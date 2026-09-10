Buscan a conductor que atropelló a dos menores en una bicicleta eléctrica

MIAMI.- Las autoridades buscan al conductor que atropelló a un niño y una niña que viajaban juntos en una bicicleta eléctrica y se dio a la fuga en el noroeste de Miami-Dade.

El choque ocurrió alrededor de las 8:40 p.m. del miércoles en las inmediaciones de la avenida Séptima y la calle 117 del noroeste, según informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) a medios locales.

La investigación preliminar indica que el automóvil circulaba hacia el norte por la avenida Séptima cuando giró a la izquierda hacia la calle 117 e impactó a los menores.

Los socorristas encontraron a ambas víctimas inconscientes sobre la vía. Paramédicos del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade (MDFR) las trasladaron en condición crítica al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital.

Un testigo declaró al canal local WSVN 7News que el automovilista continuó la marcha, se detuvo al otro lado de la cuadra, observó a los heridos y después volvió a alejarse.

La Unidad de Homicidios de Tránsito de MDSO asumió las pesquisas. Hasta el momento, los detectives no han divulgado una descripción del vehículo ni datos que permitan identificar a la persona que iba al volante.

Daniel Castillo, portavoz de la dependencia, pidió a comerciantes y residentes del sector revisar las grabaciones de sus cámaras de vigilancia. También instó a quienes presenciaron lo ocurrido a comunicarse con las autoridades.

Cualquier persona que disponga de información puede llamar de manera anónima a la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade, 305-471-TIPS (8477).