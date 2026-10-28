miércoles 28  de  octubre 2026
RECONOCIMIENTO

Grupo IDEA celebra retorno de María Corina Machado a Venezuela, "le marca una deriva distinta"

El secretario general del Foro que agrupa expresidentes informó que la líder opositora recibirá el Premio Sebastián Piñera a La Libertad de modo virtual

Grupo IDEA celebró el X Diálogo Presidencial en 2025. Foto oficial del cierre

Grupo IDEA celebró el X Diálogo Presidencial en 2025. Foto oficial del cierre

IVAN PEDRAZA - DLA
Por Olgalinda Pimentel

MIAMI.- La Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) que integra ex Jefes de Estado y de Gobierno celebró el regreso a Venezuela de María Corina Machado, líder de la oposición y Premio Nobel de la Paz, quien recibirá el Premio Sebastián Piñera a la Libertad el próximo 10 de noviembre, pero ahora será de modo virtual.

“Celebramos el reingreso de María Corina Machado porque, en definitiva, le marca una deriva distinta a lo que venía ocurriendo en Venezuela porque encarna la conexión con la Nación que es la gente y la permanencia de una promesa que da la legitimidad”, afirmó el secretario general del Grupo IDEA, Asdrúbal Aguiar.

Lee además
El Grupo IDEA.
PRONUNCIAMIENTO

Grupo IDEA advierte sobre el avance del autoritarismo en Nicaragua y Venezuela
María Corina Machado intervino en el CERAWeek, influente foro de energía, el 24 de marzo de 2026
GALARDÓN

Miami se prepara para entregar a María Corina Machado el Premio Sebastián Piñera a la Libertad del grupo IDEA

El Grupo IDEA con el galardón reconoce en Machado su liderazgo en la defensa de la democracia y la libertad en tiempos que convocan a la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos preocupados por el bienestar ante las dificultades económicas.

La premiación se dará en el acto central del XI Diálogo Presidencial del Grupo IDEA que contará con la presencia de nueve expresidentes; de Madeline Pumariega, presidenta del Miami Dade College ; Luis Almagro, exsecretario general de la OEA y galardonado con el Premio en su edición anterior; Víctor Bisono, canciller de la República Dominicana; y Nelson J. Mezerhane, patrono de la Fundación IDEA Democrática.

Este tendrá lugar en el Wolfson Campus de Miami Day College, en la ciudad de Miami.

Un día antes, el 9 de noviembre, Machado y los líderes Rosa María Payá, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y Juan Sebastián Chamorro, excandidato presidencial, ofrecerán sus testimonios sobre la situación de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Machado y la libertad

Aguiar destacó la voluntad de acompañamiento y empatía de Machado con la gente, una experiencia que según dijo es inédita y que quedó plasmada en sus recorridos por el país para entronizar la candidatura de Edmundo González Urrutia, para las elecciones de julio de 2024, “sin ofrecer una avenida ni una plaza pública” o en su frase “aquí estoy” al llegar al país.

Resaltó la significación de estos valores en tiempos de “Estados de Derechos” en donde surge lo que llamó “el derecho penal del enemigo”.

“Lo estamos viendo en el caso de Brasil. Apenas se dice que ganó la elección el señor Lula y los jueces van y le quitan los pasaportes al candidato que pierde”, afirmó al referirse a Flávio Bolsonaro, quien tuvo que huir de la persecución rumbo a Estados Unidos.

“Es un tema que convoca a ver cómo quedan las democracias liberales en medio de esa tensión entre lo que se llama la seguridad y la estabilidad, la vigencia de la libertad y el Estado de Derecho”.

En este contexto, comentó “a título personal” la exhortación de la CIDH al Estado venezolano a respetar el ejercicio de los derechos y garantías de Machado “sin amenazas ni hostigamiento”.

