“La organización está en Miami desde la década de los 80, y esta caminata se ha implementado para recaudar fondos, pero además para crear conciencia porque aquí se reúnen familiares y amigos de los fallecidos, por lo que es una oportunidad para compartir, llorar, y celebrar la vida de los que perdimos. Es un homenaje del que vale la pena participar”, dijo Edita Martínez a DIARIO LAS AMÉRICAS, voluntaria de la organización.

Con el lema No más víctimas, durante el evento que se llevará a cabo desde las 7:30 a.m., a las 12:.00 p.m., en el Tropical Park, se aceptarán donaciones para continuar la lucha con el fin de eliminar la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas.

“Esta cuestión de la embriaguez a la hora de manejar es 100 % evitable, y hoy en día con servicios como Uber o Lyft, es inaceptable que ocurran calamidades de este tipo”, dijo Martínez, quien en el año 1995 perdió a su hijo a causa de una mujer ebria que lo mató tres días antes de que cumpliera 19 años.

“Agradezco a MADD que cuando ocurrió eso fueron quienes me ayudaron, porque al conocer a otras madres que estaban en mi situación me pude dar cuenta de que no me estaba volviendo loca, y que todo lo que sentía y lo que me estaba pasando lo habían vivido otros y sobrevivieron. Gracias a ellos pude subsistir. La vida nunca vuelve a ser la misma. No te olvidas nunca de tu hijo que ya no está, pero aprendes a vivir con el dolor, y sigues andando”, dijo.

Sobre MADD:

Con más de 1.200 defensores de víctimas capacitados en todo el país, MADD cuenta con un equipo de profesionales y voluntarios disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para proporcionar apoyo emocional, educación acerca de los sistemas de justicia penal y civil, orientación durante visitas a tribunales, material de apoyo y además conecta a familiares de víctimas con otros sobrevivientes que han tenido experiencias similares.

“Yo soy hija única, pero he tenido la suerte de tener un grupo de amistades muy cercanas a mi que me han acompañado todo este tiempo. Ellos son los que me han mantenido a flote, ese apoyo de la familia y las amistades es vital”, destacó Martínez, quien resaltó la necesidad de no olvidar a las víctimas y continuar legislando para evitar estas tragedias.

“Ha habido adelantos en materia de legislación, por ejemplo, cuando sucedió la muerte de mi hijo, la persona que lo mató no era ciudadana americana, era soltera y no tenía propiedades en este país. Actualmente si tienes un arresto y hay una persona fallecida, inmediatamente te ponen un brazalete o grillete, te quitan el pasaporte y no puedes salir del país, cuando sucedió lo de mi hijo las leyes no eran así. Y la mujer que lo mató se fue del país sin ser juzgada”, recordó.

Walk Like MADD se realizará este próximo sábado 22 de febrero desde las 7:30 a.m., a las 12:.00 p.m., en el Tropical Park, si quieres saber más de la organización visita www.madd.org.