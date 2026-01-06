DeSantis explora acciones legales en Florida contra Maduro

MIAMI.- Ron DeSantis , gobernador de Florida , anunció este martes 6 de enero, en rueda de prensa en Clearwater que su administración explora emprender acciones legales a nivel estatal contra el dictador venezolano Nicolás Maduro , capturado en Caracas la madrugada del pasado 3 de enero y presentado ante la justicia estadounidense por cargos federales de narcotráfico.

Según explicó , la evaluación se realiza a través de la Oficina de la Fiscal General de Florida y contempla, además del tráfico de drogas, la exportación deliberada de criminales hacia Estados Unidos.

Actualmente, Maduro está siendo procesado en el Distrito Sur de Nueva York, una de las jurisdicciones federales más relevantes de EEUU, donde enfrenta cargos por narcotráfico, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración internacional. El caso forma parte de una acusación federal que lo señala por su presunta participación en redes de tráfico de drogas con destino a territorio estadounidense.

Envió reclusos a EEUU

El gobernador subrayó que, aunque el caso federal se ventila en Nueva York, Florida analiza estatutos propios para sustentar una causa estatal. “Estamos mirando muy seriamente la posibilidad de presentar un caso a nivel estatal contra Nicolás Maduro”, afirmó, al tiempo que señaló que el régimen venezolano no solo estuvo involucrado en el narcotráfico, sino que también liberó reclusos y los envió hacia la frontera estadounidense, algunos de los cuales terminaron en Florida.

DeSantis mencionó explícitamente al Tren de Aragua, organización criminal cuyos miembros —dijo— han victimizado a residentes en Florida. A su juicio, ese proceder constituye “un acto hostil” contra el estado y el país.

Contexto migratorio

El gobernador recordó el episodio de 2022 en el que Florida facilitó el traslado de migrantes en situación irregular a Martha’s Vineyard, señalando que muchos venezolanos en el sur de Florida respaldaron la medida al considerar que Maduro “estaba enviando personas que no debían estar en este país”. DeSantis relató encuentros en Doral donde, aseguró, recibió apoyo de la comunidad venezolana, conocedora —según él— de la liberación de presos por parte del régimen.

Venezuela y el escenario regional

En un plano más amplio, DeSantis reiteró que siempre ha considerado ilegítimo a Maduro y calificó de fraudulentas las elecciones de 2024. Sostuvo que durante la presidencia de Joe Biden se consolidaron regímenes marxistas en el hemisferio occidental, incrementando la hostilidad hacia EEUU, y contrastó ese periodo con el actual, en el que ve señales de cambio político en países como Argentina y Chile.

El gobernador insistió en que Venezuela posee recursos suficientes —oro, petróleo y capital humano— para prosperar, pero que ello requiere un cambio de rumbo decidido por los propios venezolanos. Recordó además el rol que tuvo Juan Guaidó durante el primer mandato del presidente Donald J. Trump, señalando que hoy el país sudamericano enfrenta una nueva oportunidad tras la salida de Maduro del poder.

DeSantis aclaró que no ha tomado aún una decisión final, pero confirmó que su administración revisará a fondo los marcos legales de Florida para determinar si procede una acusación estatal paralela al proceso federal. “Vamos a analizarlo muy seriamente”, concluyó.

