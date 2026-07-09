jueves 9  de  julio 2026
ELECCIONES 2026

Miami-Dade envía 168.000 boletas por correo para las elecciones primarias del 18 de agosto

Supervisora de Elecciones de Miami-Dade envía 168.000 boletas del voto por correo para elecciones primarias del 18 de agosto y recuerda que el plazo para solicitarlas vence el 6 de agosto

Alina García, supervisora de elecciones del condado Miami-Dade.

Alina García, supervisora de elecciones del condado Miami-Dade.

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI. La Oficina de la Supervisora de Elecciones de Miami-Dade comenzó este jueves 9 de julio el envío de aproximadamente 168.000 boletas de voto por correo para las elecciones primarias del próximo 18 de agosto, en un proceso que busca facilitar la participación de los electores mediante una de las tres modalidades habilitadas para ejercer el sufragio.

Las boletas fueron cargadas en un camión del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) desde el almacén principal de la Oficina del Supervisor de Elecciones, desde donde serán distribuidas a todos los votantes que solicitaron previamente votar por correo.

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Tras el despacho de las boletas, la supervisora de Elecciones de Miami-Dade, Alina García, ofreció una comparecencia ante los medios para explicar el proceso y responder preguntas relacionadas con los preparativos de los comicios.

"Fortalecer la confianza del público mediante elecciones seguras, justas, precisas y accesibles es mi compromiso", afirmó García. "Votar por correo es una de las tres formas convenientes que tienen nuestros electores para emitir su voto, junto con la votación anticipada y la votación el día de las elecciones. También quiero animar a la ciudadanía a participar en estas elecciones tan importantes”.

Renovar la solicitud de voto por correo

La oficina recordó que, conforme a la legislación de Florida, todas las solicitudes de voto por correo realizadas antes de las elecciones generales de 2024 expiraron el 1 de enero de 2025, por lo que los votantes interesados deben renovar su solicitud después de cada elección general programada.

Los electores pueden solicitar una boleta para una elección específica o para todas las elecciones en las que sean elegibles hasta la próxima elección general ordinaria.

Cambios de dirección requieren una nueva solicitud

Las autoridades electorales también advirtieron que el Servicio Postal no reenviará automáticamente una boleta a una dirección distinta de la registrada. Quienes deseen recibir su boleta en otra dirección deberán presentar el formulario estatal de solicitud de voto por correo, firmado por el propio elector, salvo en los casos de miembros de las Fuerzas Armadas destinados fuera de su lugar de residencia, votantes en el extranjero o cuando la solicitud sea realizada por un representante autorizado.

Fechas clave para los votantes

La Oficina de la Supervisora de Elecciones recordó que el jueves 6 de agosto será el último día para solicitar una boleta de voto por correo para las primarias del 18 de agosto.

Asimismo, las boletas deberán ser recibidas, no simplemente enviadas, en la Oficina del Supervisor de Elecciones antes de las 7:00 p.m. del día de la elección para que puedan ser contabilizadas.

Las autoridades recomendaron devolver la boleta con suficiente antelación para disponer de tiempo en caso de que sea necesario corregir algún problema relacionado con la firma del votante.

Finalmente, la oficina recordó que el 20 de julio será la fecha límite para inscribirse como votante y poder participar en estas elecciones primarias.

[email protected]

FUENTE: OFICINA DE LA SUPERVISORA DE ELECCIONES DE MIAMI-DADE

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