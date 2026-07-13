lunes 13  de  julio 2026
SEGURIDAD VIAL 

Florida refuerza la vigilancia vial con operativo regional contra el exceso de velocidad

La Operación Southern Slow Down aumentará la presencia policial en autopistas e interestatales de cinco estados para reducir los accidentes relacionados con la conducción a alta velocidad

Imagen de referencia de un automóvil de la Patrulla de Carreteras de la Florida (FHP).

Imagen de referencia de un automóvil de la Patrulla de Carreteras de la Florida (FHP).

ARCHIVO - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- La Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), junto con agencias policiales estatales y locales, puso en marcha este lunes la Operación Southern Slow Down, una iniciativa regional que reforzará la vigilancia en las principales autopistas e interestatales para reducir los accidentes provocados por la conducción a alta velocidad.

Hasta el próximo sábado 18 de julio, oficiales de distintas corporaciones incrementarán los patrullajes y realizarán controles dirigidos a identificar a quienes incumplan los límites establecidos, como parte de una estrategia enfocada en prevenir choques y salvar vidas.

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El esfuerzo reúne a las fuerzas del orden de Alabama, Georgia, Carolina del Sur, Tennessee y Florida, estados que integran la Región IV de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) y que desarrollarán acciones simultáneas durante toda la semana.

De acuerdo con los organizadores, la velocidad continúa siendo uno de los principales factores asociados a colisiones fatales y lesiones graves en las vías estadounidenses, por lo que la campaña busca fomentar una conducción más responsable y disminuir ese tipo de incidentes.

Como parte del despliegue, patrulleros de la FHP, departamentos de policía y oficinas de alguaciles concentrarán su presencia en corredores de alto tránsito, donde aplicarán la legislación vigente a quienes sean sorprendidos infringiendo las normas.

Representantes de la FHP y de otras agencias del sur del estado ofrecerán este lunes información adicional sobre el alcance de la iniciativa y las acciones previstas en la región.

La Operación Southern Slow Down forma parte de una campaña anual impulsada en el sureste del país para fortalecer la seguridad vial durante la temporada de verano, cuando aumenta considerablemente el flujo de vehículos por las principales rutas debido al periodo vacacional.

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