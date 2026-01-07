miércoles 7  de  enero 2026
SOLIDEZ

Florida bate récords turísticos mientras el flujo de canadienses se estanca

El informe trimestral de VISIT FLORIDA revela que los viajeros de Canadá representan apenas el 1.5% del total de visitas; la estrategia estatal prioriza ahora el mercado doméstico

El turismo en Florida es su principal fuente de ingresos.

El turismo en Florida es su principal fuente de ingresos.

LUIS GENE/ AFP
Por Daniel Castropé

MIAMI. — Florida alcanzó un récord histórico de 34.3 millones de visitantes durante el tercer trimestre de 2025, una cifra que relega al mercado canadiense a un mínimo del 1.5% del total.

Este estancamiento del flujo desde el norte responde a la decisión estratégica de VISIT FLORIDA de priorizar la captación de viajeros latinoamericanos y europeos, sumada a la hegemonía del turista nacional que hoy acapara la oferta del estado.

Lee además
Los congresistas María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez. Al fondo, la alcaldesa de la ciudad de Doral, Christi Fraga.
REACCIONES

Congresistas del sur de Florida: "Las fuerzas de EEUU no permitirán que el régimen chavista se mantenga"
Comunidad venezolana celebra en El Doral la captura del dictador Nicolás Maduro
DíA HISTóRICO

Venezolanos celebran en Florida la captura de Maduro

A pesar de las cifras positivas para la industria, el flujo desde Canadá muestra una desproporción notable frente a otros sectores. De los 34.3 millones de turistas que llegaron al estado, solo 507.000 procedieron del país norteamericano.

Esta cifra palidece frente a los 31.5 millones de estadounidenses que optaron por Florida como destino vacacional, quienes hoy representan el 91.7% del mercado.

Esta baja representatividad de los visitantes del norte coincide con un ajuste en la demanda de alojamiento. Aunque la tarifa diaria promedio de los hoteles subió un 1.1%, la ocupación de habitaciones experimentó una moderación tras el sólido desempeño de la primera mitad del año.

Según los expertos, esto sugiere que el alto costo de vida y los precios hoteleros podrían influir en la decisión del viajero canadiense. Otros tienen en cuenta el entorno político.

Giro estratégico hacia el sur

La razón principal de esta baja presencia canadiense radica en la nueva dirección de VISIT FLORIDA. Bryan Griffin, presidente y director ejecutivo de la entidad, confirmó que la estrategia estatal se concentra de forma específica en el aumento de visitas desde Latinoamérica y Europa.

El éxito de este enfoque es visible en mercados como Brasil, que registró un crecimiento cercano al 5% en este periodo.

La agencia oficial de marketing turístico gestiona misiones comerciales y ventas directas en países latinoamericanos para capturar a un viajero con mayor potencial de crecimiento.

Esta política desplaza a Canadá de la lista de prioridades inmediatas, mientras el estado refuerza su cuota de mercado nacional para asegurar la estabilidad de sus ingresos turísticos, según VISIT Florida.

Lugares icónicos

Miami y Miami Beach consolidan su posición como los motores económicos fundamentales del sur de Florida. Estas urbes absorben gran parte del flujo internacional que hoy compensa la menor afluencia de viajeros del norte, quienes optan por otros destinos ante el encarecimiento de la oferta hotelera. La robusta infraestructura de servicios en estas zonas sostiene a miles de pequeñas empresas locales que dependen de este dinamismo constante.

Los puntos emblemáticos como la Calle Ocho en la Pequeña Habana y el distrito Art Deco de Miami Beach atraen a millones de curiosos cada año. Estos sitios representan el corazón de la experiencia cultural que busca el visitante más interesado en la identidad vibrante y la gastronomía que en el simple descanso bajo el sol.

El auge de visitantes desde Centro y Suramérica es evidente en las zonas comerciales y recreativas de la ciudad. Marvin Soto, un turista costarricense que visita la zona, aseguró: "La energía de Miami es única y nos sentimos como en casa gracias al idioma y la calidez de la gente".

Este testimonio refuerza la meta de VISIT FLORIDA de fortalecer los vínculos con el mercado hispano para suplir el vacío que dejan los turistas de Canadá.

Temas
Te puede interesar

DeSantis explora acciones legales en Florida contra Maduro

Florida: Senadora Ileana García elogia liderazgo de Trump frente a regímenes opresivos

DeSantis: Operación Maremoto supera los 10.000 arrestos de inmigrantes ilegales en Florida

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Seguridad nacional

La Casa Blanca confirma que estudia varias "opciones" para anexionar Groenlandia ¿Qué vías?

El congresista por California Doug LaMalfa falleció de manera súbita.
EEUU

Muerte del congresista Doug LaMalfa reduce la ventaja de los republicanos en la Cámara de Representantes

Eddy Acevedo, nacido en Miami-Dade, nombrado como vicepresidente de Política y Relaciones Gubernamentales de la NED. 
UN PUESTO CLAVE

Eddy Acevedo, nacido en Miami-Dade, es nombrado vicepresidente de la Fundación Nacional para la Democracia

La decisión de Rodríguez le atribuye a Marcano una vinculación directa con lo que ellos alegan fue un atentado.
VENEZUELA

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y manda a capturar al jefe que protegía a Nicolás Maduro

La venta de viviendas sigue su tendencia descendente y ya suma más de tres años.
VIVIENDAS

Tras cuatro años de hermético silencio, ahora Powell dice que la vivienda será un problema en EEUU

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
POLÉMICA

DeSantis respalda a Trump en conflicto contra la tribu Miccosukee por centro de migrantes

Por Daniel Castropé
La decisión de Rodríguez le atribuye a Marcano una vinculación directa con lo que ellos alegan fue un atentado.
VENEZUELA

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y manda a capturar al jefe que protegía a Nicolás Maduro

El turismo en Florida es su principal fuente de ingresos.
SOLIDEZ

Florida bate récords turísticos mientras el flujo de canadienses se estanca

María Corina Machado y Edmundo González durante una reunión de trabajo y planificación en Oslo, Noruega.
VENEZUELA

Organización de María Corina Machado insiste en la ruta de la transición

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.
EEUU

Trump asegura que Venezuela entregará a EEUU hasta 50 millones de barriles de petróleo sancionado