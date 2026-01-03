sábado 3  de  enero 2026
Venezolanos celebran en Florida la captura de Maduro

Eufóricos, los venezolanos esperan ahora un futuro diferente en su país tras casi tres décadas de represión, crímenes y corrupción

DANIEL CASTROPÉ
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Una multitud de venezolanos se reunió este sábado en Florida para celebrar la noticia que llevaban años esperando: la caída del presidente Nicolás Maduro, cuya captura anunció el mandatario Donald J. Trump en la madrugada.

Eufóricos, los venezolanos esperan ahora un futuro diferente en su país tras casi tres décadas de represión, crímenes y corrupción.

Desde antes del amanecer, cientos se han ido congregando frente al Arepazo, un popular restaurante de Doral, una ciudad vecina de Miami donde más del 40% de los habitantes son de origen venezolano.

"Despertamos con la gran noticia de que por fin alguien había hecho justicia, y eso nos llenó de felicidad", dice Douglas Zarzalejo, un venezolano de 55 años que lleva 11 en Florida. "Ha comenzado la recuperación de nuestro país".

Muchos andan envueltos en banderas venezolanas, con ganas de cantar y de abrazarse tras el arresto del hombre al que culpan en gran parte del deterioro de Venezuela. Entre todos ellos, un joven ondea una pancarta con el mensaje "Trump was right about everything (Trump tenía razón en todo)".

En Doral, numerosos venezolanos alaban al presidente estadounidense, que anunció la captura de Maduro durante una operación en Caracas y su traslado a Estados Unidos, donde afrontará la justicia por cargos de narcotráfico y terrorismo.

"Trump va a pasar a la historia como el primer presidente que finalmente dio el frente a estos tipos corruptos que habían secuestrado a nuestro país", afirma Zarzalejo.

"Se hizo justicia", era lo primero

Frente al Arepazo, Liz Vivas llora al recordar a su marido, Wilmer Muñoz, un funcionario venezolano crítico con el gobierno de Maduro al que las autoridades hicieron desaparecer en julio de 2018, según denuncia.

"No sé nada de él y esto es una alegría muy grande. No lo pude enterrar, no lo pude ver, pero gracias a la caída de Maduro logró respirar un poquito. Siento que se hizo justicia", agrega esta venezolana de 39 años.

Horas después de la captura de Maduro, Trump hizo una intervención desde su residencia de Mar-a-Lago, a unos 110 km al norte de Doral, miles de venezolanos escucharon en sus celulares la intervención.

El presidente declaró que Estados Unidos "gobernará" Venezuela hasta que haya una transición "pacífica" y enfría un poco el ánimo de los presentes cuando señala que su secretario de Estado, Marco Rubio, ha estado en contacto con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

Durante una pregunta en conferencia de prensa, que pudo ser una confusión por tantas horas sin dormir y en el momento en que se hablaba de Delcy Rodríguez, otra reportera cambió el tema para Machado, y el presidente Trump: respondió: Machado "no cuenta con apoyo y respeto necesarios dentro de su país".

Una declaración sorprendente ya que Washington y gran parte de la comunidad internacional sostienen que el verdadero ganador de las elecciones de 2024 fue el opositor Edmundo González -quien reemplazó a la inhabilitada Machado-, a pesar de que Maduro se proclamó vencedor.

Para algunos venezolanos de Florida, la incertidumbre sobre el futuro empaña un poco la euforia por la caída de Maduro.

Raúl Chávez, un venezolano de Miami, quedó preocupado por el discurso del mandatario estadounidense.

"Es un sentimiento mezclado, realmente yo quiero la libertad de Venezuela, pero también quiero la independencia de Venezuela y esperamos que pueda haber una transición o un gobierno electo venezolano", afirma.

FUENTE: Con información de AFP.

