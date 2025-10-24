Estudiante de 11 años atropellada por una ambulancia cerca de su escuela en Miami

Imágenes de la policía y varias ambulancias cerca de un colegio donde unos disparos dejaron varias personas muertas, incluido el presunto atacante, y otras gravemente heridas en un colegio de Graz, en el sureste de Austria, según el Ministerio del Interior, citado por la televisión pública.

Miami — Una niña de 11 años resultó herida la mañana de este viernes tras ser atropellada por una ambulancia del Departamento de Bomberos de Miami (MFRD), en un accidente ocurrido cerca de su escuela, informaron las autoridades.

El hecho se registró alrededor de las 8:00 a.m. en la avenida 12 entre las calles 4 y 7, del noroeste de la ciudad, cuando una ambulancia que se dirigía hacia el norte iba pidiendo vía, transportando a un paciente al hospital de la zona.

Según el teniente Pete Sánchez, portavoz de los bomberos de Miami, la menor cruzó entre los vehículos detenidos y el transporte de emergencia “intentó maniobrar para evitar el impacto, pero lamentablemente no fue posible”. Los paramédicos detuvieron la marcha de inmediato y comenzaron a brindarle asistencia médica antes de trasladarla al Centro de Trauma Ryder del Jackson Memorial Hospital.

De acuerdo con Sánchez, la nadolescente fue llevada en condición seria, pero se encuentra estable. El paciente que era transportado en la ambulancia fue transferido a otra unidad y continuó su traslado al hospital sin mayores complicaciones.

El vocero de la Policía de Miami (MPD) Mike Vega, explicó que el vehículo médico se desplazaba en sentido contrario por los carriles hacia el sur debido al tráfico detenido en dirección norte. “La niña cruzó entre dos filas de vehículos y no miró hacia su izquierda. Cuando se dio cuenta, intentó retroceder, pero ya era demasiado tarde”, indicó.

Vega señaló que el paso peatonal estaba bloqueado por autos detenidos y recordó a la población la importancia de no obstruir los cruces: “Cuando vean luces y escuchen sirenas, deténganse y miren de dónde provienen. Unos segundos de precaución pueden evitar tragedias como esta”.

La escuela SLAM Miami, a la que asiste la menor, confirmó en un comunicado que la estudiante fue atropellada cerca del plantel. “El personal médico de emergencia respondió de inmediato y la estudiante fue trasladado al hospital para recibir atención médica”, indicó la institución, que además expresó su apoyo a la familia.

Debido al accidente, la Policía de Miami cerró temporalmente el área donde ocurrió el accidente, la cual ya fue reabierta al público. El cuerpo de Rescate de Bomberos informó que el conductor de la ambulancia “se encuentra profundamente afectado por la situación” y expresó su deseo de que la menor se recupere completamente.