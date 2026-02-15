domingo 15  de  febrero 2026
Florida: Wade Wilson, el "Asesino de Deadpool" que enamoró a cientos de mujeres en redes sociales

Pese a haber confesado sus crímenes, Wilson, conocido como el “Asesino de Deadpool”, recibió miles de mensajes de mujeres jurando lealtad y amor

Wade Wilson, conocido como el “Asesino de Deadpool”, durante su audiencia.

Wade Wilson, conocido como el “Asesino de Deadpool”, durante su audiencia.

Captura de pantalla X @LawCrimeNetwork
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.— El caso de Wade Wilson, conocido como el “Asesino de Deadpool”, ha vuelto a generar conmoción nacional en Estados Unidos, no solo por la brutalidad de los crímenes cometidos en Florida por los que fue condenado a muerte, sino por el fenómeno social que lo rodea: cientos de mujeres que, pese a su historial homicida, le han jurado lealtad, amor y hasta propuestas de matrimonio.

Wilson confesó haber estrangulado a Kristine Melton, de 35 años, y asesinado horas después a Diane Ruiz, de 43, a quien golpeó, estranguló y atropelló con su vehículo el 7 de octubre de 2019.

Sin embargo, según reseñó Fox News en un extenso reportaje sobre el asesino y el culto digital que se formó en torno a él, ni siquiera esos detalles “lograron ahuyentar a sus admiradores”.

“He cubierto a muchos criminales y asesinos brutales, pero este es un fenómeno notable que lo rodea”, declaró Brian Ross, codirector y productor del documental Handsome Devil: Charming Killer. “Wade Wilson tuvo cientos de mujeres que aparentemente se enamoraron de él, querían casarse con él e incluso tener hijos”.

De asesino confeso a ídolo perturbador

El documental de Paramount+ examina el caso con nuevas entrevistas a exnovias, familiares e investigadores. La codirectora Rhonda Schwartz confirmó a Fox News que ambas víctimas “eran mujeres muy queridas” y que sus familias siguen marcadas por el horror del crimen.

La foto policial de Wilson, repleta de tatuajes faciales, incluyendo esvásticas y una sonrisa macabra tatuada alrededor de la boca, se viralizó rápidamente, desatando una ola de fascinación en TikTok y otras redes. Su comportamiento en el tribunal, apareciendo con trajes llamativos y el cabello con gel, alimentó aún más la obsesión digital.

Fox News reporta que Wilson recibía un flujo constante de llamadas desde la cárcel de un grupo de seguidoras apodadas “Las Esposas de Wade”. Una de ellas exigía “sexo maratoniano”, mientras otra le suplicaba que la dejara embarazada. Varias enviaron fotografías explícitas, cartas y dinero.

Lo hacía con su voz, con su manera de hablar… las hacía reír”, sostuvo Ross. “A veces, estas mujeres sienten que pueden acercarse a él porque está tras las rejas y ‘no puede hacerles daño’”, señalaron criminólogos entrevistados para el documental.

Embed

Una vida marcada por violencia y un encanto manipulador

Wilson llegó a recibir 100,000 dólares de una página de recaudación creada por simpatizantes, dinero que supuestamente sería para su defensa legal, pero que él usó para comprar “pizza y chocolate”. Entre cientos de regalos, una admiradora incluso compró ropa formal y maquillaje para que el asesino intentara cubrirse los tatuajes antes del juicio.

Schwartz explicó que muchos intentaron “descifrar” la conducta de Wilson, incluso analizando si padecía daño neurológico. Aun así, su entorno relató cambios repentinos de ánimo y episodios de hostilidad. Su exnovia Mila, citada por Fox News, describía esos momentos como “ojos de asesino en serie”.

Ross añadió que Wilson hablaba abiertamente de su oscuridad interior: “Dijo que se había convertido en el diablo. Piensa en ‘matar, matar, asesinar, asesinar, asesinar’. Esas son sus palabras”.

El 12 de junio de 2024, Wilson fue declarado culpable del asesinato de Melton y Ruiz. Ese mismo mes, recibió 3,903 mensajes, además de decenas de cartas y fotografías, según la Oficina del Sheriff del Condado de Lee, en declaraciones a Newsweek.

“Nunca he visto a alguien tan malvado”

Amira Fox, fiscal estatal del 20º Circuito Judicial de Florida, calificó al asesino como una de las figuras criminales más perturbadoras de su carrera. “Nunca he visto a alguien tan malvado como Wade Wilson”, aseguró. “Y nunca me ha sorprendido tanto ver a personas que realmente creen que es buena idea apoyar a alguien tan monstruoso”.

Actualmente, Wilson permanece en el corredor de la muerte. Su deterioro evidente: hinchado, desaliñado y con varios dientes faltantes.

“Estos crímenes atroces han dejado una profunda huella en los seres queridos de las víctimas y la comunidad”, concluyó Ross. “Está aislado, casi sin contacto con el exterior. Apela su sentencia, pero estará allí de por vida. Se irá en un ataúd”.

FUENTE: Con informacón de Fox News

