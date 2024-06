Florida: el caso de una mujer acusada de dejar morir a su novio en una maleta

Boone inicialmente les dijo a los detectives de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange que el 24 de febrero de 2020, ella y su novio, Jorge Torres, habían estado jugando al escondite en la residencia que compartían en Winter Park, Florida, cuando pensaron que sería divertido que Torres se metiera en la maleta.

Habían estado bebiendo y ella decidió irse a dormir, pensando que Torres podría salir solo de la maleta, dijo a los detectives, según un informe de arresto.

Cuando se despertó a la mañana siguiente, no encontró a Torres, pero luego recordó que estaba en la maleta. Ella abrió la cremallera de la maleta y lo encontró inconsciente, según el informe del arresto.

Sin embargo, los detectives acusaron a Boone de asesinato después de encontrar videos en su teléfono celular que mostraban a Torres gritando que no podía respirar dentro de la maleta y gritando el nombre de Boone, según el informe del arresto.

"Sí, eso es lo que haces cuando me estrangulas", respondió Boone en uno de los videos, según el informe. "Oh, eso es lo que siento cuando me engañas".

Embed

Un informe de la autopsia dijo que Torres tenía rasguños en la espalda y el cuello y contusiones en el hombro, el cráneo y la frente por un traumatismo contundente, así como un corte cerca del labio roto.

Desde su arresto, Boone ha pasado por varios abogados, lo que ha contribuido al retraso de su juicio.

FUENTE: AP