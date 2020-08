El video fue publicado por el canal de televisión local América TeVe. Mientras que en la página de Facebook de la campaña de reelección de la legisladora, también se colocaron imágenes del evento político conovocado para un estacionamiento en la ciudad de Kendall.

Ante la inquietud originada por los comentarios de la congresista, considerados discriminatorios hacia una de las comunidades que integran la población residente en el sur de Florida, Diario Las Américas solicitó una entrevista a la congresista Murcasel-Powell, para conocer las razones, en respuesta, fuimos remitidos a su asistente.

El pedido de la entrevista también los hicimos a través de la oficina de la congresista en Miami, donde fuimos remitidos a completar la solicitud a través de un documento.

Horas después de haber completado la solicitud, una portavoz de campaña de la congresista envió un comunicado a Diario las Américas, en el que destaca que Murcasel es la primera sudamericana en ocupar un escaño y la única latina representando a Florida en la Cámara de Representantes, pero no hizo mención ni respondió al tema por el cual le solicitamos declaraciones: sus comentarios considerados excluyentes, respecto a un segmento de la comunidad, durante un acto de campaña, electoral.

“Como la primera sudamericana electa al Congreso y la única latina representando a Florida, la congresista representa al distrito más diverso del país, incluyendo a la comunidad cubana, que la apoya porque sabe que está trabajando por ellos y para abrir el programa de Reunificación Familiar Cubano (CFRP) cerrado por el presidente republicano, Donald Trump”, alega el comunicado de la campaña.

“Una vez más los republicanos están demostrando que harán cualquier cosa para atacar a la congresista porque enfrentó al establecimiento y ganó. Este es un intento absurdo de distraer a los votantes de darse cuenta que el liderazgo republicano no ha logrado controlar el coronavirus, continúan sus intentos de anular la atención médica y nos han llevado a la peor recesión económica desde la Gran Depresión”, señala el comunicado enviado por la portavoz.

No es la primera vez

En 2018 Mucarsel-Pawell ganó el escaño por el distrito 26 que ocupaba el republicano Carlos Curbelo de origen cubanoamericano.

Tras obtener el triunfo por un estrecho margen de un 1%, la legisladora dijo que se debió a que “Miami-Dade se cansó de los republicanos”. Es decir, no es la primera vez que un discurso de la legisladora hace alusión a una postura de enfrentamiento con quienes considera sus adversarios, ya sea por origen o filiación a un partido.

“Yo pienso que Miami-Dade se cansó del liderazgo republicano. Hemos visto muchos problemas en el sur de la Florida. Las tormentas son cada vez más fuertes y no estamos listos para afrontarlas, y ese es un tema muy importante en el que los republicanos todavía no aceptan que tenemos un serio problema en nuestro medio ambiente. También hemos visto que las escuelas públicas no han tenido los fondos suficientes y los republicanos no han ayudado en ese aspecto. Yo creo que esta comunidad estaba buscando un cambio, y lo vimos ayer”, reclacó entonces.

Murcasel-Powell es originaria de Guayaquil, Ecuador, llegó a los 14 años a Estados Unidos.

Según la respuesta recibida desde su despacho tras el pedido de la entrevista, la representante "se encuentra muy ocupada para dar entrevistas".

Entre sus promesas de campaña en 2018 dijo: "Lo primero que voy a hacer es tratar de impulsar una ley que incremente el acceso a los seguros médicos. En el condado de Monroe, y también en Miami-Dade, tenemos muchos problemas con ese tema, y también es necesario reducir los costos médicos. Estas serán mis dos primeras tareas al llegar al Congreso federal".

@FloresJudith7

Jflores@diariolasamericas.com