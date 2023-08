Estos son los crímenes más frecuentes que sanciona Florida

El objetivo de este análisis de datos es determinar las categorías de delitos por los cuales cada estado recibe la mayor cantidad de sentencias y poder enfrentarlos con mayor efectividad.

"Es interesante ver qué categorías de delitos reciben la mayor cantidad de sentencias federales en cada estado, y es aún más fascinante ver que algunos estados tienen las tasas más altas en múltiples categorías. A nivel estatal, es vital que se utilicen los recursos adecuados para descubrir cómo se puede apoyar a cada estado para mejorar la frecuencia con la que tienen que entregar estas sentencias", dijo un portavoz deCriminal Defense, en torno a los hallazgos del estudio.

El tráfico de drogas se presenta como el delito más sentenciado con una tasa de 4.54 sentencias federales por cada 100,000. Los delitos de tráfico de drogas implican fabricar, dispensar o distribuir a sabiendas sustancias controladas o sustancias controladas falsificadas destinadas a hacerse pasar como reales.

El fraude es el segundo delito más sentenciado con una tasa de 2.73 sentencias federales por cada 100,000. El fraude se tipifica cuando cualquier engaño o tergiversación se utiliza para beneficiar a alguien, el robo es la toma ilegal de la propiedad de otra persona, y la malversación es el robo mientras se está en una posición de confianza sobre los fondos o artículos robados.

Inmigración ocupa el tercer lugar con una tasa de 1.87 sentencias federales por cada 100,000. Este delito se relaciona con la entrada ilegal de los Estados Unidos por parte de un ciudadano extranjero o la comisión de un delito grave como inmigrante a los Estados Unidos.

Sentencias carcelarias

De los 64,142 casos nacionales, un ciudadano estadounidense fue el delincuente en 43,947 casos. De estos, 40.075 casos fueron excluidos porque el delincuente no era elegible para una sentencia no privativa de prisión. De los 3,003 casos del Estado de Florida, un ciudadano estadounidense fue el delincuente en 1,841 casos. De estos, 1.685 casos fueron excluidos porque el delincuente no era elegible para una sentencia no privativa de prisión.

En tanto, delitos extremadamente graves cometidos en distintos momentos ya han llevado a cinco personas recluidas al corredor de la muerte en lo que va de año. El caso más reciente es el de James Barnes, de 61 años, quien fue sentenciado a muerte en 2007 tras confesar, además del asesinato de su esposa Linda, la violación y asesinato de Patricia Miller, una enfermera de 41 años. Barnes fue ejecutado este jueves en la prisión estatal de Florida, informaron estaciones de televisión local.

En el estado, la criminalidad sigue en el foco de atención. Para 2021, un estudio de WalletHub reveló que entre las 50 ciudades de EEUU con mayor tasa de homicidio en el tercer trimestre de ese año, había dos localidades del estado de la Florida.

El dato contrasta con una estadística previa que devolvió esperanzas: el índice de criminalidad de Florida en 2017 fue el más bajo en 47 años y un 6% menor al de 2016, con descensos en casi todos los tipos de delitos salvo las violaciones, según el informe anual sobre la materia presentado por el entonces gobernador del estado, Rick Scott.