miércoles 10  de  junio 2026
RUMBO A LA CORONA

Miss Universo Cuba entra en su etapa decisiva con 22 candidatas rumbo a la final de agosto

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, el director del certamen, Prince Julio César, adelantó detalles sobre la elección, confirmó la fecha de la gala final y explicó qué busca en la próxima representante cubana

Las 22 candidatas de Miss Universo Cuba 2026 fueron presentadas oficialmente en el Teatro Miami tras completar un proceso de selección que incluyó tres castings organizados por la franquicia nacional.

Las 22 candidatas de Miss Universo Cuba 2026 fueron presentadas oficialmente en el Teatro Miami tras completar un proceso de selección que incluyó tres castings organizados por la franquicia nacional.

MICHEL MELIÁN
Isabella Bernal, una de las aspirantes a la corona de Miss Cuba 2026.

Isabella Bernal, una de las aspirantes a la corona de Miss Cuba 2026.

MICHEL MELIÁN
Mia Dio, regresa a la competencia con más fuerza y determinación por sus sueños.

Mia Dio, regresa a la competencia con más fuerza y determinación por sus sueños.

MICHEL MELIÁN
Stefany Rodriguez, entre las seleccionadas.

Stefany Rodriguez, entre las seleccionadas.

MICHEL MELIÁN
Lorena Suárez, una de las concursantes de esta edición.

Lorena Suárez, una de las concursantes de esta edición.

MICHEL MELIÁN
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - El camino hacia Miss Universo Cuba 2026 entró oficialmente en su etapa decisiva con la presentación de las 22 candidatas que continúan en competencia por la corona nacional, durante un evento celebrado en el Teatro Miami que reunió a representantes de la industria del entretenimiento, medios de comunicación, creadores de contenido e invitados especiales.

La actividad marcó el cierre de un proceso de selección que se extendió durante varios meses y que incluyó tres castings antes de definir el grupo final de aspirantes y entre ellas la que buscará representar a Cuba en la próxima edición de Miss Universo, prevista para celebrarse en noviembre próximo en Puerto Rico.

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En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, el director de Miss Universo Cuba, Prince Julio César, explicó que la elección de las concursantes estuvo basada en criterios que van más allá de la belleza física.

“Evaluamos la responsabilidad, la disposición y el criterio de cada una de las participantes. Queríamos mujeres que entendieran el compromiso que asumen al formar parte de esta plataforma”, afirmó.

Isabella Bernal Miss Cuba 2026
Isabella Bernal, una de las aspirantes a la corona de Miss Cuba 2026.

Isabella Bernal, una de las aspirantes a la corona de Miss Cuba 2026.

Según explicó, uno de los elementos más importantes del proceso fue observar la evolución de las competidoras desde el inicio hasta la etapa final.

“Nos interesó ver el crecimiento de cada una de ellas, los cambios que fueron logrando y la disciplina que demostraron durante el proceso. Eso nos habla de las ganas que tienen de convertirse en una mejor versión de sí mismas”, señaló.

La jornada permitió a los asistentes conocer de cerca a las postulantes que continúan en la carrera por la coronación, en lo que representa el comienzo formal de la fase más exigente de la competición.

Para Prince, el crecimiento experimentado por la franquicia durante los últimos años ha permitido consolidar a Miss Universo Cuba como una de las plataformas de mayor visibilidad para la mujer cubana dentro y fuera de la isla.

“Nos hemos convertido en un espacio donde las virtudes, capacidades y el talento de nuestras mujeres pueden exponerse a su máxima expresión”, sostuvo.

La organización confirmó además que la gala final se celebrará el próximo 12 de agosto en Miami, aunque el escenario que acogerá la elección aún no ha sido revelado.

Mia Dio Miss Cuba 2026
Mia Dio, regresa a la competencia con más fuerza y determinación por sus sueños.

Mia Dio, regresa a la competencia con más fuerza y determinación por sus sueños.

El creador de reinas aseguró además, que espera que la futura soberana mantenga la trayectoria ascendente alcanzada por las representantes cubanas en los últimos dos años y continúe elevando la presencia de la Perla del Caribe dentro de la competencia internacional, subrayando que la próxima ganadora tendrá además el desafío de continuar el camino trazado por Marianela Ancheta y Lina Luaces, figuras que han contribuido a fortalecer la visibilidad de Cuba dentro del certamen universal.

“Espero disciplina, entrega y compromiso, no solo con la organización, sino también con su país. Queremos seguir creciendo y aspirar un puesto cada vez más alto dentro de Miss Universo”, expresó.

Stefany Rodriguez Miss Cuba 2026
Stefany Rodriguez, entre las seleccionadas.

Stefany Rodriguez, entre las seleccionadas.

Y añadió que la próxima embajadora cubana, la cual pudiera estar en el top 5 o incluso coronarse como reina mundial deberá transmitir valores que trasciendan el escenario de las pasarelas de belleza.

“Más allá de una corona, queremos una mujer capaz de llevar un mensaje de libertad, unión, democracia y esperanza”,

Entre las novedades de esta edición figura el regreso a un formato más tradicional, con una velada en un espacio cerrado, la participación de artistas invitados y una producción a cargo del periodista venezolano Leopoldo Parada enfocada en resaltar la identidad y el talento de la comunidad cubana en el sur de Florida.

“Estamos convencidos de que esta plataforma es para las cubanas y para el público cubano. Todo lo que hacemos busca fortalecer esa conexión y seguir creando oportunidades para nuestras participantes”, concluyó.

Lorena Suarez Miss Cuba 2026
Lorena Suárez, una de las concursantes de esta edición.

Lorena Suárez, una de las concursantes de esta edición.

A partir de ahora, las aspirantes enfrentarán meses de preparación antes de la gala final, cuando una de ellas obtendrá el derecho de representar a Cuba en la Isla del Encanto y continuar el proceso de proyección internacional que la organización asegura haber construido en los últimos años.

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