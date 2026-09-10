jueves 10  de  septiembre 2026
FUGA

Buscan a conductor que atropelló a dos menores en una bicicleta eléctrica

Un niño y una niña fueron trasladados en condición crítica al Ryder Trauma Center tras el impacto ocurrido en el noroeste del condado

Imagen de referencia patrulla de policía.

Imagen de referencia patrulla de policía.

IMAGEN REALIZADA CON IA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Las autoridades buscan al conductor que atropelló a un niño y una niña que viajaban juntos en una bicicleta eléctrica y se dio a la fuga en el noroeste de Miami-Dade.

El choque ocurrió alrededor de las 8:40 p.m. del miércoles en las inmediaciones de la avenida Séptima y la calle 117 del noroeste, según informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) a medios locales.

Lee además
Ilustración fotorrealista del arresto de un inmigrante.
BATALLA MIGRATORIA

Demanda de cubanos con I-220A supera primera barrera en corte federal de Miami
Portada de Dos intervenciones americanas en Cuba, obra que reúne siete ensayos sobre los episodios de 1898 y 1906 y sus lecciones para el presente.
DEBATE HISTÓRICO

Nuevo libro desafía viejas certezas sobre las intervenciones de EEUU en Cuba

La investigación preliminar indica que el automóvil circulaba hacia el norte por la avenida Séptima cuando giró a la izquierda hacia la calle 117 e impactó a los menores.

Los socorristas encontraron a ambas víctimas inconscientes sobre la vía. Paramédicos del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade (MDFR) las trasladaron en condición crítica al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital.

Un testigo declaró al canal local WSVN 7News que el automovilista continuó la marcha, se detuvo al otro lado de la cuadra, observó a los heridos y después volvió a alejarse.

La Unidad de Homicidios de Tránsito de MDSO asumió las pesquisas. Hasta el momento, los detectives no han divulgado una descripción del vehículo ni datos que permitan identificar a la persona que iba al volante.

Daniel Castillo, portavoz de la dependencia, pidió a comerciantes y residentes del sector revisar las grabaciones de sus cámaras de vigilancia. También instó a quienes presenciaron lo ocurrido a comunicarse con las autoridades.

Cualquier persona que disponga de información puede llamar de manera anónima a la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade, 305-471-TIPS (8477).

Temas
Te puede interesar

Doble explosión en base militar en Bolivia deja dos muertos, más de 80 heridos y 14 desaparecidos

Juzgado ordena suspender bombardeos en zonas donde puede haber menores, gobierno apelará decisión

Miami concentró 41 de los 163 menores recuperados en operativo estatal

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, es recibido por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el Palacio de Carondelet, en Quito, el 9 de septiembre de 2026. (Foto de Dolores Ochoa / POOL / AFP)
MEDIDAS

EEUU designa organización terrorista a pandilla ecuatoriana Los Tiguerones

Los republicanos en la Convención de Dallas, Texas.
TEXAS

Convención Republicana ajusta las tuercas antes de legislativas de noviembre

Imagen referencial
APOYO IMPORTANTE

Enmienda 3 recibe millonario aporte del sector inmobiliario de Florida

Pasajeros hacen fila durante la reapertura del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado de La Guaira, Venezuela, el 1 de septiembre de 2026, tras haber sufrido daños a causa de los terremotos gemelos del 24 de junio.
AERONAÚTICA

En el principal aeropuerto de Venezuela operan 19 aerolíneas, tras habilitación por terremotos

El estadounidense Ben Shelton celebra luego de conseguir un punto en un partido contra el español Carlos Alcaraz en el US Open, el 8 de septiembre de 2026.
TENIS

Se desata polémica en el US Open por partidos que acaban en la madrugada

Te puede interesar

Ilustración fotorrealista del arresto de un inmigrante.
BATALLA MIGRATORIA

Demanda de cubanos con I-220A supera primera barrera en corte federal de Miami

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Pozos en una zona petrolera de California.
IMPULSO INDUSTRIAL

La producción de petróleo en EEUU registra un nuevo e impensable récord

El gobernador Ron DeSantis en el Museo y Biblioteca de Bahía de Cochinos en Miami
NUEVO CONTENIDO ESCOLAR

DeSantis defiende en Miami enseñanza obligatoria sobre daños causados por el comunismo

Vladimir Kudyakov, de 44 años.
ROBO DE PAQUETES

Acusan a hombre de usar identificaciones falsas para interceptar paquetes con relojes Rolex

Calor y humedad en Miami
PRONÓSTICO

Miami afronta un jueves sofocante con sensación térmica de hasta 107 grados