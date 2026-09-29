Florida distribuye casi 1.5 millones de boletas para votar por correo

Centro de conteo de votos anticipados y por correo en la sede de la Oficina del Supervisor de Elecciones de Miami-Dade

Centro de conteo de votos anticipados y por correo en la sede de la Oficina del Supervisor de Elecciones de Miami-Dade.

MIAMI. — Cerca de 1,47 millones de boletas para votar por correo habían sido enviadas o entregadas en Florida con miras a las elecciones generales del 3 de noviembre, una cifra que marca el comienzo de una fase decisiva del proceso electoral y que continuará aumentando durante las próximas semanas.

Los datos recopilados por la División de Elecciones de Florida muestran que casi 660.000 boletas fueron distribuidas a votantes registrados como demócratas y unas 485.000 a republicanos. Otras 287.000 corresponden a personas sin afiliación partidista o inscritas en partidos minoritarios.

La distribución no indica cuántos votos recibirá cada organización política, pues solamente refleja la afiliación de los electores que solicitaron sufragar a distancia.

Hasta el lunes, poco más de 2.200 boletas habían sido devueltas a las autoridades electorales, principalmente por integrantes de las Fuerzas Armadas y ciudadanos estadounidenses que residen fuera del país. Los envíos para esos votantes comienzan antes que la distribución general.

Más de medio millón en el sur de Florida

Miami-Dade, Broward y Palm Beach concentran más de 511.000 boletas entregadas o enviadas. Miami-Dade encabeza la región con 214.608, de las cuales 92.140 corresponden a demócratas, 63.407 a republicanos y 55.110 a electores sin afiliación política. Otras 3.951 fueron solicitadas por personas pertenecientes a partidos minoritarios.

La cifra regional confirma el peso que conserva esta modalidad en los tres condados más poblados del sur de Florida, aunque todavía representa solamente una parte del electorado registrado.

El volumen podría aumentar antes del 22 de octubre, fecha límite para pedir que una boleta sea enviada por correo. La solicitud debe llegar a la oficina del supervisor electoral correspondiente antes de las 5:00 p. m.

Solicitudes deben renovarse

Florida permite que cualquier votante registrado solicite una boleta sin presentar una justificación. Sin embargo, una modificación legal estableció que las peticiones vencen después de cada elección general.

Esto significa que quienes votaron por correo en 2024 no reciben automáticamente una boleta este año y debieron presentar una nueva solicitud para las elecciones celebradas durante el ciclo 2025-2026. Las peticiones efectuadas durante este período volverán a expirar al terminar 2026.

El cambio condujo a las oficinas electorales y organizaciones cívicas a intensificar sus campañas informativas ante el riesgo de que algunos ciudadanos consideren que su solicitud anterior permanece vigente.

Debe llegar antes del cierre

Las autoridades recomiendan devolver la boleta con suficiente anticipación. Para que sea contabilizada, debe encontrarse en poder del supervisor de elecciones antes de las 7:00 p. m. del 3 de noviembre. El matasellos no es suficiente si llega después del cierre.

Los votantes también pueden entregarla personalmente en la oficina electoral o depositarla en una estación segura habilitada durante la votación anticipada. Esas estaciones funcionan únicamente en lugares y horarios autorizados y permanecen bajo vigilancia de empleados electorales.

Antes de enviarla, el elector debe firmar el sobre exterior. También puede consultar su estado en el portal del supervisor de su condado para confirmar que fue recibida y detectar a tiempo cualquier problema con la firma.