martes 11  de  noviembre 2025
¿Busca escuela pública para su hijo en Miami-Dade?

La autoridad condal de escuelas públicas anuncia una serie de conferencias para padres conocer donde matricular

Vista parcial del aula de una escuela en Miami-Dade.

SUREIDY RODRÍGUEZ / DLA
Una escuela pública de Miami Dade entre las mejores del país.

GISELLE SANTALUCCI / DLA
Los más pequeños acuden a clases en la escuela primaria Silver Bluff, en Miami.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (Miami-Dade County Public Schools, M-DCPS) anuncian la serie de conferencias Choice Expos & Showcases para conocer opciones y escoger la escuela adecuada para sus hijos.

La entrada a las conferencias es gratuita y solo debe inscribirse para asegurar su asiento.

Sábado, 15 de noviembre, de 9 a.m. a 3 p.m., en Miami Dade College, Kendall Campus, 11011 SW 104th Street, Miami. Inscríbase aquí.

Sábado, 13 de diciembre, de de 9 a.m. a 3 p.m., en Miami Dade College, West Campus, 3800 NW 115th Avenue, Doral. Inscríbase aquí.

Sábado, 10 de enero, de 9 a.m. a 3 p.m., en Miami Dade College, North Campus, 11380 NW 27th Avenue, Miami. Inscríbase aquí.

"Nuestra misión es asegurarnos de que todos los estudiantes del condado Miami-Dade tengan acceso a una excelente educación; la chispa que encienda sus motivaciones y los prepare para el éxito en la universidad, su profesión y la vida", señaló el superintendente de Escuelas Públicas, Dr. Jose L. Dotres.

"Estas Choice Expos son una celebración de la oportunidad, la innovación y el increíble talento dentro de nuestras escuelas", subrayó.

Cada conferencia contará con la presencia de representantes de docenas de escuelas y departamentos de M-DCPS. Padres y tutores podrán conocer a educadores, disfrutar de las actuaciones de los estudiantes y hablar directamente con expertos que los guiarán a través de la amplia gama de opciones educativas, desde la primera infancia hasta la educación profesional y técnica.

Con las aplicaciones Magnet y Pre-kindergarten voluntario VPK, estas conferencias tienen lugar en el momento perfecto para que las familias exploren opciones, obtengan asesoramiento de expertos y tomen decisiones informadas antes que se venzan los plazos de matriculación.

M-DCPS exhorta a las familias a preinscribirse para asistir a la exposición que sea más conveniente para ellas. La preinscripción garantiza una entrada más rápida y una orientación personalizada en el sitio.

Detalles

  • Educación para la primera infancia: Explore los programas VPK, Early Head Start y Head Start que ayudan a las familias a elegir el camino de aprendizaje temprano correcto.
  • Magnet, Cursos Académicos Avanzados y Educación Técnica Profesional (CTE): Descubra programas prácticos y avanzados que preparan a los estudiantes para futuras carreras y universidades, incluyendo matriculación dual, clases para estudiantes de talento extraordinario (Gifted), Programas de Cursos Avanzados (Advanced Placement, AP), Cambridge, Bachillerato Internacional (International Baccalaureate, IB) y opciones de certificación técnica.
  • Carrera postsecundaria y educación técnica: Obtenga información sobre los cursos de ESOL para familias y las oportunidades de obtener certificaciones de industria y créditos universitarios, todos diseñados para ayudar a los estudiantes a comenzar su educación técnica o trayectoria profesional justo después de la escuela secundaria.
  • Servicios para estudiantes, salud mental y servicios de salud: Converse con expertos que ofrecen asesoramiento académico, ayuda para estudiantes graduandos, asesoramiento y consultas de salud de enfermeras escolares y profesionales del bienestar.
  • Alimentación, nutrición y transporte: Obtenga información sobre los programas de alimentos escolares, los depósitos a la cuenta PayPams, el seguimiento a través de GPS de BusPlanner y la flota de autobuses eléctricos del distrito.
  • Academia para padres de familia y familiares: Disfrute de talleres y sesiones de capacitación para fortalecer la participación y la comunicación de los padres; disponible en inglés, español y criollo haitiano.
  • Recursos humanos: Converse con representantes sobre oportunidades de empleo y trayectorias profesionales dentro de M-DCPS.
Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO

Trump elogia acuerdo que pone fin al cierre del gobierno

Miguel Uribe Londoño (C), padre del fallecido candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, asiste al velatorio de su hijo en el Congreso de Bogotá el 11 de agosto de 2025. El candidato presidencial colombiano Miguel Uribe falleció dos meses después de recibir un disparo en la cabeza durante un acto de campaña, según anunció su esposa la madrugada del 11 de agosto de 2025. El estado del legislador había vuelto a ser crítico tras sufrir una nueva hemorragia cerebral relacionada con el intento de asesinato durante un mitin el 7 de junio, en el que recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza.  video
COLOMBIA

Régimen de Maduro habría financiado el crimen de Miguel Uribe Turbay; se abre una línea de investigación

Kilmar Abrego García pasa por seguridad al llegar a una oficina de campo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU, el 25 de agosto de 2025 en Baltimore, Maryland.
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump pide luz verde para deportar al salvadoreño Kilmar Ábrego García a Liberia

El español Carlos Alcaraz celebra luego de ganar el torneo ATP 500 de Tokio, el 30 de septiembre de 2025.
TENIS

Carlos Alcaraz recupera el primer puesto del ránking, a la espera de la conclusión del Masters

El abogado y exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani.
JUSTICIA

Trump indulta a personas que intentaron demostrar fraude electoral en 2020

