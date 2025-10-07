Estudiantes de Miami-Dade superan promedios estatales y nacionales en exámenes de nivel avanzado

MIAMI. – El 72% de los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (M-DCPS) obtuvieron una calificación de tres o más en los exámenes de Colocación Avanzada (AP) de 2025.

Los resultados, publicados por la organización académica College Board, muestran que el rendimiento de los alumnos supera los promedios de Florida y de la nación.

Desempeño sobresaliente

Los datos revelan una tendencia de mejora continua en el desempeño de los estudiantes de M-DCPS durante los últimos cinco años.

El porcentaje de alumnos que alcanzaron una puntuación calificada para créditos universitarios aumentó del 51% en 2021 al 72% en 2025.

Este resultado posiciona al distrito escolar cinco puntos por encima del promedio estatal de Florida (67%) y dos puntos sobre el promedio de las escuelas públicas de Estados Unidos (70%).

Crecimiento

Asimismo, el número total de exámenes AP con una calificación aprobatoria experimentó un incremento del 77% desde 2021. La cifra pasó de 24.063 a 42.503 en 2025.

Además, la participación de los estudiantes en estas clases de nivel universitario también registró un aumento, con 34.431 alumnos inscritos en el curso escolar 2024-2025, en comparación con los 30.327 del período 2020-2021.

El análisis de los resultados por subgrupos indica que dentro de la comunidad estudiantil afroamericana el porcentaje de quienes obtuvieron una calificación de tres o más aumentó 18 puntos, al pasar del 32% en 2021 al 50% en 2025.

Por su parte, el subgrupo hispano mostró un incremento de 22 puntos porcentuales, del 51% en 2021 al 73% este año, lo que evidencia una notable reducción de las brechas de rendimiento.

Reconocimiento

El programa AP Capstone, que reconoce a los estudiantes con un alto rendimiento en una serie de cursos avanzados, también vio un crecimiento exponencial.

En 2025, un total de 524 estudiantes de M-DCPS obtuvieron el Diploma AP Capstone, lo que representa un aumento del 137% en comparación con los 221 que lo lograron en 2021.

Este diploma se otorga a quienes obtienen una puntuación de tres o superior en seis exámenes AP específicos.