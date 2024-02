¿Es negocio alquilar una propiedad a través del Plan 8 en Miami-Dade?

Mi casa, mi negocio

Hernández es propietario y alquila dos apartamentos que se encuentran ubicados en la parte trasera de su casa. Cada uno tiene un cuarto, un baño, una cocina independiente y sala-comedor. "Yo no quiero saber del Plan 8", afirma rotundo. "Los inspectores vienen a ver los apartamentos y terminan dentro de mi casa buscando defectos".

"Prefiero llevar mi negocio sin la intromisión de los inspectores", dijo el propietario sin dejar de reconocer que tiene una gran rotación de inquilinos porque muchos no pueden continuar pagando el alquiler, a pesar de pedir solo 1.000 dólares por cada apartamento.

Jacqueline Urroz, Agente Inmobiliario, especializada en Plan 8, quien además gestiona un edificio donde todas sus unidades están listadas por el plan, considera que muchos propietarios están desaprovechando la oportunidad que ofrece este programa de vales.

“Durante la pandemia, muchos inquilinos en el sur de Florida quedaron sin empleo y no pudieron continuar pagando sus alquileres. Sin embargo, quienes alquilaban por el Plan 8 no tuvieron problema, el cheque continuó entrando en la cuenta de los propietarios cada mes”, explicó Urroz.

Alex Ballina, director de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario (PHCD).JPG Alex Ballina, director de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario (PHCD) CESAR MENENDEZ DLA

Más dinero

Antes, la preocupación de los dueños de casa era que el Plan siempre pagaba muy por debajo de los precios del mercado. "Por primera vez en todo el tiempo que llevo de agente, el plan paga más que los precios del mercado en nuestra área".

El actual programa otorga un vale equivalente a 2.072 dólares por una vivienda de un dormitorio, 2.556 dólares por dos habitaciones y 3.330 por tres habitaciones.

El propio Alex Ballina, director de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario (PHCD), reconoció que los vales de 2024 habían subido un 20%.

“Además, estamos ofreciendo un incentivo único de 2.000 dólares para los propietarios que listan sus viviendas por primera vez en el Plan", explicó Ballina, quien considera que participar en la Sección 8 ofrece a los dueños de casa una fuente confiable de ingresos por alquiler, una tasa de desocupación muy reducida y pagos puntuales garantizados por PHCD.

A mediados de marzo, se realizará el proceso de sorteo por computadora para escoger a los titulares de los 5.000 vouchers de ayuda al alquiler disponibles.

Testimonio de una inquilina

Margarita es titular de un vale del Plan 8. Vive con su hija en un apartamento de dos habitaciones y un baño en Hialeah. Ella está deshabilitada desde hace una década y su hija le cuida y le ayuda con los quehaceres de la casa. De los 2.100 dólares que cuesta alquilar el apartamento, Margarita paga 130 dólares al mes. El resto lo cubre el Plan.

“Llevo dos años viviendo en este apartamento. No he experimentado ninguna afección por la subida del alquiler. Aunque el dueño ha subido dos veces la renta, a mí no me afecta porque el plan se hace cargo”, dijo la titular del voucher.

El dueño del edificio trata de mantener los precios del alquiler acorde con el mercado, explicó Urroz quien añadió, “tiene toda la libertad de ajustar los precios como cualquier propietario fuera del plan”.

Plan 8 Jacqueline Urroz_3448.JPG Jacqueline Urroz, Agente Inmobiliario, especializada en Plan 8. CESAR MENENDEZ DLA

Aprobar el inquilino

Según Urroz, otro temor de los propietarios es considerar que no pueden determinar a quién le alquilan su propiedad. En primer lugar, “como regla general, los beneficiarios del Plan se comportan mejor que otros inquilinos. Saben que no pueden dar quejas, porque pierden sus beneficios. El dueño puede reportar al inquilino que realice alguna violación”, advirtió la agente.

Por otra parte, “los titulares de los vales son aprobados por el Departamento de vivienda, en un proceso donde revisan su información personal, incluidos fuentes de ingreso, jubilación, o certificados médicos, en el caso de los deshabilitados. Encima de eso, el propietario tiene la potestad de solicitar un certificado de antecedentes penales para saber si el titular de vale ha sido desalojado por impago o mala conducta de otro alquiler”.

Inspecciones

“Esta semana pasó el inspector del plan”, indicó Margarita, la inquilina. “Vio que tenemos agua fría y caliente. Miró que no había nada roto, que el apartamento estaba limpio, y pintado. Abrió las ventanas, revisó el baño, el aire acondicionado y la electricidad”.

Las inspecciones buscan que la vivienda reúna los requisitos indispensables para vivir dignamente, dijo Urroz a quien acompañamos a uno de los apartamentos que está arreglando para listarlo por el plan.

“Le colocamos un aire acondicionado nuevo, ahora estamos modernizando la cocina”, dijo señalando las cajas de muebles apiladas en el salón.

“Pero no siempre tienen que ser apartamentos de esta calidad, yo he alquilado efficiency por 1.800 dólares a través del plan. La exigencia es que sean legales, ventilados, limpios, tengan agua fría y caliente, aire acondicionado y cuenten con un baño decente, separado de la cocina. Los inspectores los aprueban sin problema”.

Listar la propiedad

Los propietarios interesados en listar su piso a través del plan solo tienen que hacer la solicitud al Departamento de vivienda del condado y llenar el paquete de propietario que incluye los datos personales y de la vivienda, el formulario W-9 de IRS, otro documento donde asegura ser el dueño o la persona autorizada para alquilarla y que se compromete a cumplir su responsabilidad como propietario. Además, debe firmar una autorización para que el condado le deposite el dinero en la cuenta cada mes y le otorgue un número de proveedor de servicio.

El Condado, por su parte, revisará con el tasador de la propiedad la titularidad, si la propiedad está en regla para poder alquilar.

El proceso de aprobación del dueño demora de 30 a 60 días. Pero desde que el apartamento pasa la inspección, al dueño comienzan a pagarle, aunque el inquilino aún no lo haya ocupado, sostuvo Urroz.

Al solicitarle a la alcaldesa Daniella Levine Cava su valoración sobre el proceso de voucher en el condado, respondió que recibieron más de 100.000 solicitudes en la primera semana, y “solo hay 5.000 vouchers disponibles. Es descorazonador”.

“Mi administración se ha comprometido plenamente a aumentar el acceso de nuestros residentes a viviendas de precio módico. Esta es una oportunidad decisiva para quienes más lo necesitan en nuestra comunidad”.

