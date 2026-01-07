Florida bate récords turísticos mientras el flujo de canadienses se estanca

MIAMI. — Florida alcanzó un récord histórico de 34.3 millones de visitantes durante el tercer trimestre de 2025, una cifra que relega al mercado canadiense a un mínimo del 1.5% del total.

Este estancamiento del flujo desde el norte responde a la decisión estratégica de VISIT FLORIDA de priorizar la captación de viajeros latinoamericanos y europeos, sumada a la hegemonía del turista nacional que hoy acapara la oferta del estado.

REACCIONES Congresistas del sur de Florida: "Las fuerzas de EEUU no permitirán que el régimen chavista se mantenga"

A pesar de las cifras positivas para la industria, el flujo desde Canadá muestra una desproporción notable frente a otros sectores. De los 34.3 millones de turistas que llegaron al estado, solo 507.000 procedieron del país norteamericano.

Esta cifra palidece frente a los 31.5 millones de estadounidenses que optaron por Florida como destino vacacional, quienes hoy representan el 91.7% del mercado.

Esta baja representatividad de los visitantes del norte coincide con un ajuste en la demanda de alojamiento. Aunque la tarifa diaria promedio de los hoteles subió un 1.1%, la ocupación de habitaciones experimentó una moderación tras el sólido desempeño de la primera mitad del año.

Según los expertos, esto sugiere que el alto costo de vida y los precios hoteleros podrían influir en la decisión del viajero canadiense. Otros tienen en cuenta el entorno político.

Giro estratégico hacia el sur

La razón principal de esta baja presencia canadiense radica en la nueva dirección de VISIT FLORIDA. Bryan Griffin, presidente y director ejecutivo de la entidad, confirmó que la estrategia estatal se concentra de forma específica en el aumento de visitas desde Latinoamérica y Europa.

El éxito de este enfoque es visible en mercados como Brasil, que registró un crecimiento cercano al 5% en este periodo.

La agencia oficial de marketing turístico gestiona misiones comerciales y ventas directas en países latinoamericanos para capturar a un viajero con mayor potencial de crecimiento.

Esta política desplaza a Canadá de la lista de prioridades inmediatas, mientras el estado refuerza su cuota de mercado nacional para asegurar la estabilidad de sus ingresos turísticos, según VISIT Florida.

Lugares icónicos

Miami y Miami Beach consolidan su posición como los motores económicos fundamentales del sur de Florida. Estas urbes absorben gran parte del flujo internacional que hoy compensa la menor afluencia de viajeros del norte, quienes optan por otros destinos ante el encarecimiento de la oferta hotelera. La robusta infraestructura de servicios en estas zonas sostiene a miles de pequeñas empresas locales que dependen de este dinamismo constante.

Los puntos emblemáticos como la Calle Ocho en la Pequeña Habana y el distrito Art Deco de Miami Beach atraen a millones de curiosos cada año. Estos sitios representan el corazón de la experiencia cultural que busca el visitante más interesado en la identidad vibrante y la gastronomía que en el simple descanso bajo el sol.

El auge de visitantes desde Centro y Suramérica es evidente en las zonas comerciales y recreativas de la ciudad. Marvin Soto, un turista costarricense que visita la zona, aseguró: "La energía de Miami es única y nos sentimos como en casa gracias al idioma y la calidez de la gente".

Este testimonio refuerza la meta de VISIT FLORIDA de fortalecer los vínculos con el mercado hispano para suplir el vacío que dejan los turistas de Canadá.