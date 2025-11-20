Dos revistas en Miami celebran a los talentos del interiorismo

Trofeos que representan el reconocimiento a la excelencia y el impacto positivo del diseño de interiores en la comunidad de Brickell.

Homenaje a los diseñadores de interiores en el lanzamiento de la nueva edición de Brickell Magazine y Key Biscayne Magazine.

Los líderes del interiorismo en Miami, capturados en un momento de inspiración durante la celebración de Design Minds 2025.

Asistentes disfrutando de una noche llena de creatividad, conexiones y celebración.

La alfombra roja del lanzamiento de Brickell y Key Biscayne Magazine, destacando a los asistentes en una noche de celebración y estilo.

Momentos destacados de la alfombra roja de la noche, donde los diseñadores de interiores celebran su reconocimiento y logros.

Ediciones de noviembre 2025 de Brickell Magazine y Key Biscayne Magazine, celebrando a los grandes del diseño de interiores en Miami.

MIAMI. - Brickell Magazine y Key Biscayne Magazine lanzaron su nueva edición del mes de noviembre en un evento que se realizó la noche del miércoles en el Addison House Showroom, ubicado en el Miami Design District , una tienda de colecciones para el hogar de fabricación italiana.

La actividad no solo reunió y premió a destacados diseñadores de interiores del Sur de la Florida, sino que también celebró el crecimiento de una industria que continúa consolidando a la ciudad como un nuevo centro del interiorismo a nivel mundial.

ESCENA Lo que presenta la escena en Miami esta semana

MÚSICA "Celia Sinfónica", en la voz de Lucrecia y otros artistas, llega al Arsht Center de Miami

Así lo destacó en declaraciones para Diario Las Américas Emilio Uribe, creador de imagen y editor de belleza y moda de las dos publicaciones:

“Este es el tema de este número de la revista, estamos en Miami y aprovechamos que se acerca Art Basel, por eso celebramos a toda el gremio del diseño de interiores.”

Por su parte, la directora creativa Isa Zapata comentó sobre el proceso editorial para este volumen:

“Empiezo a mirar la locación y a inspirarme en qué historia hay detrás. Lo primero que hago es conformar el equipo y tengo el mejor grupo del planeta; son personas muy profesionales y para mí es muy importante pasarla bien en el trabajo.”

El photoshoot principal de esta entrega se realizó en Addison House, lo cual influyó directamente en la estética final. Zapata destacó el trabajo conjunto:

“Tienen mucha atención al detalle y eso también se tenía que trasladar al concepto y a la ropa. El trabajo de Emilio fue impecable.”, señaló.

Así mismo, subrayó su compromiso, reforzando la misión de la publicación como plataforma para difundir el talento local:

“Dar a conocer las historias de nuestra gente en sus páginas es nuestro principal objetivo. Llevamos veinte años evolucionando, sacando ideas nuevas, mezclando plataformas.”

La celebración de Design Minds 2025 reunió a los homenajeados y sus invitados, marcando un nuevo capítulo para la comunidad creativa de Miami y anticipando lo que será una próxima edición aún más inspiradora y llena de historias por descubrir.