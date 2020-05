Durante una entrevista con el canal Américatevé, el asesor de esta agencia, Luis Quiñones, dijo que "la mayoría de los dueños latinos de pequeñas y medianas empresas no solicitaron estos préstamos y no sabemos las causas. Tal vez porque no entendieron bien el proceso".

Quiñones exhorta a los propietarios de pequeños negocios en el sur de la Florida a "solicitar las ayudas para beneficiarse de estos préstamos (perdonables según los casos) y que les ayuden a salir lo antes posible de esta situación de crisis".

En su momento la SBA informó sobre las pocas condiciones que se requerían para solicitar estas ayudas. DIARIO LAS AMÉRICAS publicó varias notas de prensa sobre el tema y todos los medios de comunicación en el sur de Florida se hicieron eco también de la información ofrecida por la agencia federal.

Todos lo dueños de negocios con menos de 500 empleados califican para pedir estos préstamos, incluso aunque el propietario de la empresa sea el único empleado.

La SBA también explicó en su momento que estos préstamos tendrían derecho a ser perdonados si el prestatario demuestra que el 75% o más se utilizó para gastos directos ocasionados por la pandemia y para cubrir los salarios de los empleados.

El asesor de la SBA aclaró que las empresas que adquieran estos préstamos y califiquen para no ser devueltos, porque lo emplearon en salarios y gastos por la pandemia, deben solicitar este perdón al banco que les hizo el préstamo o acudir directamente a la agencia federal SBA en su página www.SBA.gov.

Quienes hayan recibido préstamos reducidos de 10,000 dólares, Quiñones recomienda visitar directamente el website de la SBA. Recuerde que debe poner el dominio .gov y no .com, porque si escribe este último le pueden salir prestamistas privados que les ofrecen préstamos y servicios que no necesitan, con altos intereses y con muchas regulaciones que más que ayudarle le pueden afectar.

Quiñones alerta de que el [perdón del préstamo] no será de manera automática, hay que solicitarlo y para eso -a partir del lunes 25 de mayo- cuentan 16 semanas (4 meses) de plazo para hacerlo.

Miles de pequeños y medianos negocios se vieron obligados a cerrar por las órdenes de confinamiento dictadas en el país y en Florida, pero después de casi dos meses sin ingresos buena parte de ellos no ha podido reabrir.

El Gobierno federal ya ha gastado 39.000 millones de dólares en ayudas a las pequeñas y medianas empresas en el país, pero restan 100.000 millones que están disponibles en préstamos de muy bajo interés y que pueden salvar decenas de miles de estos negocios en todo Estados Unidos y en especial en el sur de la Florida.

Los condados Miami-Dade y Broward han sido los más afectados por la pandemia en Florida. Las ciudades de Hialeah y Miami aparecen entre las más impactadas del país con cifras de desempleo que superan el 20%.