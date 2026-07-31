viernes 31  de  julio 2026
BÉISBOL

Estos jugadores de los Marlins podrían estar en el mercado rumbo a la fecha límite de cambios

Si bien Sandy Alcántara se perfila como la principal carnada de los Marlins de Miami, otros peloteros podrían estar por abandonar la organización

El dominicano Sandy Alcántara, de los Marlins de Miami, durante su apertura en el día inaugural, el 27 de marzo de 2025.

El dominicano Sandy Alcántara, de los Marlins de Miami, durante su apertura en el día inaugural, el 27 de marzo de 2025.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

No es la primera vez que Sandy Alcántara está envuelto en rumores de cambio en las Grandes Ligas. Pero si bien el dominicano ha permanecido en las filas de los Marlins de Miami hasta los momentos, quizás sus horas como jugador de la organización sí podrían estar contadas en esta ocasión.

Alcántara, quien llegó a su apertura del pasado martes como el lanzador con más entradas lanzadas en las mayores este año e igualado con la mayor cantidad de salidas de calidad, ha recuperado su valor en el mercado luego de un desempeño por debajo del esperado en la contienda anterior, cuando se recuperaba de una cirugía en el codo.

Lee además
Campaña de los Marlins de Miami por Venezuela 
Béisbol

Marlins lanzan campaña para ayudar a Venezuela durante la serie ante Seattle
Cody Bellinger #35 de los Yankees de Nueva York posa para una fotografía con el premio Ted Williams al Jugador Más Valioso tras el Juego de Estrellas de la MLB de 2026
Béisbol

Liga Americana blanquea a la Nacional en el Juego de las Estrellas MLB 2026

La esperanza que pueden tener los aficionados de los peces de mantener al brazo quisqueyano recae en que la divisa ha manifestado su intención de competir en 2027 y la opción del club de 21 millones de dólares sobre Alcántara para la próxima temporada parece sostenible.

¿Quiénes más podrían estar en el mercado?

Con el surgir de Joe Mack como candidato al premio al Novato del Año en la Liga Nacional y la transición de Kyle Stowers hacia la primera base a tiempo completo, Liam Hicks ha quedado bloqueado en ambos puestos, por lo que ha fungido principalmente como bateador designado de la novena.

Antes de la faena del martes, Hicks era el segundo jugador de los Marlins con más jonrones (14) y lideraba a sus compañeros con 60 carreras remolcadas.

De igual forma, Miami también confía en la profundidad de su cuerpo de lanzadores, lo que ha llevado a que el zurdo Braxton Garrett quede marginado.

Al igual que Alcántara, Garrett resalta por su comando, pero el siniestro ha tenido problemas en esa área en 2026; sin embargo, en 15 aperturas con la sucursal Triple A Jacksonville, registra una diminuta efectividad de 2.32.

Por su parte, el jardinero Griffin Conine, quien ha brillado para los Marlins cuando la salud se lo ha permitido, podría ver su tiempo de juego reducido con el regreso de Owen Caissie, la pieza principal que recibió el equipo en el canje de Edward Cabrera, desde la lista de lesionados.

Temas
Te puede interesar

MLB pone fin a la polémica estrategia de jugador de los Yanquis con el reloj de lanzamiento

Rintaro Sasaki apuesta por la MLB y firma con los Marlins

Los Marlins cambian de rumbo y escucharán ofertas por cuatro de sus jóvenes figuras

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Giorgio Dominique Mucelli.
¿A QUÉ SE ENFRENTA?

Arrestan a canadiense acusado de votar en siete elecciones en Florida

Decenas de personas siguen intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). La ciudad autónoma de Ceuta ha amanecido con numerosas personas que seguían entrando desde Marruecos a primera hora de esta mañana después de una madrugada en la que la afluencia por la zona fronteriza no ha cesado. Miles de inmigrantes han accedido desde hoy a la ciudad autónoma a nado y también a pie leer más bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma. Fuentes policiales precisan que son más de 20.000 las personas que habrían entrado a España.
MIGRACIÓN

Lo que se sabe de la entrada masiva de migrantes a España por Ceuta

Rosario Murillo y Daniel Ortega permanecen en el poder hace 29 años, sumando los dos periodos sandinistas.
POLÍTICA

Amnistía Internacional insta al mundo a subir presión ante reformas en Nicaragua

El presidente de Chile, José Antonio Kast, pronuncia su discurso sobre el estado de la nación en Valparaíso, Chile, el 1 de junio de 2026
POLÍTICA

Chile y Venezuela acuerdan "normalización" de relaciones, luego de ruptura en 2024

Ariana Grande posa en la alfombra roja de la 97 edición de los premios Óscar. 
MÚSICA

Nuevo álbum de Ariana Grande, "Petal", recibe aplausos de la crítica

Te puede interesar

Aileen Cerchiara fue coronada Miss Florida USA 2026.
MODA Y BELLEZA

Enfermera de raíces colombianas y argentinas buscará el título de Miss USA por Florida

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, reinaugura parque acuático Bucky Dent. 
ABRE SUS PUERTAS

Hialeah reinaugura parque acuático Bucky Dent tras siete años cerrado

Imagen de referencia patrulla de policía.
VIOLENCIA

Buscan al autor de un ataque armado que dejó una mujer herida en Wilton Manors

Vista de las decenas de miles de personas que llegaron a la ciudad española de Ceuta desde Marruecos.
EL CAOS

Trump: "La terrible crisis migratoria en España es otra advertencia para EEUU"

Ola de calor en Miami y otras localidades del sur de la Florida.
ES HORA DE HIDRATARSE

Activan alerta por calor extremo en Miami-Dade, Broward y Palm Beach