Hialeah instala 170 cámaras de vigilancia policial para operar nuevo Centro de Operaciones a Tiempo Real

George Fuentes, jefe del Departamento de Policía, toma la palabra en la inauguración.

MIAMI.- La alcaldesa Jacqueline García-Roves y el jefe de Policía de Hialeah , George Fuentes, inauguraron oficialmente el Centro de Operaciones en Tiempo Real (Real-Time Operations Center), una instalación equipada con tecnología avanzada que permitirá a la policía y al cuerpo de bomberos monitorear en vivo lo que ocurre en la ciudad, responder con mayor rapidez ante emergencias y prevenir delitos antes de que ocurran.

Durante la rueda de prensa, de este lunes 6 de octubre, la alcaldesa García-Roves destacó que el proyecto ha sido una meta personal desde hace más de cuatro años, concebido con el propósito de fortalecer la seguridad ciudadana.

“Siempre ha sido mi prioridad que Hialeah no sea la segunda ciudad más segura de Florida, sino la primera”, afirmó. “Este centro representa un paso más hacia ese objetivo. Queremos que nuestros residentes se sientan seguros al vivir, trabajar y caminar por la ciudad, y que los criminales sepan que aquí no tienen cabida”.

García-Roves añadió que esta nueva infraestructura permitirá que la Policía y los Bomberos trabajen en tiempo real, sin depender únicamente de llamadas al 911. “Será un cambio fundamental: de una respuesta reactiva a una labor proactiva”, subrayó.

Tecnología para prevenir el delito

Por su parte, el jefe de Policía, George Fuentes, explicó que esta segunda fase del proyecto se convierte en el “corazón” del sistema tecnológico de seguridad pública que Hialeah ha venido desarrollando.

“El Centro de Operaciones en Tiempo Real integra cámaras con transmisión en vivo y lectores de matrículas en toda la ciudad, convirtiéndose en los ojos y oídos del sistema”, detalló Fuentes.

Según el jefe, esta infraestructura permitirá a los agentes “responder más rápido, investigar con mayor precisión y prevenir el crimen antes de que ocurra”. Además, señaló que la información en tiempo real mejora la seguridad de los propios oficiales al darles conocimiento previo de la situación antes de intervenir.

“En estos momentos tenemos más de 170 cámaras por toda la ciudad y vamos a continuar agregando”, dijo Fuentes, quien añadió que en la siguiente fase de este proyecto van a designar personal civil y policial para operar el centro.

Según el jefe de policía, las cámaras se situaron en aquellos lugares donde estaban ocurriendo más delitos en la ciudad. Pero no reveló ninguna de las ubicaciones, ni el costo de toda esta operación.

Aunque las cámaras ya está situadas, aun el centro no está operativo. “Todavía tomará algún tiempo”, reconoció Fuentes.

Por su parte, la alcaldesa explicó que en el presupuesto actual hay una partida de 400.000 dólares que se destinará para el centro. Pero no supo decir todos los fondos invertidos, aunque aseguró que supera el millón de dólares.

Seguridad para todos los residentes

Fuentes enfatizó que el objetivo del centro no es solo mejorar el trabajo policial, sino garantizar la seguridad de toda la comunidad.

“Cuando los segundos cuentan, las cámaras y los lectores de matrículas pueden marcar la diferencia entre una tragedia y una resolución exitosa”, indicó.

El jefe también agradeció el apoyo de la alcaldesa, del cuerpo de bomberos y de los residentes de Hialeah, asegurando que el nuevo centro simboliza un compromiso permanente con la seguridad y el bienestar de las familias.

El futuro de la seguridad en Hialeah

El Centro de Operaciones en Tiempo Real representa la apuesta de Hialeah por una seguridad basada en la innovación y la prevención.

“Este es el futuro del trabajo policial: proactivo, transparente y guiado por la tecnología”, concluyó Fuentes. “Ya somos la ciudad más segura del sur de la Florida, y nuestro objetivo es ser la más segura de todo el país”.

“Todo el mundo es bienvenido a la ciudad de Hialeah, quien venga a trabajar a hacer sus vidas, a buscar un mejor futuro, pero quien venga a cometer un delito, no se les va a permitir”, advirtió la alcaldesa García.