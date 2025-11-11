¿Busca escuela pública para su hijo en Miami-Dade?

Los más pequeños acuden a clases en la escuela primaria Silver Bluff, en Miami.

Una escuela pública de Miami Dade entre las mejores del país.

MIAMI.- Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (Miami-Dade County Public Schools, M-DCPS) anuncian la serie de conferencias Choice Expos & Showcases para conocer opciones y escoger la escuela adecuada para sus hijos.

La entrada a las conferencias es gratuita y solo debe inscribirse para asegurar su asiento.

Sábado, 15 de noviembre, de 9 a.m. a 3 p.m., en Miami Dade College, Kendall Campus, 11011 SW 104th Street, Miami. Inscríbase aquí.

Sábado, 13 de diciembre, de de 9 a.m. a 3 p.m., en Miami Dade College, West Campus, 3800 NW 115th Avenue, Doral. Inscríbase aquí.

Sábado, 10 de enero, de 9 a.m. a 3 p.m., en Miami Dade College, North Campus, 11380 NW 27th Avenue, Miami. Inscríbase aquí.

"Nuestra misión es asegurarnos de que todos los estudiantes del condado Miami-Dade tengan acceso a una excelente educación; la chispa que encienda sus motivaciones y los prepare para el éxito en la universidad, su profesión y la vida", señaló el superintendente de Escuelas Públicas, Dr. Jose L. Dotres.

"Estas Choice Expos son una celebración de la oportunidad, la innovación y el increíble talento dentro de nuestras escuelas", subrayó.

Cada conferencia contará con la presencia de representantes de docenas de escuelas y departamentos de M-DCPS. Padres y tutores podrán conocer a educadores, disfrutar de las actuaciones de los estudiantes y hablar directamente con expertos que los guiarán a través de la amplia gama de opciones educativas, desde la primera infancia hasta la educación profesional y técnica.

Con las aplicaciones Magnet y Pre-kindergarten voluntario VPK, estas conferencias tienen lugar en el momento perfecto para que las familias exploren opciones, obtengan asesoramiento de expertos y tomen decisiones informadas antes que se venzan los plazos de matriculación.

M-DCPS exhorta a las familias a preinscribirse para asistir a la exposición que sea más conveniente para ellas. La preinscripción garantiza una entrada más rápida y una orientación personalizada en el sitio.

Detalles