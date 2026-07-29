Cuba intenta negar que reformas económicas impliquen renunciar al socialismo

LA HABANA.- El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, aseguró este miércoles que todas las reformas económicas que están poniendo en marcha no desviarán a la isla del sistema socialista. Esto, pese al fracaso y a reconocer que supondrá la mayor transformación del país.

"Ratificamos que no nos estamos desviando de nuestro modelo socialista. Por el contrario, lo defendemos y se adoptan las decisiones necesarias para su consolidación", dijo Marrero en torno a la controversia sobre si las reformas suponen, en la práctica, una transición hacia el capitalismo.

Marrero hizo esta afirmación al intervenir en la apertura de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral) para explicar el paquete de 176 reformas aprobado en junio pasado para liberalizar y descentralizar la economía nacional.

Indicó que entre junio y julio se implementaron 121 de las 176 reformas y las restantes se aplicarán en los próximos meses.

Despidos

El funcionario explicó que se van a eliminar en las próximas semanas 92.000 puestos de trabajo público en Salud Pública, Educación, Cultura y Deporte, en un "primer paso" en la aplicación de la Ley de Organización de la Administración Central del Estado.

Señaló a los diputados que los puestos de trabajo afectados estaban en su mayoría vacantes en la actualidad y avanzó que en septiembre el resto de ministerios anunciarán los correspondientes recortes de plazas laborales en sus departamentos, aunque no dio cifras al respecto.

El Consejo de Ministros aprobó en abril el Anteproyecto de Ley de Organización de la Administración Central del Estado que preveía pasar de 27 a 20 organismos de la administración central, lo que supone la eliminación de varios ministerios.

Entre otros, la normativa plantea unir el Ministerio de Economía y Planificación con el de Finanzas y Precios, el de Ciencia y Tecnología con el de Educación Superior, y el de Agricultura con el de Industrias Alimentarias.

Por su parte, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, prevé que el déficit estatal se dispare con la medida en más de un 96% con respecto a 2025, de los 67.642 millones de pesos (2.818 millones de dólares a la tasa de cambio para personas jurídicas) hasta los 132.910 millones de pesos (5.537 millones de dólares).

Dijo que el déficit de 2025 era equivalente al 5,4 % del producto interno bruto (PIB) de ese año. Por el momento no hay cifras oficiales de evolución del PIB en el ejercicio pasado ni una previsión para 2026.

El presidente de la ANPP, Esteban Lazo, reconoció tras la intervención de Regueiro que las cifras macroeconómicas "se vienen deteriorando" este año por la presión estadounidense, perjudicando una serie de elementos en los que Cuba, según su argumento, "iba avanzando".

Presión de EEUU"

Cuba se encuentra sumida en una grave crisis desde hace seis años, periodo en el que el Producto Interno Bruto (PIB) de la isla se ha contraído un 15%, según cifras oficiales. La situación se ha agravado de forma marcada a partir de enero pasado, cuando EEUU redobló las presiones sobre el país.

Washington busca con su política de máxima presión una serie de cambios políticos y económicos en la isla.

Marrero reconoció en su discurso que las presiones de EEUU han provocado la salida del país de siete cadenas hoteleras internacionales que gestionaban el 46 % del total de habitaciones del país (más de 80.000, según datos oficiales).

Agregó que el bloqueo petrolero de EEUU y la amenaza de sanciones contra empresas internacionales han provocado la "paralización casi total" del sector turístico cubano, antiguo motor de la economía isleña y una de sus principales fuentes de divisas.

Actualmente 73 % de las instalaciones hoteleras están cerradas, lo que ha dejado en el aire 25.000 puestos de trabajo en esos establecimientos, afirmó el primer ministro ante los diputados.

Anunció, además, varias medidas con las que creen "dinamizar" el sector turístico, como la aprobación de nuevas modalidades de negocio para el sector privado, incluidas la gestión de hoteles, el alquiler de automóviles o los servicios de transporte de viajeros.

Pese al fracaso, Cuba afirma que las reformas económicas no significa la renuncia al "socialismo"

FUENTE: Con información de EFE