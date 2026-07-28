martes 28  de  julio 2026
INYECCIÓN LETAL

Florida prevé histórica doble ejecución en una misma jornada

El estado programó para este martes las inyecciones letales contra James Aren Duckett y Dominick Anthony Occhicone, con solo seis horas de diferencia

James Aren Duckett y Dominick Anthony Occhicone.

James Aren Duckett y Dominick Anthony Occhicone.

DEPARTAMENTO DE CORRECCIONALES DE FLORIDA
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Florida tiene previsto ejecutar este martes a dos condenados a muerte en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke, en una jornada excepcional que volverá a colocar al estado en el centro del debate nacional sobre la pena capital.

James Aren Duckett, de 68 años, tiene fijada su ejecución mediante inyección letal para el mediodía. Seis horas después, a las 6:00 p.m., está programada la de Dominick Anthony Occhicone, de 80 años.

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Si ambas se cumplen, Florida realizaría dos ejecuciones en un mismo día por primera vez desde 1964. También sería la primera vez en casi una década que un estado estadounidense aplica dos penas de muerte durante una sola jornada.

Dos crímenes cometidos en la década de 1980

Duckett, quien trabajó como agente de Policía en la ciudad de Mascotte, fue condenado por la agresión sexual y el asesinato en 1987 de Teresa McAbee, una niña de 11 años. La menor murió ahogada y su cuerpo fue encontrado en un lago del centro de Florida.

La ejecución de Duckett había sido suspendida para permitir nuevas pruebas de ADN solicitadas por su defensa. Sin embargo, la Corte Suprema de Florida concluyó que los resultados no lo exoneraron.

El tribunal también rechazó peticiones posteriores para examinar otros elementos, al determinar que no contenían material genético identificable o susceptible de análisis.

Occhicone fue condenado por los asesinatos de Raymond y Martha Artzner, padres de su entonces expareja, ocurridos en 1986 en el condado de Pasco. El reo recibió la pena de muerte por el asesinato de Martha Artzner y cadena perpetua por la muerte de Raymond Artzner.

Un récord de edad en Florida

Occhicone se convertiría en la persona de mayor edad ejecutada en la historia moderna de Florida y en el segundo preso octogenario sometido a la pena capital en Estados Unidos desde que la Corte Suprema permitió su restablecimiento durante la década de 1970.

Su defensa alegó que su edad avanzada, sus problemas de salud y las circunstancias del procedimiento de inyección letal hacían inconstitucional la ejecución. La Corte Suprema estatal rechazó esos argumentos y sostuvo que la edad, por sí sola, no constituye una prohibición para aplicar la sentencia.

El gobernador Ron DeSantis firmó las órdenes y dispuso que las ejecuciones se efectuaran con seis horas de diferencia. No ha explicado públicamente por qué decidió programarlas el mismo día, mientras las autoridades penitenciarias tampoco han detallado si la doble jornada exige medidas logísticas extraordinarias.

Organizaciones contrarias a la pena de muerte cuestionaron la rapidez de las ejecuciones y expresaron preocupación por el caso de Duckett y por la edad de Occhicone. Los defensores de la aplicación de las sentencias sostienen, en cambio, que los largos procesos de apelación han retrasado durante décadas la justicia para las familias de las víctimas.

Ambas ejecuciones permanecían sujetas a posibles recursos de última hora ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

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