martes 28  de  abril 2026
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Exalcalde Philip Levine reconoce gestión de Steven Meiner en seguridad de Miami Beach

El exalcalde de Miami Beach, Philip Levine, reconoce la reducción del crimen, el control del Spring Break y el fortalecimiento de la seguridad pública bajo la actual administración de Steven Meiner

Exalcalde de Miami Beach Philip Levine envía una carta de reconocimiento alcalde Steven Meiner.

Exalcalde de Miami Beach Philip Levine envía una carta de reconocimiento alcalde Steven Meiner.

Carta al alcalde de Miami Beach&nbsp;

Carta al alcalde de Miami Beach 

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI .- En un gesto poco habitual en la escena política local, el exalcalde de Miami Beach, Philip Levine, envió una carta de reconocimiento al actual alcalde Steven Meiner para felicitarlo por los resultados alcanzados en materia de seguridad pública, uno de los temas más sensibles para residentes, comerciantes y visitantes de la ciudad balneario.

La revelación de la misiva fue hecha por el propio Meiner a través de la plataforma X, donde destacó el respaldo recibido por quien dirigió la ciudad desde 2013 a 2017.

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“Es agradable abrir el correo y encontrar una carta del exalcalde Philip Levine felicitándome a mí y a nuestra ciudad por un ‘trabajo bien hecho’”, escribió Meiner quien ganó la alcaldía en 2023.

También subrayó que Miami Beach celebró por tercer año consecutivo una exitosa temporada de Spring Break y que la criminalidad continúa bajando en toda la ciudad.

El alcalde agradeció que Levine resaltara que “el éxito no ocurre por accidente”, sino que requiere compromiso y liderazgo.

Carta al alcalde de Miami Beach

La misiva, fechada el 6 de abril de 2026 y dirigida a alcalde Meiner, a los miembros de la Comisión de la Ciudad de Miami Beach, al jefe de Policía Wayne Jones y al Departamento de Policía de Miami Beach, representa un reconocimiento institucional poco frecuente entre administraciones de distinto momento político.

Levine, quien infructuosamente aspiró a la gobernación de Florida en 1918, afirmó que conoce de primera mano lo difícil que resulta enfrentar desafíos complejos de seguridad pública, especialmente cuando son altamente visibles, profundamente sentidos por los residentes y muchas veces influenciados por factores que escapan al control de una sola ciudad.

Por ello, explicó que consideró importante tomarse un momento para felicitar personalmente a la actual administración.

“Lo que han logrado durante los últimos años no es fácil”, escribió Levine, al señalar que construir consensos, mantener el enfoque bajo presión y comprometerse con una estrategia clara requiere liderazgo.

El exalcalde destacó que resolver un problema tan grande y público como la seguridad en Miami Beach no depende únicamente de políticas públicas, sino también de persistencia.

Reconocimiento al jefe de Policía Jones

Levine también hizo énfasis en el trabajo conjunto entre la alcaldía y el Departamento de Policía, especialmente bajo el liderazgo del jefe policial Jones, quien recientemente recibió una extensión de contrato aprobada de forma unánime por la Comisión de la Ciudad.

“Trabajando junto a un jefe de Policía capaz y comprometido, y a una fuerza policial dedicada, han logrado una diferencia significativa”, señaló.

Según Levine, los resultados son reales y visibles: una ciudad más ordenada, más segura y mejor posicionada para el futuro.

Además, resaltó que los datos recientes muestran una disminución sostenida del crimen y una mejor gestión de períodos históricamente conflictivos como el Spring Break, una temporada que durante años generó fuertes críticas por disturbios, violencia y descontrol en South Beach.

“Buen trabajo”

Uno de los párrafos más llamativos de la carta fue cuando Levine señaló que en la función pública los funcionarios suelen escuchar quejas todos los días, pero rara vez reciben suficiente reconocimiento cuando las cosas salen bien.

“En el servicio público escuchamos quejas todos los días. Eso viene con el trabajo. Pero con demasiada frecuencia no escuchamos suficiente agradecimiento cuando las cosas salen bien”, escribió.

Por ello, cerró con una frase directa hacia Meiner y su equipo: “Déjeme decirlo claramente: buen trabajo”.

Levine añadió que la actual administración asumió un problema difícil, mantuvo el rumbo y entregó resultados para residentes, negocios y visitantes por igual, algo que , según dijo, merece reconocimiento.

Finalmente concluyó que Miami Beach es hoy una ciudad más fuerte y más segura gracias a esos esfuerzos, y agradeció el liderazgo y servicio de Meiner.

Números que respaldan la misiva

El reconocimiento no se limita al tono político de la carta. Los datos más recientes del panel mensual de delitos del Departamento de Policía de Miami Beach reflejan una reducción general del crimen de 17.28% en comparación con el año anterior.

Según se refleja en el panel, el total de delitos pasó de 544 casos a 450. Entre los delitos que más disminuyeron destacan los robos con violencia, que bajaron de 13 a apenas 3 casos, una caída de 76.92%.

También el robo de autos mostró una reducción significativa, pasando de 33 a 9 casos, equivalente a una baja de 72.73%.

Los robos dentro de vehículos descendieron de 26 a 19 casos (-26.92%), mientras que los allanamientos bajaron de 46 a 34 (-26.09%).

Los hurtos también registraron una caída importante, de 352 a 307 casos (-12.78%).

Áreas que aún preocupan

Aunque el panorama general muestra avances, el informe también refleja algunos delitos que aumentaron y que continúan siendo motivo de atención para las autoridades.

Los fraudes subieron de 39 a 41 casos (+5.13%), las agresiones sexuales pasaron de 9 a 11 (+22.22%) y los homicidios aumentaron de cero a un caso.

Aunque porcentualmente el homicidio refleja un incremento de 100%, esto se debe a que el año anterior no se había registrado ningún caso.

En conjunto, las cifras refuerzan el argumento central de la carta de Levine, quien reconoció que la estrategia de seguridad está funcionando, especialmente en delitos de alto impacto como robos violentos y robo de vehículos.

Sin embargo, también evidencian que la ciudad todavía enfrenta desafíos en áreas sensibles que exigen vigilancia constante y ajustes en la política de prevención y seguridad pública.

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Carta al alcalde de Miami Beach

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