Familia venezolana en Doral enfrenta doble diagnóstico de cáncer y pide apoyo a la comunidad

Una madre y su hija de 22 años enfrentan simultáneamente dos diagnósticos de cáncer, una situación que ha puesto a prueba su fortaleza emocional, física y económica. Hoy, piden el apoyo de la comunidad para poder continuar con sus tratamientos.

Una madre y su hija de 22 años enfrentan simultáneamente dos diagnósticos de cáncer, una situación que ha puesto a prueba su fortaleza emocional, física y económica. Hoy, piden el apoyo de la comunidad para poder continuar con sus tratamientos.

Doral, Florida. Una familia venezolana residente en Doral atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Una madre y su hija de 22 años enfrentan simultáneamente dos diagnósticos de cáncer, una situación que ha puesto a prueba su fortaleza emocional, física y económica. Hoy, piden el apoyo de la comunidad para poder continuar con sus tratamientos.

Laleska Figueroa, de 22 años, es una joven reconocida por su dedicación académica y laboral. Estudiante ejemplar, trabajadora y descrita por quienes la conocen como una hija amorosa y responsable, jamás imaginó que tendría que enfrentar una batalla tan dura a tan corta edad. Su familia, unida y profundamente solidaria, ha sido su mayor sostén.

Hace poco más de un año, la madre de Laleska fue diagnosticada con cáncer de colon en etapa 4, iniciando un proceso de tratamientos, citas médicas y desafíos constantes. Su fortaleza y fe han sido un ejemplo para todos a su alrededor.

Pero recientemente, la familia recibió un segundo golpe inesperado: Laleska fue diagnosticada con linfoma, luego de que los médicos detectaran una masa que ejerce presión sobre su corazón. Lo que comenzó como una lucha familiar se convirtió en dos batallas simultáneas contra el cáncer.

“Es difícil describir el impacto emocional de enfrentar ambos diagnósticos al mismo tiempo. Hay días llenos de incertidumbre y agotamiento, pero seguimos aferrándonos a la esperanza y al amor que nos sostiene”, expresa Laleska en su mensaje público.

Mientras madre e hija se enfocan en sus tratamientos, estudios médicos y recuperación, los gastos continúan acumulándose: medicamentos, transporte, citas, tiempo fuera del trabajo y otros costos inesperados que acompañan enfermedades graves. Por ello, la familia ha abierto una campaña en GoFundMe para solicitar apoyo durante esta etapa tan compleja.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo con cualquier aporte, por pequeño que sea. También es de gran ayuda compartir la historia para que llegue a más personas dispuestas a tender una mano. La página del GoFundMe es ésta. Haga Click AQUI.

“Gracias por sus oraciones, su apoyo y cada gesto de cariño. Nos recuerdan que no estamos solos”, concluye la familia.

Amigos y familiares se han unido a la campaña, y piden que no importa el monto, cada grano de arena será importante.

LALESKA Y sU MAMA Una madre y su hija de 22 años enfrentan simultáneamente dos diagnósticos de cáncer, una situación que ha puesto a prueba su fortaleza emocional, física y económica. Hoy, piden el apoyo de la comunidad para poder continuar con sus tratamientos. GoFundMe

FUENTE: REDACCIÓN