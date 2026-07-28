Fiebre de lotería en el sur de Florida por premios que suman $1.463 millones

MIAMI. - Los premios acumulados de Mega Millions y Powerball superaron en conjunto los $1.463 millones, una cifra que vuelve a despertar la fiebre de la lotería entre los jugadores del sur de Florida.

Mega Millions ofrecerá este martes un premio mayor estimado en $800 millones, con una opción de cobro inmediato de $344,2 millones antes de impuestos.

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El sorteo está previsto para las 11:00 p.m., hora del este, después de que ningún boleto acertara los seis números ganadores en la ronda del viernes.

El premio se encuentra entre los diez más elevados de la historia de Mega Millions. Los números del sorteo anterior fueron 2, 5, 42, 44 y 60, con la Mega Ball 1. Trece boletos obtuvieron premios de tercer nivel, pero ninguno consiguió la combinación necesaria para reclamar el acumulado.

Powerball, por su parte, alcanzó los $663 millones, con un valor en efectivo de aproximadamente $290,4 millones. Su próximo sorteo se celebrará el miércoles 29 de julio a las 10:59 p.m.

Expectativa en los comercios del sur de Florida

El aumento de los premios suele atraer a jugadores ocasionales a supermercados, gasolineras y otros establecimientos autorizados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, donde los boletos pueden adquirirse hasta poco antes de cada sorteo.

Meylin, una empleada de origen cubano que trabaja en un casino del suroeste de Miami-Dade, compra boletos de lotería con frecuencia, aunque admite que algunas veces no los revisa.

“Esta vez sí los voy a revisar, porque puedo ser millonaria sin saberlo”, comentó entre risas.

Los números de Powerball correspondientes al lunes fueron 6, 26, 46, 58 y 65, con el Powerball 25 y un multiplicador Power Play de 2. Ningún participante ganó el premio mayor ni los premios de uno o dos millones de dólares que se conceden al acertar las cinco bolas blancas.

Cada jugada de Powerball cuesta $2 y permite seleccionar cinco números del 1 al 69, además de un Powerball del 1 al 26. Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados.

Mega Millions cuesta $5 por jugada y celebra sus sorteos los martes y viernes. En Florida, los boletos pueden comprarse hasta las 10:00 p.m. la noche del sorteo.

Premios millonarios, pero probabilidades mínimas

La posibilidad de ganar el premio mayor de Powerball es de aproximadamente una entre 292,2 millones. En Mega Millions, la probabilidad ronda una entre 290,5 millones.

Los ganadores pueden escoger entre recibir el monto anunciado mediante pagos anuales durante tres décadas o aceptar una cantidad única menor. En ambos casos se aplican las retenciones federales correspondientes. Florida no cobra impuesto estatal sobre los ingresos personales.

Los premios de Mega Millions y Powerball deben reclamarse en el mismo estado donde fue comprado el boleto. La Lotería de Florida establece un plazo de 180 días para solicitar los premios de Mega Millions.

Las autoridades recomiendan firmar la parte posterior del boleto, guardarlo en un lugar seguro y comprobar los números únicamente mediante canales oficiales. También recuerdan que los premios acumulados pueden dividirse si más de un boleto acierta la combinación ganadora.

Mientras los premios continúen sin dueño, la expectativa seguirá creciendo en el sur de Florida, donde miles de jugadores esperan convertir una inversión de pocos dólares en una fortuna capaz de cambiarles la vida.