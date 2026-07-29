miércoles 29  de  julio 2026
MEDIOS

Yosmany Mayeta comparte en Diario Las Américas detalles de su nueva etapa en Martí Noticias

El periodista cubano visitó la redacción del rotativo tras anunciar su incorporación como corresponsal de Radio y TV Martí en Washington D.C. y grabó un nuevo episodio del podcast Las Américas

Yosmany Mayeta, durante su visita a la sede de DIARIO LAS AMÉRICAS, junto al equipo de periodistas que integran la redacción.&nbsp;

Yosmany Mayeta, durante su visita a la sede de DIARIO LAS AMÉRICAS, junto al equipo de periodistas que integran la redacción. 

IVÁN PEDRAZA - DLA

MIAMI.- El comunicador cubano Yosmany Mayeta visitó este miércoles la redacción de DIARIO LAS AMÉRICAS, donde sostuvo un encuentro con reporteros y editores para compartir detalles de la nueva responsabilidad que asumirá como corresponsal de Radio y TV Martí en Washington D.C.. Durante la jornada también participó en la grabación de un nuevo episodio del podcast Las Américas, cuyo estreno será anunciado próximamente.

La visita permitió un intercambio de experiencias sobre la actualidad cubana, la evolución de los medios de comunicación y los desafíos que afronta la cobertura de los acontecimientos relacionados con la isla desde el exilio.

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La incorporación de Mayeta a Martí Noticias desde este 29 de julio marca un nuevo capítulo en su carrera. Desde la capital estadounidense tendrá a su cargo la cobertura de temas políticos, sociales y de interés para la comunidad cubana, una labor que asume tras años de ejercicio profesional dentro y fuera de Cuba.

Antes de establecerse en Estados Unidos, desarrolló una reconocida labor informativa en Santiago de Cuba, su tierra natal, donde documentó acontecimientos de alto impacto y dio visibilidad a numerosas denuncias ciudadanas. Ese trabajo lo convirtió en una de las voces más conocidas del periodismo independiente cubano, lo cual le permitió popularizar entre sus seguidores la expresión ”¡Súbelo, Mayeta!”.

Como parte del recorrido por las instalaciones del rotativo, el invitado conversó con los colegas sobre los retos que impone el ejercicio de la profesión, el impacto de las plataformas digitales en la difusión de noticias y las oportunidades que representa informar desde Washington D.C. para una audiencia dentro y fuera de la Mayor de las Antillas.

La jornada concluyó con una entrevista para un nuevo episodio del podcast Las Américas, en el que abordó su experiencia profesional, el significado de esta nueva responsabilidad y los proyectos que desarrollará desde la capital estadounidense.

El capítulo estará disponible próximamente en las plataformas digitales y el canal de YouTube de DIARIO LAS AMÉRICAS.

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