Grupo IDEA celebra retorno de María Corina Machado a Venezuela, "le marca una deriva distinta"

MIAMI. - La Iniciativa Democrática de España y las Américas ( Grupo IDEA ) que integra ex Jefes de Estado y de Gobierno celebró el regreso a Venezuela de María Corina Machado , líder de la oposición y Premio Nobel de la Paz, quien recibirá el Premio Sebastián Piñera a la Libertad el próximo 10 de noviembre, pero ahora será de modo virtual.

“Celebramos el reingreso de María Corina Machado porque, en definitiva, le marca una deriva distinta a lo que venía ocurriendo en Venezuela porque encarna la conexión con la Nación que es la gente y la permanencia de una promesa que da la legitimidad”, afirmó el secretario general del Grupo IDEA, Asdrúbal Aguiar.

GALARDÓN Miami se prepara para entregar a María Corina Machado el Premio Sebastián Piñera a la Libertad del grupo IDEA

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El Grupo IDEA con el galardón reconoce en Machado su liderazgo en la defensa de la democracia y la libertad en tiempos que convocan a la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos preocupados por el bienestar ante las dificultades económicas.

La premiación se dará en el acto central del XI Diálogo Presidencial del Grupo IDEA que contará con la presencia de nueve expresidentes; de Madeline Pumariega, presidenta del Miami Dade College ; Luis Almagro, exsecretario general de la OEA y galardonado con el Premio en su edición anterior; Víctor Bisono, canciller de la República Dominicana; y Nelson J. Mezerhane, patrono de la Fundación IDEA Democrática.

Este tendrá lugar en el Wolfson Campus de Miami Day College, en la ciudad de Miami.

Un día antes, el 9 de noviembre, Machado y los líderes Rosa María Payá, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y Juan Sebastián Chamorro, excandidato presidencial, ofrecerán sus testimonios sobre la situación de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Machado y la libertad

Aguiar destacó la voluntad de acompañamiento y empatía de Machado con la gente, una experiencia que según dijo es inédita y que quedó plasmada en sus recorridos por el país para entronizar la candidatura de Edmundo González Urrutia, para las elecciones de julio de 2024, “sin ofrecer una avenida ni una plaza pública” o en su frase “aquí estoy” al llegar al país.

Resaltó la significación de estos valores en tiempos de “Estados de Derechos” en donde surge lo que llamó “el derecho penal del enemigo”.

“Lo estamos viendo en el caso de Brasil. Apenas se dice que ganó la elección el señor Lula y los jueces van y le quitan los pasaportes al candidato que pierde”, afirmó al referirse a Flávio Bolsonaro, quien tuvo que huir de la persecución rumbo a Estados Unidos.

“Es un tema que convoca a ver cómo quedan las democracias liberales en medio de esa tensión entre lo que se llama la seguridad y la estabilidad, la vigencia de la libertad y el Estado de Derecho”.

En este contexto, comentó “a título personal” la exhortación de la CIDH al Estado venezolano a respetar el ejercicio de los derechos y garantías de Machado “sin amenazas ni hostigamiento”.

“Venezuela tiene una suerte de tutor y en el fondo la responsabilidad de lo que le pueda ocurrir o no ocurrir a María Corina Machado en Venezuela reposa, en última instancia, en manos del tutor”, indicó en referencia a Estados Unidos. “Eso hay que ponerlo sobre la mesa”, señaló.

Venezuela y sus realidades

Consideró que en Venezuela hay realidades distintas.

“Se está creyendo que el problema de Venezuela se resuelve organizando un Tribunal Supremo o nombrando unos rectores electorales”.

“El país tiene que reconstituirse como nación para que eso se traslade al ámbito de la organización del poder”, remarcó. Y aseguró que “sí es posible” un proceso de elecciones, con base a las experiencias de 2015 y 2024 cuando triunfó la oposición, con Maduro en el poder.

Aseguró que un cambio de modelo político es indispensable para recuperar los cauces democráticos y eso solo se logra con elecciones presidenciales.

Elecciones presidenciales

Para el proceso, Machado fue nombrada este martes como abanderada por la Plataforma Unitaria Democrática, la coalición más importante de la oposición.

“En Venezuela el problema no se resuelve, sino con elecciones presidenciales”

“Con la eliminación de los municipios con la Constitución de 1999, en Venezuela hoy no sobrevive ni un gobernador ni un concejal, sino es como directo beneficiario de los dineros que le da la dictadura”.

“Entonces, cambio en Venezuela se logra solo a través de unas elecciones de carácter presidencial, porque el modelo que todavía arrastra a Venezuela es un modelo esencialmente presidencialista”.

FUENTE: Entrevista a Asdrúbal Aguiar, secretario general del Grupo IDEA