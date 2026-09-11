viernes 11  de  septiembre 2026
PRIVACIDAD INFANTIL

Florida demanda a Netflix por presunto uso indebido de datos de menores

La Fiscalía acusa a la plataforma de engañar a las familias y utilizar información de sus usuarios con fines publicitarios. La compañía rechaza los señalamientos

Florida no es el primer estado en formular acusaciones contra Netflix por sus alegadas prácticas de recopilación de datos

Florida no es el primer estado en formular acusaciones contra Netflix por sus alegadas prácticas de recopilación de datos

IA D. CASTROPÉ
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- El estado de Florida presentó una demanda contra Netflix, a la que acusa de recopilar y utilizar información personal de menores sin el debido consentimiento de sus padres, en un nuevo frente judicial sobre las políticas de privacidad de las grandes plataformas digitales.

La acción fue interpuesta en el Séptimo Circuito Judicial de Florida, con sede en el condado de St. Johns. El documento, de 66 páginas, acusa a la compañía de ofrecer a las familias una imagen presuntamente engañosa sobre el tratamiento de los datos y las características de su servicio infantil.

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Las afirmaciones corresponden a la Fiscalía General y todavía no han sido demostradas ante un tribunal. Netflix niega haber infringido las leyes y anticipó que defenderá su actuación durante el proceso.

De las suscripciones a la publicidad

La demanda sostiene que Netflix habría acumulado durante años información detallada sobre los hábitos de sus usuarios mientras promocionaba su servicio como una alternativa de entretenimiento sin publicidad ni vigilancia comercial.

Según la versión estatal, esos datos habrían adquirido un nuevo valor después de que la plataforma lanzara, en noviembre de 2022, una modalidad de suscripción más económica financiada parcialmente mediante anuncios.

Los fiscales alegan que determinadas herramientas publicitarias permitirían clasificar o alcanzar audiencias según factores como ingresos, composición del hogar y etapa de vida. Florida cuestiona si la plataforma incorporó a ese sistema información asociada con perfiles infantiles sin contar con una autorización clara de los padres.

La querella también señala funciones diseñadas para prolongar el tiempo de permanencia, entre ellas la reproducción automática y las recomendaciones continuas.

El estado considera que esos mecanismos podrían fomentar un consumo excesivo entre menores. La discusión judicial deberá determinar si tales características constituyen prácticas engañosas o si forman parte legítima del funcionamiento del servicio.

Netflix rechaza las acusaciones

Netflix respondió que toma seriamente la privacidad, cumple las normas aplicables y mantiene protecciones especiales para los niños, al tiempo que aseguró que la demanda carece de fundamento y que responderá firmemente ante los tribunales.

La plataforma afirma que sus declaraciones de privacidad y condiciones de uso explican sus prácticas publicitarias, mientras los controles parentales permiten restringir contenidos, bloquear títulos y administrar perfiles según la edad.

La existencia de esas herramientas no resuelve por sí sola el litigio. El tribunal deberá examinar si la información proporcionada a los adultos responsables fue suficiente y si el tratamiento de los datos se ajustó a las leyes de Florida.

Conflicto de alcance nacional

El fiscal general James Uthmeier indicó que el estado buscaría una compensación que podría alcanzar miles de millones de dólares, aunque la cantidad final dependería del avance del caso y de cualquier perjuicio que llegue a probarse.

Florida no es el primer estado en formular acusaciones similares. Texas demandó anteriormente a Netflix por sus prácticas de recopilación de datos y por funciones que, según sus autoridades, podrían mantener a los menores conectados durante periodos prolongados. La empresa también rechazó esos señalamientos.

El caso podría sentar un precedente sobre la información que las plataformas deben ofrecer a las familias y el consentimiento necesario para recopilar o utilizar datos de menores.

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