¿Es Miami la ciudad más mal educada del país?

“Si bien ciertos comportamientos en una ciudad pueden considerarse gestos típicos para quienes viven allí, otros son percibidos como groseros”, señala la firma encuestadora con sede principal en Brookline, Massachusetts, cerca de Boston, y sucursales en importantes ciudades del mundo, que tiene por motivación principal el uso adecuado y el aprendizaje de idiomas.

La firma analítica entrevistó a unas 2.533 personas en 46 ciudades principales del país sobre el comportamiento social: desde cortesía hacia desconocidos, servicio de camareros y el uso desconsiderado de los teléfonos móviles en espacios públicos, entre otras cuestiones.

Además, el estudio valoró ciertos comportamientos que generan impresiones negativas y evidencian un mal comportamiento, tales como:

Autos mal estacionados

Maltrato a clientes

Comportamiento de chóferes

No recoger las heces de los perros

Tirar basura o ensuciar la vía pública

No ceder el asiento a mayores en el transporte público

Asimismo, Preply hizo preguntas sobre la frecuencia con la que los residentes presencian a otros cometiendo actos groseros.

La agencia internacional de mercadeo consideró el porcentaje de las respuestas afirmativas o negativas por ciudad y adjudicó puntajes en una escala de 0 a 10, en el que el mayor número representaría lo más grosero.

De esta manera, teniendo en cuanta las respuestas, llegaron a la conclusión de cuáles son las ciudades donde la educación cívica es peor.

Miami, que ni tan siquiera figuró entre las más maleducadas hace dos años, ocupa ahora el primer lugar.

Puntajes

Miami, FL 9.88

Filadelfia, PA 9.12

Tampa, FL 8.88

Louisville, KY 8.72

Oakland, CA 8.67

Boston, MA 8.35

Memphis, TN 8.28

Las Vegas, NV 8.21

Long Beach, CA 8.18

Charlotte, NC 8.11

Datos

Según datos de la oficina del Censo Nacional, de los cerca de tres millones de habitantes en Miami-Dade, 33.2% porta al menos certificación de High School (Secundaria Básica), 40.7% alguna calificación superior y 12.4% titulación universitaria.

Esas cifras representan que al menos el 86.3% de la población está calificada para obtener un empleo digno, tal vez bien remunerado.

“La educación superior escolar y académica cuentan con buenas clases y maneras, teniendo buenos profesores y programas académico, pero la educación integral nace en la familia, sigue en las aulas y se refuerza con el ámbito social”, comentó Ángel Hernández, domiciliado en Westchester.

“Pero hay muchos niños malcriados, padres muy ocupados con otros asuntos y personas que se suman a esta ciudad con hábitos cuestionables, además de maestros que no son eficientes. Esto provoca un caldo de cultivo que no es muy halagüeño”, subrayó.

Detalles

Que Miami sea la ciudad ‘más grosera’ del país sorprende a unos y a otros no. La encuesta no menciona los factores que pudieran incidir en el comportamiento de una parte importante de la población, y ante la falta de esa información DIARIO LAS AMÉRICAS optó por indagar al respecto.

“No me sorprende. Lo veo todos los días. Jóvenes y no tan jóvenes que ni las gracias dan cuando les permites el paso o les mantienes la puerta abierta para que entren a un lugar”, comento Fernando Sánchez, vecino de Coral Gables.

Respecto al comportamiento de chóferes: “Ni hablar. Es la gran odisea diaria. Por un lado, el tráfico, y por el otro, el egoísmo por pasar primero, y si no lo permites te ofenden”.

María, que vive en Coconut Grove, tiene unos vecinos que asegura “no tienen noción de educación” porque “lo mismo se ponen a arreglar motos de amigos y hacen un ruido ensordecedor que estacionan sus autos en la calle en dirección contraria y otras veces no tienen en cuenta que ponen las llantas encima del contén”.

“Salen a pasear con los perritos y no recogen la caca. Y eso que está penado, pero no les importa”, apuntó.

“Pero yo, que no soy tonta, cuando me dejan eso en mi jardín lo recojo y se lo tiro en el suyo”, confesó.

Pero no todos los vecinos son iguales. “La mayoría se comporta como es debido”, reconoció. “Si no, no se podría vivir aquí”, subrayó.

La mala atención al cliente es otro factor que abunda. Carmen Morales, que vive en Hialeah, relató: “Durante 20 años fui al mismo supermercado a comprar, pero ahora hay una empleada que habla como si viviera en una selva”.

“Le dije que el precio del producto que me cobraba no coincidía con otro menor que mostraban en el estante y me contestó: ‘Qué quiere que haga. Esto es lo que dice la computadora’. Me fui y no regresé más”, subrayó.

“Con tristeza observo como en los últimos 10 o 15 años se ha incrementado el deterioro de nuestra sociedad”, añadió Ángel Hernández.

“Pienso que faltan programas sobre educación formal, transito, atención a clientes, respeto a las autoridades, etc.”, resaltó.

Además, preocupa “la desmedida difusión boca a boca o en redes de ‘información’ que desinforma y hace un caldo de cultivo propio para fraudes y otras fechorías”, apuntó.

Y añadió como ejemplo de indisciplina social, “unos jóvenes recién llegados, que viven frente a mi casa, no tienen a menos dejar encendido los motores de motocicleta y carro deportivo a deshoras. Nos despiertan o no nos dejan dormir”.

Por qué

Hay muchas personas educadas, amables y consideradas, por supuesto, pero también hay muchos malos modos, gente que hace cosas desconsideradas hacia los demás, gente que falta el respeto, personas que insultan o que incluso son agresivas.

No es lo mismo venir de vacaciones una semana a Miami, que vivir y trabajar todos los días en ella.

“La gente en las grandes ciudades suele estar estresada, tiene muchas cosas que atender, va deprisa a todas partes y, eso, claro, genera agresividad y malos modos”, comentó la sicóloga Audrey Siegel.

Pero hay muchos otros factores que repercuten en el comportamiento social. “Desde la educación en casa y las condiciones de vida actuales hasta el origen de la persona”, recalcó la especialista en comportamiento humano.

“La base fundamental de la sociedad es la familia. Nuestros padres nos guían. Es en casa donde se establecen los primeros valores y la convivencia con otros. No podemos esperar, salvo excepciones, que un niño que crezca en un entorno desfavorable tenga una actitud positiva en la vida”, resaltó.

Es aquí donde la educación cívica, que en muchos países llaman moral y cívica, juega un papel fundamental.

“En las escuelas hacen una parte. No sería mala idea establecer una asignatura que aborde esos temas”, recomendó.

Respecto a los orígenes, Miami es una ciudad en constante evolución, sea por el desarrollo urbanístico o cultural o las inmigraciones. “Y esto último también incide”, mencionó la sicóloga.

“No es lo mismo venir de un entorno afable o práctico que de otro conflictivo, plagado de necesidades y falta de esperanza”, destacó.

“Aunque, como dije antes, hay excepciones, y eso también lo vemos a diario”, apuntó.

“Al final, el comportamiento de la mayoría predomina y una buena parte de la minoría que hoy actúa mal terminará evolucionando y aceptando lo establecido, como ha sucedido antes”, concluyó.