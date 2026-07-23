jueves 23  de  julio 2026
MAGNICIDIO

Sentencian a 20 años de cárcel a financiero de Florida vinculado al asesinato del presidente de Haití

La Corte del Distrito Sur de Florida envió a la cárcel a Keegan Harricharan, quien se había declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero

Fotografía cedida por el Departamento de Correcciones y Rehabilitación del Condado de Miami-Dade donde aparece el financiero Keegan Harricharan, de 42 años, quien se había declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero con préstamos emitidos durante la pandemia bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES, en inglés)

Fotografía cedida por el Departamento de Correcciones y Rehabilitación del Condado de Miami-Dade donde aparece el financiero Keegan Harricharan, de 42 años, quien se había declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero con préstamos emitidos durante la pandemia bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES, en inglés)

EFE
El fallecido presidente de Haití, Jovenel Moise, y su esposa, Martine Moise, en 2021.

El fallecido presidente de Haití, Jovenel Moise, y su esposa, Martine Moise, en 2021.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Una jueza federal sentenció este jueves a 20 años de cárcel a un financiero de Florida por armar un fraude en el que obtuvo fondos federales durante la pandemia de la COVID-19 para financiar el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, informó la Fiscalía de Estados Unidos.

La Corte del Distrito Sur de Florida condenó a Keegan Harricharan, de 42 años, y quien se había declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero con préstamos emitidos durante la pandemia bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES, en inglés).

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Según el Departamento de Justicia (DOJ), Harricharan, residente en Florida, y sus cómplices "obtuvieron de manera fraudulenta" más de 840.000 dólares en préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP), para "promover, financiar y apoyar la conspiración" destinada a derrocar al Gobierno de Haití, en la que fue asesinado el presidente.

El financiero usó su compañía, TNR Holding Group Inc., para recibir y distribuir los recursos a los otros miembros de la conspiración, con quienes discutió cómo asegurar el financiamiento, las armas, las municiones, el personal y el equipo militar necesarios para la operación, añadió el DOJ en un comunicado.

El caso "es un recordatorio" de que los delitos financieros suelen ser "el motor detrás de conductas mucho más peligrosas", declaró Jason A. Reding Quiñones, fiscal de EEUU para el Distrito Sur de Florida.

"Este acusado no se limitó a cometer fraude. Explotó programas de ayuda por la pandemia destinados a mantener con vida a las pequeñas empresas durante una crisis nacional y lavó esos fondos robados a los contribuyentes para ayudar a promover una conspiración que culminó en el magnicidio del presidente haitiano", señaló.

Otras condenas

En mayo pasado un jurado federal en Miami declaró culpables a Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages, todos identificados como cómplices de Harricharan, por su participación en el magnicidio de Moïse.

Con ello, suman nueve implicados condenados en Estados Unidos por el asesinato, a manos de un grupo de mercenarios, entre ellos 17 exmilitares colombianos, además de más de 50 personas acusadas en Haití por el magnicidio, incluyendo la viuda de Moïse, aunque el proceso judicial en ese país permanece estancado por la crisis.

El asesinato del mandatario desató una crisis en Haití, lo que ha impulsado una ola migratoria hacia Estados Unidos, donde unos 350.000 haitianos dependen del Estatus de Protección Temporal (TPS) para evitar la deportación, aunque el gobierno del presidente Donald Trump revocó esa medida, que expira la próxima semana.

FUENTE: Con información de EFE

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