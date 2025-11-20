jueves 20  de  noviembre 2025
LANZAMIENTO

Dos revistas en Miami celebran a los talentos del interiorismo

La celebración coincidió con la llegada de Art Basel, convirtiéndose en el escenario perfecto para reconocer a quienes están dejando huella en esta industria en expansión.

Ediciones de noviembre 2025 de Brickell Magazine y Key Biscayne Magazine, celebrando a los grandes del diseño de interiores en Miami.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Momentos destacados de la alfombra roja de la noche, donde los diseñadores de interiores celebran su reconocimiento y logros.

La alfombra roja del lanzamiento de Brickell y Key Biscayne Magazine, destacando a los asistentes en una noche de celebración y estilo.

Asistentes disfrutando de una noche llena de creatividad, conexiones y celebración.

Los líderes del interiorismo en Miami, capturados en un momento de inspiración durante la celebración de Design Minds 2025.

Homenaje a los diseñadores de interiores en el lanzamiento de la nueva edición de Brickell Magazine y Key Biscayne Magazine.

Portada de noviembre 2025, revista Key Biscayne.

Trofeos que representan el reconocimiento a la excelencia y el impacto positivo del diseño de interiores en la comunidad de Brickell.

Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. - Brickell Magazine y Key Biscayne Magazine lanzaron su nueva edición del mes de noviembre en un evento que se realizó la noche del miércoles en el Addison House Showroom, ubicado en el Miami Design District, una tienda de colecciones para el hogar de fabricación italiana.

La actividad no solo reunió y premió a destacados diseñadores de interiores del Sur de la Florida, sino que también celebró el crecimiento de una industria que continúa consolidando a la ciudad como un nuevo centro del interiorismo a nivel mundial.

Lucrecia ensaya en la Florida International University para el concierto Celia Sinfónica.
MÚSICA

"Celia Sinfónica", en la voz de Lucrecia y otros artistas, llega al Arsht Center de Miami
Flyer del concierto del Adrienne Arsht Center, Celia Sinfónica. 
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Así lo destacó en declaraciones para Diario Las Américas Emilio Uribe, creador de imagen y editor de belleza y moda de las dos publicaciones:

“Este es el tema de este número de la revista, estamos en Miami y aprovechamos que se acerca Art Basel, por eso celebramos a toda el gremio del diseño de interiores.”

Por su parte, la directora creativa Isa Zapata comentó sobre el proceso editorial para este volumen:

“Empiezo a mirar la locación y a inspirarme en qué historia hay detrás. Lo primero que hago es conformar el equipo y tengo el mejor grupo del planeta; son personas muy profesionales y para mí es muy importante pasarla bien en el trabajo.”

El photoshoot principal de esta entrega se realizó en Addison House, lo cual influyó directamente en la estética final. Zapata destacó el trabajo conjunto:

“Tienen mucha atención al detalle y eso también se tenía que trasladar al concepto y a la ropa. El trabajo de Emilio fue impecable.”, señaló.

Así mismo, subrayó su compromiso, reforzando la misión de la publicación como plataforma para difundir el talento local:

“Dar a conocer las historias de nuestra gente en sus páginas es nuestro principal objetivo. Llevamos veinte años evolucionando, sacando ideas nuevas, mezclando plataformas.”

La celebración de Design Minds 2025 reunió a los homenajeados y sus invitados, marcando un nuevo capítulo para la comunidad creativa de Miami y anticipando lo que será una próxima edición aún más inspiradora y llena de historias por descubrir.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
EEUU

Trump firma ley para hacer públicos los archivos del caso Epstein y apunta a figuras demócratas

Tic tac tic tac, Maduro
OPINIÓN

Tic tac tic tac, Maduro

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CONDENA

Trump exige el peso de la ley contra radicales demócratas que llamaron a la desobediencia militar

Esta composición fotográfica muestra al presidente estadounidense Donald Trump  (izq.) y al alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani
POLÍTICA

Trump planea recibir a Zohran Mamdani en la Casa Blanca

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025. 
CERTAMEN

Confirman que Miss Jamaica no sufrió daños físicos tras caída del escenario

