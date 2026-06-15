Entre Bogotá y Cuba: la historia de Isabella Bernal rumbo a Miss Universe Cuba 2026

Durante sus prácticas profesionales junto al equipo la congresista María Elvira Salazar, trabajando más de cerca con la comunidad cubana.

Isabella junto a compañeros de universidad y a la congresista cubano americana por el Distrito 27 de Florida, durante jornadas de trabajo comunitario.

Isabella junta a sus amigas en Meneses, durante un verano en los que visitaba a su familia.

MIAMI. – Aunque nació en Bogotá, Colombia, Isabella Bernal asegura que Cuba siempre ha estado presente en su vida. Hija de padres cubanos que construyeron su futuro lejos de la isla, creció entre historias familiares, tradiciones heredadas, largas conversaciones sobre sus raíces y veranos inolvidables en Meneses, un pequeño poblado de Yaguajay, Sancti Spirítus que ocupa un lugar especial en su memoria.

Su padre, odontólogo graduado en la Escuela de Estomatología de la Universidad de La Habana, y su madre, licenciada en Historia del Arte por la Facultad de Artes y Letras de la misma institución, se encargaron de mantener vivo en la joven el vínculo con Cuba a través de la cultura, las costumbres y el sentido de pertenencia que caracteriza a muchas familias cubanas en el exilio.

FIFA 2026 El trofeo original de la Copa Mundial visita la Freedom Tower en plena fiesta futbolística de Miami

Hoy, como aspirante a Miss Universe Cuba 2026, Isabella combina su experiencia en el modelaje internacional con una formación académica en Psicología de la Universidad Internacional de Florida y un marcado interés por las causas sociales. En conversación exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS, comparte recuerdos de infancia, reflexiones sobre la realidad cubana, los retos del certamen y las aspiraciones que la acompañan dentro y fuera del mundo del entretenimiento.

- ¿Para quienes aún no te conocen, quién es Isabella Bernal más allá de la pasarela y la competencia?

Isabella es una mujer completamente fiel a sí misma y que intenta vivir la vida de esa manera. Dice lo que piensa, ama intensamente y siente intensamente.

Todo lo que hace, lo hace con el corazón y con mucha determinación. Es amante de la naturaleza, de los animales y de vivir nuevas experiencias. Pero, sobre todo, es una mujer profundamente comprometida con defender aquello en lo que cree, especialmente la libertad.

- Naciste en Colombia, pero eres hija de cubanos. ¿Cómo ha influido esa herencia familiar en la mujer que eres hoy?

Sí. Crecí en una ciudad muy fría, entre las montañas de Colombia, Bogotá, pero dentro de mi casa siempre hubo calor y sazón cubano.

Allá encontramos una pequeña comunidad de cubanos que terminó convirtiéndose en familia. Mis padres y sus amigos siempre se encargaron de mantener viva a Cuba dentro de nuestro hogar a través de la comida, las costumbres, el cafecito después de cada comida, la calidez y ese sentido de comunidad tan característico del cubano.

Pero más allá de las tradiciones, siempre hubo conversaciones sobre Cuba, sobre nuestra historia y sobre lo que significa vivir lejos de tu país sin dejar que tu identidad desaparezca. Eso fue lo que mantuvo viva en mí mi identidad cubana y también el deseo de defender la libertad y contar nuestra historia. Todas estas experiencias me han permitido llevar a Cuba conmigo a cada lugar al que voy. Considero que esta herencia me convirtió en la mujer que soy hoy: una mujer que creció en el exilio, pero que lleva a su país en el corazón y que, con determinación, busca aportar su granito de arena por la libertad de Cuba, incluso sin haber crecido en la isla.

- Has mantenido una relación cercana con Cuba a través de tu familia y de tus visitas a la isla. ¿Qué significan para ti esos vínculos y recuerdos?

Sí. Durante muchos años íbamos a Cuba todos los veranos a visitar a mis abuelos, y así viví gran parte de mi infancia. Esos largos veranos en Meneses son, sin duda, algunos de los recuerdos más lindos que tengo. Corría por las calles, jugaba hasta tarde con mis amigas, convivía con todo tipo de animales, íbamos al río, comía la comida de mi abuela, que sigue siendo mi favorita. También podía experimentar algo que para mí era muy especial: vivir rodeada de familia. Me encantaba esa sensación de cercanía, de comunidad, de sentirme completamente en casa. Son recuerdos que hoy siguen definiendo mucho de quién soy.

- ¿Cuál ha sido el mayor reto que has tenido que superar para llegar a esta etapa de Miss Universe Cuba?

Definitivamente, la fortaleza mental que he tenido que desarrollar a lo largo del proceso. Aprender a ignorar los comentarios negativos en redes sociales, evitar caer en comparaciones entre candidatas y mantenerme firme en mi propósito. Entendí que cuando uno persigue algo grande siempre habrá ruido externo, pero que al final lo importante es recordar por qué empezaste. Mantener el enfoque y proteger mi paz mental ha sido, sin duda, la parte más retadora del proceso.