“Venezuela tiene una suerte de tutor y en el fondo la responsabilidad de lo que le pueda ocurrir o no ocurrir a María Corina Machado en Venezuela reposa, en última instancia, en manos del tutor”, indicó en referencia a Estados Unidos. “Eso hay que ponerlo sobre la mesa”, señaló.

Venezuela y sus realidades

Consideró que en Venezuela hay realidades distintas.

“Se está creyendo que el problema de Venezuela se resuelve organizando un Tribunal Supremo o nombrando unos rectores electorales”.

“El país tiene que reconstituirse como nación para que eso se traslade al ámbito de la organización del poder”, remarcó. Y aseguró que “sí es posible” un proceso de elecciones, con base a las experiencias de 2015 y 2024 cuando triunfó la oposición, con Maduro en el poder.

Aseguró que un cambio de modelo político es indispensable para recuperar los cauces democráticos y eso solo se logra con elecciones presidenciales.

Elecciones presidenciales

Para el proceso, Machado fue nombrada este martes como abanderada por la Plataforma Unitaria Democrática, la coalición más importante de la oposición.

“En Venezuela el problema no se resuelve, sino con elecciones presidenciales”

“Con la eliminación de los municipios con la Constitución de 1999, en Venezuela hoy no sobrevive ni un gobernador ni un concejal, sino es como directo beneficiario de los dineros que le da la dictadura”.

“Entonces, cambio en Venezuela se logra solo a través de unas elecciones de carácter presidencial, porque el modelo que todavía arrastra a Venezuela es un modelo esencialmente presidencialista”.

FUENTE: Entrevista a Asdrúbal Aguiar, secretario general del Grupo IDEA

Temas
Te puede interesar

¿Qué puede cambiar en América Latina en 2027? La advertencia de Tuto Quiroga

Grupo IDEA y Diario Las Américas acompañan a Tuto Quiroga tras la muerte de su padre

Bruno Rodríguez pide expulsar a Gutiérrez-Boronat de la ONU y opositor denuncia "grave amenaza"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Exministro de Petróleos de Venezuela (PDVSA) El Aissami,
VENEZUELA

Tareck El Aissami aparece como "capturado" en la lista de ICE: esto es lo que se sabe

La captura de pantalla muestra el gesto de intimidación de la delegación cubana encabezada por el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, contra el embajador de EEUU en la ONU, Mike Waltz, durante una sesión en Naciones Unidas.
Escándalo

Tensión en la ONU: embajador de EEUU planta cara al canciller cubano y lanza una advertencia

El subsecretario de Planificación del Departamento de Estado, Jeremy Lewin.
EEUU

Se va un asesor clave de Marco Rubio: ¿qué cambia para Cuba y Venezuela?

Jorge Tuto Quiroga, expresidente boliviano, en el Diálogo Presidencial del Grupo IDEA.
DIÁLOGO PRESIDENCIAL 2026

¿Qué puede cambiar en América Latina en 2027? La advertencia de Tuto Quiroga

Imagen referencial
ESTADO DEL TIEMPO

¿Ya pasó lo peor? El mar aún puede inundar calles en el sur de Florida

Te puede interesar

Flávio Bolsonaro a su arribo a Miami.
CON ESPOSA E HIJAS

Bolsonaro llega a Miami tras salir de Brasil: qué hay detrás de su viaje a EEUU

Por Daniel Castropé
Cilia Flores (izquierda) en una audiencia con el exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) en Nueva York, en dibujo de la artista Jane Rosenberg
DUELO

Muere juez Alvin Hellerstein que llevaba la causa de Nicolás Maduro

El exitoso multimillonario  Elon Musk.
TECNOLOGíA

Putin afirma: "Musk es un genio, un verdadero genio"

Florida entre las primas más elevadas. 
PAGAMOS MÁS

Florida, segundo estado con el seguro de auto más caro respecto al salario

Imagen referencial
ESTADO DEL TIEMPO

¿Ya pasó lo peor? El mar aún puede inundar calles en el sur de Florida