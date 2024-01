FDA: Retiran jarabes para la tos Robitussin Honey CF por contaminación microbiana

ATENCION ALÉRGICOS Florida: Publix retira salsa BBQ que contiene un alérgeno de pescado no declarado

En consumidores no inmunocomprometidos, la población con mayor probabilidad de utilizar el producto, no es probable que se produzcan infecciones potencialmente mortales. Sin embargo, no se puede descartar por completo la aparición de una infección que pueda requerir intervención médica.

Hasta la fecha, Haleon no ha recibido ningún informe de eventos adversos relacionados con este retiro del mercado.

Robitussin Honey CF Max Día y Noche son jarabes para la tos indicados para el alivio temporal de los síntomas del resfriado o la gripe, la fiebre del heno u otras alergias respiratorias. Este retiro del mercado cubre solo los siguientes lotes:

ROBITUSSIN HONEY CF MAX DAY 4 oz con número de lote: T108110 y fecha de caducidad del 31 de octubre de 2025.

con número de lote: T108110 y fecha de caducidad del 31 de octubre de 2025. ROBITUSSIN HONEY CF MAX DAY 8 oz con número de lote T08730, T08731, T08732, T08733, T10808, con fecha de caducidad 31 mayo de 2025 y 30 septiembre de 2025.

con número de lote T08730, T08731, T08732, T08733, T10808, con fecha de caducidad 31 mayo de 2025 y 30 septiembre de 2025. ROBITUSSIN HONEY CF MAX NT ADULTO 8 oz T08740, T08742, con fecha de caducidad 30 de junio 2026.

Haleon está notificando directamente a sus distribuidores y clientes y les ha proporcionado instrucciones para la devolución de todos los productos retirados.

Los consumidores que hayan adquirido el producto indicado deben dejar de consumirlo inmediatamente.

Si usted adquirió este producto llame al Equipo de Relaciones con el Consumidor de Haleon al +1-800-245-1040 (de lunes a viernes, de 8 a. m. a 6 p. m., hora del este) o comuníquese por correo electrónico a [email protected] .

Quien experimente algún problema que pueda estar relacionado con la toma o el uso de este producto debe comunicarse con su médico o proveedor de atención médica.

Las reacciones adversas o los problemas de calidad experimentados con el uso de estos jarabes pueden informarse al programa MedWatch Adverse Event Reporting de la FDA, ya sea en línea, por correo postal o por fax en www.fda.gov/medwatch/report.htm o llamar al 1-800-332-1088.

