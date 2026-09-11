Comisión de Miami frena traslado de histórico ayuntamiento municipal

MIAMI.- El histórico ayuntamiento de Miami permanecerá en Dinner Key después de que la Comisión municipal rechazó trasladar todas sus funciones a la nueva sede administrativa que se construye junto a Miami Freedom Park, cerca del aeropuerto local.

La resolución, promovida por el comisionado Damian Pardo, fue aprobada el jueves por cuatro votos contra uno. La medida ordena conservar el inmueble de 3500 Pan American Drive como ayuntamiento y principal escenario de reuniones regulares de la Comisión, aunque permite utilizar temporalmente otros espacios bajo circunstancias limitadas.

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La decisión no significa que todas las dependencias permanecerán en Coconut Grove. Buena parte del personal municipal todavía deberá mudarse al nuevo complejo, pero el núcleo legislativo y ceremonial continuará dentro del edificio que funcionó originalmente como terminal de hidroaviones de Pan American World Airways.

“No hay nada que pueda reemplazarlo”

Construida durante la década de 1930, la terminal se convirtió en ayuntamiento en los años cincuenta. Desde entonces ha acogido debates políticos, protestas ciudadanas, recepciones oficiales y decisiones que transformaron una ciudad regional en una metrópoli internacional.

“Este es el lugar de la gente, donde vienen a hablar”, afirmó Pardo, quien destacó la relación del inmueble con América Latina y el Caribe. “No hay nada que pueda reemplazarlo”, agregó.

Suzanne Howland, nieta de Fred Howland, constructor vinculado con la edificación, compareció para reclamar su preservación. “Mi abuelo construyó este edificio. Es un lugar emblemático y debe conservarse”, expresó.

Por su parte, la comisionada Christine King sostuvo que otras ciudades estadounidenses protegen sus espacios históricos, mientras Miami suele mostrar mayor disposición a sustituirlos por desarrollos modernos.

Según King, mantener allí las reuniones enviará el mensaje de que la ciudad de Miami también valora su patrimonio.

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Costos y riesgos pendientes

La permanencia plantea interrogantes que todavía deberán resolverse. El edificio requiere reparaciones y se encuentra en una zona costera expuesta a inundaciones, marejadas y al aumento del nivel del mar.

Uno de los pasos siguientes de la Ciudad será determinar el costo de restaurarlo, modernizarlo y adaptarlo a las necesidades operativas y de seguridad.

El comisionado Ralph Rosado calculó en aproximadamente 295.000 dólares anuales su mantenimiento actual y consideró que la cantidad justifica conservar una función pública dentro del inmueble.

El legislador también advirtió que entregarlo a un operador privado podría conducir a renovaciones incompatibles con su carácter histórico.

La única oposición procedió del comisionado Miguel Gabela, quien cuestionó la posible duplicación de gastos. “¿Por qué estamos gastando dinero en construir una nueva instalación si no vamos a utilizarla?”, preguntó.

Pardo reconoció que la preocupación es válida, pero sostuvo que el proyecto aún se encuentra en una etapa que permite realizar ajustes.

Entretanto, el Museum of Miami propuso ocupar parte del edificio. Su directora ejecutiva, Natalia Crujeiras, lo describió como una “joya histórica” capaz de contar la evolución de la ciudad a futuras generaciones.

La votación protege por ahora la función cívica de la edificación, pero deja abiertos los debates sobre financiamiento, restauración y utilización de sus espacios.