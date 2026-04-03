Messi estrena su nueva casa: Inter Miami inaugura el Nu Stadium en una noche histórica

Lionel Messi #10 del Inter Miami CF celebra con sus compañeros tras marcar un gol contra el DC United durante la primera mitad del partido en el M&T Bank Stadium en Baltimore, MD.

Inter Miami vivirá este sábado una jornada histórica con la inauguración oficial del Nu Stadium, el nuevo estadio donde Lionel Messi comenzará a escribir otro capítulo inolvidable de su carrera. El equipo de la MLS dejará atrás años de espera y estrenará por fin su casa propia con un duelo ante Austin FC, en una noche que promete emoción, espectáculo y un fuerte simbolismo para el fútbol en Estados Unidos.

La apertura del nuevo recinto representa mucho más que un cambio de sede: marca la consolidación definitiva del proyecto impulsado por David Beckham, potenciado al máximo desde la llegada de Messi en 2023 y convertido hoy en una de las franquicias más seguidas del continente.

Fútbol Messi y el Inter Miami revolucionan el Nu Stadium: así fue la práctica abierta antes del debut ante Austin FC

FÚTBOL Con goles de Messi y Suárez, Inter Miami empata en el estreno de su nuevo estadio

Messi, emocionado por debutar en el nuevo estadio del Inter Miami

En la previa de la inauguración, el propio Lionel Messi expresó su entusiasmo por disputar por primera vez un partido oficial en el flamante estadio del club.

“Va a ser un día muy lindo. Ya teníamos ganas de poder jugar ahí, de debutar oficialmente y llegó el momento”, dijo el capitán argentino en un video difundido por Inter Miami.

A sus 38 años, Messi se prepara para otro momento especial en una carrera repleta de escenarios icónicos. Esta vez, el protagonista será un estadio construido en buena parte bajo el impacto de su presencia, en una ciudad donde su figura transformó por completo la dimensión del club.

Cómo es el Nu Stadium, la nueva casa de Inter Miami

El Nu Stadium tendrá capacidad para 26.700 espectadores y será el nuevo hogar permanente del Inter Miami, que desde su ingreso a la MLS en 2020 había jugado como local en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

El estadio forma parte del proyecto Miami Freedom Park, una gran zona recreativa y comercial de 58 hectáreas situada cerca del aeropuerto internacional de Miami.

La obra, cuyo costo ronda los 350 millones de dólares, fue acelerada para que estuviera lista antes del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Además, el recinto cuenta con el patrocinio de la financiera brasileña Nubank, que da nombre al estadio en una apuesta de alto perfil internacional.

El sueño de David Beckham que tardó más de una década

La inauguración del estadio también salda una vieja deuda con la ciudad de Miami y con los aficionados al fútbol del sur de Florida.

Cuando David Beckham anunció en 2014 que quería fundar una franquicia de la MLS en Miami, prometió que el club tendría una identidad propia y también un estadio en la ciudad.

Sin embargo, el proyecto sufrió múltiples retrasos por cuestiones políticas, urbanísticas y administrativas, lo que aplazó durante años la concreción del plan.

Por eso, la apertura del Nu Stadium representa la culminación de una larga espera para una de las ciudades más deportivas de Estados Unidos, donde conviven franquicias históricas como los Miami Heat, los Miami Dolphins y los Miami Marlins, pero donde el fútbol todavía buscaba una casa definitiva.

Messi tendrá una tribuna con su nombre en el nuevo estadio

Uno de los detalles más simbólicos del nuevo hogar del Inter Miami será el homenaje especial a Lionel Messi.

El club confirmó que una de las zonas del estadio llevará el nombre de “Tribuna Leo Messi”, un reconocimiento poco habitual para un futbolista que aún se mantiene en actividad.

La decisión refleja el impacto inmediato que tuvo el rosarino desde su llegada al club a mediados de 2023, cuando cambió por completo la historia del Inter Miami dentro y fuera de la cancha.

Desde entonces, Messi no solo elevó la visibilidad global de la franquicia, sino que además la condujo a sus mayores éxitos deportivos.

Messi cambió la historia del Inter Miami

Desde su arribo a la MLS, Lionel Messi convirtió al Inter Miami en un equipo protagonista y ganador.

El astro argentino llevó al club a conquistar sus primeros títulos oficiales y, a nivel individual, se consolidó como la gran figura del campeonato con actuaciones decisivas y un impacto comercial sin precedentes.

Entre sus logros más recientes se destacan:

Dos premios MVP consecutivos en la MLS (2024 y 2025)

Bota de Oro en la temporada pasada

Liderazgo absoluto en el equipo campeón de la liga norteamericana

Por eso, la inauguración del Nu Stadium aparece como una consecuencia natural del nuevo estatus que alcanzó el club desde la llegada del capitán argentino.

Marc Anthony estará en la gran fiesta del Inter Miami

El estreno del estadio no será solo futbolístico. Inter Miami también preparó una fiesta especial para acompañar una noche histórica.

Aunque el club se guardó buena parte de los detalles del evento, sí confirmó la participación del cantante Marc Anthony, una figura muy cercana a la institución y habitual asistente a los partidos del equipo.

El artista será el encargado de interpretar el himno nacional en la ceremonia inaugural, aportando un toque de espectáculo y cultura latina a una jornada que apunta a convertirse en una de las más memorables en la corta historia del club.

Una noche histórica para Miami y para Messi

La inauguración del Nu Stadium no solo representa un paso institucional para Inter Miami. También es una señal del crecimiento del fútbol en Estados Unidos y del rol que Lionel Messi ha tenido en esa expansión.

Lo que durante años fue apenas una promesa, este sábado se convertirá en realidad. Y para los aficionados de Miami, el sueño no podría tener una imagen mejor: un estadio nuevo, un equipo campeón y Lionel Messi como gran emblema de una nueva era.