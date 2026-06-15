lunes 15  de  junio 2026
FIFA 2026

El trofeo original de la Copa Mundial visita la Freedom Tower en plena fiesta futbolística de Miami

La emblemática pieza fue exhibida durante una jornada especial organizada por FIFA Museum y Miami Dade College en uno de los sitios más representativos de la ciudad

Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Mandel NGAN / AFP
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – El trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA fue exhibido este lunes en la Freedom Tower durante una jornada especial organizada por FIFA Museum y Miami Dade College (MDC), en momentos en que la ciudad del Sol ya vive de lleno la emoción del Mundial 2026 tras recibir su primer encuentro del torneo.

La actividad permitió al público observar de cerca uno de los símbolos más reconocidos del deporte internacional en un escenario cargado de significado para la ciudad. El recinto acogió la presentación de la pieza como parte de las iniciativas vinculadas a la máxima competición deportiva.

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El acto contó con la participación de Marco Fazzone, director ejecutivo del FIFA Museum, y de Madeline Pumariega, presidenta de Miami Dade College, institución que colabora con diversas actividades culturales y educativas relacionadas con la Copa Mundial.

La exhibición se desarrolló en el marco de “Unidad: The World’s Game”, una muestra dedicada a explorar la influencia global del fútbol y su capacidad para conectar culturas, generaciones y comunidades a través del deporte.

La elección de la Freedom Tower añadió un componente especial al encuentro. Considerado uno de los edificios más emblemáticos de Miami, el inmueble ocupa un lugar destacado en la historia de la ciudad y mantiene un profundo vínculo con la experiencia migratoria de miles de familias que llegaron al sur de Florida.

La presencia del galardón coincidió con el ambiente mundialista que se vive en la región, una de las sedes protagonistas de la edición 2026. Durante las últimas semanas, el área ha acogido encuentros, festivales para aficionados y diversas iniciativas asociadas al campeonato.

Con siete partidos programados en el Hard Rock Stadium, incluido el encuentro por el tercer lugar, Miami desempeña un papel relevante dentro del calendario de la competición, que por primera vez se disputa de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

La visita del trofeo ofreció así una oportunidad para acercar a residentes y visitantes a uno de los objetos más codiciados del fútbol internacional y reforzar el vínculo de la urbe con una celebración deportiva que concentra la atención de millones de aficionados en todo el mundo.

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