- ¿Qué valores heredaste de tus raíces cubanas que hoy te acompañan en esta competencia?

El trabajo duro.

Creo que el ejemplo más constante que he visto en los cubanos que me rodean ha sido la capacidad de salir adelante con esfuerzo y dignidad. Mis padres llegaron a Bogotá en 1995 con una sola maleta de mano llena de libros y la ilusión de construir una vida en libertad. Todo lo que han logrado desde entonces ha sido fruto del sacrificio y la perseverancia.

Siempre me enseñaron a “echar pa’lante”, y llevo esa fortaleza conmigo en esta competencia y en cada proyecto que emprendo.

- ¿Qué te motivó a participar en Miss Universe Cuba y qué representa esta oportunidad para ti?

Siempre digo que Miss Universe Cuba representa la unión de mis dos grandes pasiones.

Por un lado, siempre he estado muy vinculada a la comunidad cubana. Desde pequeña buscaba maneras de expresar mis ideas y participar en iniciativas relacionadas con la realidad de Cuba para darle visibilidad. También tuve la oportunidad de participar junto a Lilo Vilaplana en distintas producciones que abordan estas temáticas, experiencias que me permitieron conocer historias profundamente humanas y conectar con diferentes voces del exilio cubano.

Además, estudié Psicología en FIU con un enfoque social y realicé mis prácticas con la congresista María Elvira Salazar, trabajando más de cerca con la comunidad cubana.

ISABELLA BERNAL CUBA Durante sus prácticas profesionales junto al equipo la congresista María Elvira Salazar, trabajando más de cerca con la comunidad cubana. CORTESÍA DE LA ENTREVISTADA

Me considero una representación de la mujer cubana que creció en el exilio y que decidió convertir esa experiencia en una forma de llevar a Cuba consigo a cada lugar al que va.

Tengo una preparación sólida en modelaje, pero también una trayectoria académica y personal profundamente conectada con temas sociales y humanos relacionados con mi comunidad.

Aspiro a representar una voz preparada, auténtica y comprometida, porque para mí hablar de Cuba va más allá de una conversación política, es hablar de dignidad y derechos humanos.

Por otro lado, he trabajado durante años en el mundo del modelaje internacional.

Para mí, Miss Universe Cuba representa la oportunidad de unir esas dos pasiones y llevar mis ideales, mi historia y mi voz a una plataforma global.

- ¿Qué crees que te diferencia del resto de las candidatas que aspiran a la corona?

Me considero una representación de la mujer cubana que creció en el exilio y que decidió convertir esa experiencia en una forma de llevar a Cuba consigo a cada lugar al que va.

Tengo una preparación sólida en modelaje, pero también una trayectoria académica y personal profundamente conectada con temas sociales y humanos relacionados con mi comunidad.

Aspiro a representar una voz preparada, auténtica y comprometida, porque para mí hablar de Cuba va más allá de una conversación política, es hablar de dignidad y derechos humanos.

- ¿Cuál ha sido el aprendizaje más importante que te ha dejado esta experiencia hasta ahora?

Creer en mí misma.

Entender que si yo no creo en mi propósito, nadie más lo hará. Esta experiencia me ha enseñado a confiar en mis capacidades, incluso en los momentos de duda, y permitir que esa confianza guíe mis pasos.

- Cuando piensas en Cuba, ¿qué es lo primero que viene a tu mente?

Lo primero que llega a mi mente es una mañana de verano en Meneses.

Me despiertan los gallos cantando, salgo del cuarto y encuentro a mi abuelita tomando café con el pan de la bodega junto a mi mamá. Mi abuelo llegando del campo y quitándose las botas. El olor al dulce de leche que preparaba mi abuela porque era el favorito de mi mamá.

ISABELLA BERNAL CUBA Isabella junta a sus amigas en Meneses, durante un verano en los que visitaba a su familia. CORTESÍA DE LA ENTREVISTADA

Después llegan mis amigas para jugar todo el día. La casa abierta, la gente entrando, saludando o deteniéndose a tomar un cafecito.

También recuerdo mucho a mi papá llevándome por cada rincón de La Habana y contándome cómo era la ciudad cuando él creció.

Son tantos recuerdos que llevo en el corazón que me cuesta elegir solo uno.

- Como alguien que ha podido mantener contacto directo con la isla, ¿cómo observas la realidad que viven hoy muchos cubanos y qué sentimientos te genera?

La situación que atraviesan muchos cubanos hoy es profundamente difícil y dolorosa.

Me genera tristeza e impotencia pensar en tantas familias enfrentando carencias y desafíos diarios por culpa de un sistema que ha centralizado el poder durante 67 años. También me recuerda la importancia de mantenernos informados y comprometidos.

