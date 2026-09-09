EEUU designa organización terrorista a pandilla ecuatoriana Los Tiguerones

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, es recibido por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el Palacio de Carondelet, en Quito, el 9 de septiembre de 2026. (Foto de Dolores Ochoa / POOL / AFP)

QUITO.- Estados Unidos designó este miércoles como organización terrorista extranjera a la banda criminal ecuatoriana Los Tiguerones, como parte de su estrategia para endurecer el combate contra los grupos dedicados al narcotráfico en América Latina.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aterrizó en la capital ecuatoriana para reunirse con el presidente Daniel Noboa, uno de los aliados más cercanos de Donald Trump en la región.

"No estamos hablando de una mafia normal, no estamos hablando de criminales, estamos hablando de terroristas", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense en el palacio presidencial ecuatoriano.

Los grupos armados de Ecuador "tienen capacidad terrorista a nivel regional. Y eso hay que enfrentarlo, eso hay que desmantelarlo, eso hay que derrotarlo", añadió el secretario durante su gira de tres días por Ecuador, Colombia y Perú.

Rubio señaló ante la prensa que Los Tiguerones son responsables de ataques contra civiles, miembros de la fuerza pública y periodistas.

"Terrorismo"

La organización ilegal participó en enero de 2024 en el asalto armado al canal TC Televisión, que fue transmitido en vivo en medio de una ola de violencia desatada por la fuga del capo del narcotráfico Adolfo "Fito" Macías, jefe máximo de Los Choneros, quien fue extraditado en 2025 a Estados Unidos.

La organización se dedica al tráfico de drogas y armas, así como a la minería ilegal, el lavado de activos, la extorsión y el sicariato, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).

Los Tiguerones son uno de los principales actores en la guerra entre agrupaciones criminales en Ecuador, país que se convirtió en el más violento de la región, con una tasa de homicidios de 51 por cada 100.000 habitantes en 2025, equivalente a un homicidio cada hora.

Se estima que el 70% de la cocaína producida en Colombia y Perú pasa por Ecuador.

Noboa, uno de los principales aliados de Trump en la región, sostiene desde 2024 una lucha frontal contra el crimen organizado, con apoyo militar de Estados Unidos.

Desde 2025, el Departamento de Estado también se designó como organizaciones terroristas a los grupos ecuatorianos Los Choneros, Los Lobos y Chone Killers.

FUENTE: Con información de AFP