Felipe Valls, el bondadoso anfitrión del exilio  

Muchos recordarán a Felipe por sus éxitos comerciales, como el invento de la “ventanita” en las cafeterías. Felipe hizo que un lugar a la orilla de la Pequeña Habana, en Miami, con nombre y decoración francesa, se convirtiera con el tiempo en el restaurante cubano más famoso del mundo, Versailles Restaurant.

Siguiendo su visión empresarial estableció más tarde su propia competencia, justo frente al Versailles, a ese le llamó La Carreta. El primer castillo en Miami fue propiedad de Felipe Valls, El Cid Restaurant.

Felipe Valls fue un brillante empresario, pero, a mi juicio, tuvo otras cualidades que destacaban a Felipe.

Tuve el privilegio de estar presente durante muchos momentos con Felipe. Fui testigo de su generosidad, de su compromiso cívico y moral, combinado con la consciencia que siempre tuvo sobre el momento y la sociedad en que vivía. Atributos clásicos de esa generación.

Por ejemplo, fueron muchos los servicios fúnebres que Felipe pagó, personas desconocidas que se la acercaban pidiéndole ayuda porque no tenían los recursos para enterrar a un ser querido. No hubo amigo o extraño que le pidiera un favor a Felipe, que Felipe no cumpliera. Calladito, sin alarde o publicidad. Felipe no buscaba reconocimiento, se complacía con la satisfacción de saber que ayudó a otro ser sin importar su estrato social.

Creo profundamente que, en el interior de su alma, Felipe entendió que su éxito conllevaba una responsabilidad comunal. Cada vez que hubo una causa importante para su querida Miami o su comunidad, Felipe estuvo presente. De nuevo, calladito y sin alarde.

Felipe puso a Versailles, su negocio familiar, a disposición de la comunidad. Versailles y La Carreta son mucho más que un lugar para comer, tomar café o saborear un pastelito. Versailles y La Carreta son plazas públicas donde, además de comer comida cubana, también se grita por la libertad de los pueblos oprimidos, se lloró la muerte de figuras queridas como Celia Cruz, Jorge Mas Canosa y José Fernández, y también se ha celebrado la victoria del campeonato del Miami Heat y la muerte del dictador Fidel Castro.

Felipe almorzaba en Versailles casi a diario, viéndolo bien puedo decir que nos invitó a su “casa” durante momentos de emoción para Miami, buenos y no tan buenos. Felipe exaltó los principios de la frase del latín “e pluribus unum” – de muchos somos uno. Por el precio de un cafecito, Felipe Valls te vendió la entrada a una comunidad.

Hoy día, Miami es una gran metrópolis cosmopolita. No fue así cuando llegó la generación de Felipe desde Cuba a principio de la década de los 1960. No había capitanes de industria ni líderes hispanos importantes. Hablar español era un pecado y si lo hacías te discriminaban. Hizo falta personas con las condiciones de Felipe para forjar y forzar una nueva sociedad en la nueva tierra que rápidamente amaron.

Felipe Valls Sr. deja atrás un legado lleno de logros, reconocimientos y éxitos. Sí, son importantes esos elogios. Pero por encima de eso debemos recordarlo por su humildad, bondad, consciencia y generosidad.

Celebremos personas como Felipe, aplicando en nuestras vidas el mismo nivel de benevolencia que los guio. Haciéndolo como Don Felipe, calladito y sin alarde, pero siempre con la satisfacción que, de algún modo, ayudaste a alguien.

Gracias Felipe por abrir una ventanita que luego se convirtió en la ventanita de todos.