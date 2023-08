Florida: Cárcel federal para sentenciado por fraude en compañía de mudanzas

La sentencia se produce después de la declaración de culpabilidad de Zano por fraude electrónico, transporte interestatal de propiedad robada y no renunciar a la posesión de artículos domésticos, por su papel en la operación de una estafa de una compañía de mudanzas interestatales que incluía inflar los costos de las mudanzas interestatales de los clientes y luego tomar posesión de las pertenencias del hogar del cliente, no entregar los bienes según lo prometido y abandonarlos en todo el país en instalaciones de almacenamiento no reveladas, lo que a menudo resulta en la pérdida total de la propiedad del cliente.