jueves 10  de  septiembre 2026
INVESTIGACIONES

FIU recibe $15 millones para ampliar su simulador de huracanes

Wall of Wind 2.0 recreará vientos de hasta 200 mph y servirá de base para estudiar marejadas, oleaje e inundaciones

Imagen referencial de un ciclón.

Imagen referencial de un ciclón.

PIXABAY
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Recrear en un laboratorio la fuerza de un huracán extremo, someter viviendas a vientos de hasta 200 millas por hora y comprobar qué estructuras resisten antes de una emergencia real es el objetivo de una inversión estatal de 15 millones de dólares otorgada a la Universidad Internacional de Florida (FIU).

Los fondos permitirán ampliar Wall of Wind 2.0, el simulador desarrollado por la institución para estudiar los efectos de las tormentas sobre casas, edificios, infraestructura y servicios esenciales.

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La senadora estatal Ana María Rodríguez y el representante Alex Rizo participaron junto con la presidenta de FIU, Jeanette M. Núñez, en la presentación de los recursos aprobados por la Legislatura de Florida.

La iniciativa representa una nueva etapa de una labor científica que la universidad mantiene desde hace más de una década. La primera instalación, Wall of Wind 1.0, es descrita por FIU como el único laboratorio universitario del país capaz de reproducir vientos correspondientes a un huracán de categoría 5.

La versión ampliada alcanzará velocidades de hasta 200 millas por hora y servirá como base para una infraestructura todavía más ambiciosa: el Extreme Storm Simulator, conocido como ExtremeS.

Ese futuro centro combinaría fuertes ráfagas con marejadas ciclónicas, inundaciones y olas de hasta 16 pies. La meta consiste en analizar simultáneamente los fenómenos que causan los mayores daños durante una tormenta, en vez de estudiar cada amenaza por separado.

La Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NSF) concedió en 2022 una subvención a FIU y a otras entidades asociadas para dirigir el diseño de ExtremeS.

Núñez señaló que la expansión facilitará el estudio del comportamiento de viviendas, edificios y redes esenciales frente a condiciones catastróficas. Los resultados podrían traducirse en construcciones más resistentes y mejores normas de seguridad.

Las pruebas realizadas en Wall of Wind ya han contribuido a cambios en códigos de edificación y al desarrollo de productos preparados para soportar huracanes, de acuerdo con información divulgada por la universidad.

Uno de los experimentos más recientes comparó viviendas prefabricadas sometidas a vientos de gran intensidad. Las estructuras instaladas con sistemas de anclaje ajustados a los requisitos más rigurosos permanecieron estables, mientras otras colocadas bajo estándares menos exigentes se volcaron.

Los datos obtenidos serán remitidos a organismos federales y podrían utilizarse para revisar las regulaciones aplicables a ese tipo de casas.

El profesor Arindam Chowdhury, codirector de Wall of Wind 1.0 y 2.0, explicó que reproducir conjuntamente viento, oleaje, marejada e inundación ayudará a comprender con mayor precisión la complejidad de un huracán.

La inversión busca que ese conocimiento salga del laboratorio y se incorpore a diseños, materiales y métodos de construcción capaces de reducir pérdidas humanas y económicas antes de la próxima gran tormenta.

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