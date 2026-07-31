Estos jugadores de los Marlins podrían estar en el mercado rumbo a la fecha límite de cambios

El dominicano Sandy Alcántara, de los Marlins de Miami, durante su apertura en el día inaugural, el 27 de marzo de 2025.

No es la primera vez que Sandy Alcántara está envuelto en rumores de cambio en las Grandes Ligas . Pero si bien el dominicano ha permanecido en las filas de los Marlins de Miami hasta los momentos, quizás sus horas como jugador de la organización sí podrían estar contadas en esta ocasión.

Alcántara, quien llegó a su apertura del pasado martes como el lanzador con más entradas lanzadas en las mayores este año e igualado con la mayor cantidad de salidas de calidad, ha recuperado su valor en el mercado luego de un desempeño por debajo del esperado en la contienda anterior, cuando se recuperaba de una cirugía en el codo.

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La esperanza que pueden tener los aficionados de los peces de mantener al brazo quisqueyano recae en que la divisa ha manifestado su intención de competir en 2027 y la opción del club de 21 millones de dólares sobre Alcántara para la próxima temporada parece sostenible.

¿Quiénes más podrían estar en el mercado?

Con el surgir de Joe Mack como candidato al premio al Novato del Año en la Liga Nacional y la transición de Kyle Stowers hacia la primera base a tiempo completo, Liam Hicks ha quedado bloqueado en ambos puestos, por lo que ha fungido principalmente como bateador designado de la novena.

Antes de la faena del martes, Hicks era el segundo jugador de los Marlins con más jonrones (14) y lideraba a sus compañeros con 60 carreras remolcadas.

De igual forma, Miami también confía en la profundidad de su cuerpo de lanzadores, lo que ha llevado a que el zurdo Braxton Garrett quede marginado.

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Al igual que Alcántara, Garrett resalta por su comando, pero el siniestro ha tenido problemas en esa área en 2026; sin embargo, en 15 aperturas con la sucursal Triple A Jacksonville, registra una diminuta efectividad de 2.32.

Por su parte, el jardinero Griffin Conine, quien ha brillado para los Marlins cuando la salud se lo ha permitido, podría ver su tiempo de juego reducido con el regreso de Owen Caissie, la pieza principal que recibió el equipo en el canje de Edward Cabrera, desde la lista de lesionados.