Creo que especialmente los jóvenes tenemos la responsabilidad de escuchar, visibilizar y acompañar estas conversaciones.

- Cuba atraviesa importantes retos económicos y sociales. Desde tu experiencia personal y familiar, ¿qué mensaje te gustaría enviarles a los cubanos que permanecen en la isla enfrentando esas dificultades?

Mi mensaje es de fuerza y esperanza.

A quienes siguen en la isla: no están solos. Hay millones de cubanos dentro y fuera del país que seguimos pensando en ustedes, soñando y trabajando por un futuro mejor.

Y a quienes estamos afuera, nos corresponde seguir construyendo puentes y apoyar a quienes elevan sus voces.

- ¿Qué aspectos de la cultura y la identidad cubana te gustaría mostrar al mundo si tuvieras la oportunidad de representar a Cuba en un escenario internacional?

La solidaridad y la calidez humana.

Una de las enseñanzas más bonitas que me ha dejado ser cubana es que siempre hay espacio para ayudar a quien lo necesita. Esa capacidad de compartir incluso cuando se tiene poco es algo que admiro profundamente y que me gustaría representar.

- Si pudieras utilizar esta plataforma para impulsar una causa social, ¿cuál elegirías y por qué?

La causa social más importante que, en mi opinión, debe representar la mujer que lleve la corona de Miss Universe Cuba es la libertad de nuestra isla.

Nuestro país vive bajo una dictadura. En Cuba aún hay presos políticos, represión constante y una realidad marcada por la escasez de alimentos, los apagones y múltiples dificultades que afectan la vida diaria de millones de personas.

Como dijo nuestro director, Prince Julio César, durante nuestro tercer y último casting: Cuba necesita voces. Y creo que la mujer que lleve esta corona debe asumir ese propósito y esa responsabilidad con compromiso, entereza, coherencia y sumarse a todos aquellos que trabajan diariamente para dar visibilidad a esta realidad y generan acciones frente a ella.

ISABELLA BERNAL CUBA Isabella junto a compañeros de universidad y a la congresista cubano americana por el Distrito 27 de Florida, durante jornadas de trabajo comunitario. CORTESÍA DE LA ENTREVISTADA

- ¿Qué significa para ti ser una mujer joven en una época en la que las redes sociales tienen tanta influencia sobre la percepción de la belleza y el éxito?

Con el tiempo entendí que la autenticidad es la herramienta más poderosa frente a esa presión.

La belleza y el éxito no son conceptos universales. Son personales y varían con cada persona. Mantenerme fiel a mí misma me ha dado tranquilidad y para mí eso es éxito.

- ¿Qué te diría hoy la Isabella de niña si te viera compitiendo por la corona de Miss Universe Cuba?

Me encanta esta pregunta porque tengo una foto mía de pequeña pegada en el espejo y la veo todos los días.

Intento mantenerme fiel a esa niña porque ahí está mi esencia: soñadora, alegre, honesta y con ganas de conquistar el mundo.

A veces hasta le hablo y le digo: “¿Puedes creer hasta dónde hemos llegado?”

Y creo que estoy aquí gracias a que esa niña nunca dejó de creer ni de ser ella misma.

- ¿Cuál es el sueño más grande que te gustaría alcanzar más allá de los certámenes de belleza?

Mi sueño más grande es ver a Cuba en libertad.

Sueño con el día en que los presos y presas políticas, muchos de los cuales han entregado décadas de sus vidas simplemente por pensar distinto, puedan ver una Cuba libre.

Sueño con que todos los cubanos que viven en el exilio y llevan años sin abrazar a sus familias puedan volver a encontrarse con ellos; con que historias como la de mis padres, que no pudieron despedirse ni enterrar a sus propios padres, no se repitan nunca más.

Y sueño con que todos aquellos cubanos que hoy viven en condiciones inimaginables puedan finalmente ver a su país libre.

Pero más que verlo, mi sueño es precisamente ser parte del proyecto de reconstrucción de nuestro país. Ver a nuestra isla progresar y florecer en libertad.

- Si la noche de la gala final fueras coronada Miss Universe Cuba, ¿cómo utilizarías esa ventana de visibilidad para representar no solo la belleza de la mujer cubana, sino también la realidad, los sueños y la resiliencia de los cubanos dentro y fuera de la isla?

Para mí, la misión más importante sería representar la fortaleza del pueblo cubano.

Contar las historias de quienes tuvieron que reconstruir sus vidas lejos de casa, adaptarse a nuevas culturas y empezar desde cero.

Los cubanos estamos en todas partes del mundo y hemos demostrado una enorme capacidad de reinventarnos manteniendo nuestras raíces.

Eso es lo que me gustaría transmitir: que ser cubano también es llevar identidad y fortaleza a donde quiera que uno vaya.