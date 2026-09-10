Muere a los 22 años Miss Austria 2024, Lucia Sisic

MIAMI.- La muerte de Lucia Sisic, Miss Austria 2024, a los 22 años de edad, ha generado una profunda consternación en la sociedad austríaca. La joven vienesa, quien ostentaba de manera oficial la corona nacional al no haberse celebrado una nueva edición del certamen, compaginaba sus responsabilidades públicas y compromisos con sus estudios.

Aunque las autoridades no han detallado la causa directa de su deceso, medios locales han recordado su delicado historial de salud tras padecer una condición cardíaca congénita que la llevó al quirófano en siete ocasiones.

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Iniciada en los concursos de belleza con el título de Miss Viena, Sisic alcanzó la cima en 2024 tras ser coronada junto a Christopher Dengg, Mister Austria, consolidando una destacada proyección pública dentro del modelaje nacional.

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Historia de superación

Sisic convivía con un defecto severo en una válvula cardíaca detectado desde su nacimiento. A lo largo de su vida debió someterse a múltiples cirugías de alta complejidad; la más crítica de ellas en 2017, cuando tras requerir maniobras de reanimación y afrontar daños nerviosos, debió someterse a un largo proceso de rehabilitación para volver a caminar.

A finales de 2025, la modelo había compartido con optimismo la superación exitosa de su séptima intervención quirúrgica.

“Lucia fue una joven maravillosa. Durante nuestro primer año juntos llegamos a sentirnos como hermano y hermana”, expresó Christopher Dengg, Mister Austria 2024, en declaraciones recogidas por el diario Krone, sumándose a las condolencias encabezadas por Kerstin Rigger, directora ejecutiva del certamen.

La última aparición de la soberana en plataformas digitales tuvo lugar el 12 de agosto, cuando publicó una fotografía junto a un automóvil clásico bajo la frase Golden moments, publicación que tras confirmarse la noticia de su fallecimiento se ha llenado de homenajes por parte de sus seguidores y la comunidad de la moda en Europa.