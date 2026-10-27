¿Qué puede cambiar en América Latina en 2027? La advertencia de Tuto Quiroga

MIAMI. — El expresidente de Bolivia Jorge “Tuto” Quiroga aseguró que 2027 podría marcar un punto de inflexión para América Latina, particularmente para Venezuela, Cuba y Nicaragua, al confirmar su participación en el XI Diálogo Presidencial del Grupo IDEA, que reunirá 10 de noviembre en Miami a exjefes de Estado y personalidades internacionales para examinar los desafíos de la democracia.

“IDEA se vuelve reunir en la antesala de un 2027 que pinta determinante para nuestra región: Venezuela será otra vez tierra de gracia, Cuba y Nicaragua serán libres y en toda nuestra América Latina cada pulmón respirará libertad, cada corazón palpitará democracia”, expresó Quiroga en declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS.

DECLARACIONES Rubio resalta papel de Trump en regreso de María Corina a Venezuela y explica por qué

GALARDÓN Miami se prepara para entregar a María Corina Machado el Premio Sebastián Piñera a la Libertad del grupo IDEA

El pronunciamiento del exmandatario boliviano se produce en un escenario de importantes movimientos políticos en el continente, especialmente en Venezuela, donde el regreso de María Corina Machado, el pasado domingo, reactivó las expectativas sobre una transición democrática y la convocatoria de elecciones presidenciales.

Quiroga, quien gobernó Bolivia entre 2001 y 2002, ha mantenido una posición crítica frente a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. En anteriores encuentros del Grupo IDEA, el líder político ha insistido en que una transformación democrática venezolana podría desencadenar cambios políticos en otros países de la región.

Durante el X Diálogo Presidencial, celebrado el año pasado, el dirigente sostuvo que la recuperación de la democracia en Venezuela podría producir un efecto dominó que alcanzaría a Nicaragua y Cuba. Sus nuevas declaraciones retoman aquella expectativa y sitúan 2027 como un año que, a su juicio, podría resultar determinante para el futuro político latinoamericano.

Regreso a Miami

La undécima edición del Diálogo Presidencial tendrá como escenario el Miami Dade College, institución que nuevamente brindará respaldo académico al encuentro organizado por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).

Esta vez, las deliberaciones girarán alrededor de una pregunta central: “¿Cómo proteger el bienestar sin sacrificar la libertad en la era digital y de la inteligencia artificial?”.

La agenda contempla tres paneles de discusión en los que se examinarán las consecuencias de las nuevas tecnologías, la polarización política y las amenazas a la seguridad sobre las instituciones democráticas, los derechos individuales y la libertad de expresión.

Entre las personalidades cuya participación se ha anunciado figuran Luis Almagro, exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y Víctor Bisonó, ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana.

Uno de los momentos centrales del encuentro será la entrega del Premio Sebastián Piñera a la Libertad 2026 a María Corina Machado, galardonada con el Nobel de la Paz en 2025. El reconocimiento fue instituido en memoria del expresidente chileno, fallecido en febrero de 2024, como homenaje a su trayectoria política y su compromiso con los principios democráticos.

La distinción adquiere particular relevancia después del retorno de Machado a Venezuela, tras permanecer cerca de diez meses fuera del país. Su reaparición ocurre mientras continúan las gestiones para definir una transición política y establecer condiciones para nuevas elecciones presidenciales.

Un escenario político diferente

Quiroga llegará al encuentro un año después de disputar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Bolivia, celebrada el 19 de octubre de 2025. El exmandatario, candidato de la alianza Libre, obtuvo el 45,04% de los votos, frente al 54,96% alcanzado por Rodrigo Paz, quien asumió la Presidencia en noviembre de ese año.

Fundado en 2015, el Grupo IDEA reúne a exjefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos que promueven, mediante pronunciamientos y encuentros internacionales, la defensa del Estado de derecho, la separación de poderes y los derechos humanos.

El XI Diálogo Presidencial se celebrará en momentos de renovado debate sobre el futuro institucional de Venezuela y sobre la persistencia de restricciones políticas y civiles en Cuba y Nicaragua.

En ese contexto, las palabras de Quiroga proyectan una expectativa de cambio regional hacia 2027, aunque los procesos políticos de cada país mantienen dinámicas y desafíos diferentes que impiden dar por asegurados los desenlaces que anticipa el expresidente.