubanos conocemos como demagogia, Sánchez ha conseguido elevar la crispación social y ha borrado del mapa la magnífica convivencia que puso en práctica la transición y luego la democracia española. Su objetivo está en el extrarradio y lo ha conseguido con la presidencia de la Internacional Socialista.

El hartazgo de sus socios en el Congreso no llegó con aquel subterfugio presentado en forma de "carta a la ciudadanía", en el que, luego de varios días de "retiro espiritual", dijo cínicamente que los militantes de su partido le había pedido que no renunciara.

El hartazgo de sus socios de gobierno tampoco llegó luego de tres años sin presentar un presupuesto general del Estado, ni cuando la grave crisis de la Dana, las inundaciones repentinas en Valencia en 2024 que tampoco supo gestionar enviando a tiempo refuerzos.

Denuncia de militares españoles

En Paiporta, cuando se presentó en el terreno, no le quedó otra vía que escapar de una multitud indignada que le lanzaba pelotas de fango.

El hartazgo de sus socios llega ahora con Ceuta. Incluso, los militares españoles están hartos de tener las manos atadas frente a las agresiones de los ilegales marroquíes y las pésimas condiciones de los soldados asignados.

Según un informe de OkDiario y el medio local "El Faro de Ceuta", los militares se movilizarán este miércoles 16 de septiembre en protesta por el aumento de las agresiones.

El presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), Marco Antonio Gómez, llama a las Fuerzas Armadas, sus familias y la ciudadanía a concentrarse en la Plaza de los Reyes para revertir una situación insostenible.

El acto de protesta pretende reunir de forma unánime tanto al colectivo militar como a toda la sociedad ceutí y española en un respaldo activo a los derechos del personal de las Fuerzas Armadas.

La convocatoria impulsada por ATME está dirigida a todos los militares de España, independientemente de su empleo o rango, y de manera muy especial a los compañeros destinados en la ciudad autónoma de Ceuta.

"No nos dejan defendernos", declararon uniformados y denunciaron que sólo se les permite llevar un fusil por cada cuatro, cinco o seis efectivos en el patrullaje en la ciudad autónoma, que sufre el embate y la extrema violencia de más de 20.000 ilegales que permanecen en esta ciudad.

Los militares se sienten "impotentes" ante la limitación que sufren para garantizar la seguridad en las calles de Ceuta y también para defenderse ante los numerosos ataques que enfrentan por parte de miles de ilegales, quienes cada vez actúan con mayor violencia.

Sánchez se vio acorralado ante el Congreso en su intento por pasarle la mano a Marruecos.

Por solo citar un ejemplo, Ione Belarra, la secretaria general del ultra izquierdista Podemos le acusó de "claudicar" ante Marruecos y de prolongar deliberadamente la emergencia humanitaria y de mantener a miles de inmigrantes en Ceuta.

"¿Por qué protege a Marruecos? ¿Por qué está usted negando lo que es evidente?", preguntó Belarra bastante exaltada.

¿Incompetencia o traición?

Un duro editorial de El País se suma a las críticas a Sánchez:

"La irrupción de cerca de 80.000 inmigrantes en Ceuta a finales de julio no solo provocó una crisis geopolítica, humanitaria y política pendiente aún de resolver. También dejó a la población con una inaceptable sensación de desamparo, miles de inmigrantes en situación precaria y un vecino, Marruecos, que no esconde su voluntad de hacerse con este territorio de la Unión Europea", dice el editorial.

El mismo periódico publica una columna de opinión de la reconocida escritora marroquí Najat El Hachmi, quien asegura que el régimen de Rabat "lleva décadas forzando la emigración para rebajar las tensiones de la pobreza y la tiranía".

Por su parte, el periodista español Pedro García Cuartango aseguró, tras la intervención de Sánchez en el Congreso, que el presidente "está a punto de tirar la toalla".

"Estamos ante un caso de pura incompetencia. El mayor síntoma de descomposición de un gobierno es la lengua cuando las palabras no significan nada, y (Sánchez) no puede distinguir entre la verdad y la ficción. Marcharse es lo mejor que puede hacer", añadió el columnista de ABC durante una llamada telefónica que realizó al programa La Brújula, de Onda Cero.

En su opinión, Sánchez se verá obligado en marzo a adelantar las elecciones generales, programadas para agosto del año que viene.

Nadie se explica por qué Pedro Sánchez sigue al frente del Ejecutivo, por qué no llega en el Congreso una moción de censura (Impeachment), como le hicieron al entonces presidente Mariano Rajoy, en 2018.

Elementos sobran. Falta entonces una voluntad política.

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