Primer frente frío deja condiciones más frescas y estables en Florida esta semana

El meteorólogo Alfredo Finalé informó que, tras el paso del primer frente frío de la temporada, la región disfrutará de una semana mayormente soleada, con temperaturas ligeramente por debajo del promedio

Con el descenso de las temperaturas y la menor humedad, el sur de Florida vivirá una semana ideal para actividades al aire libre

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.– La temporada ciclónica del Atlántico continúa avanzando y, con ella, el desarrollo de sistemas tropicales mantiene la atención de los meteorólogos. Sin embargo, esta semana se perfila más tranquila para Florida y buena parte del sureste de Estados Unidos.

El meteorólogo Alfredo Finalé explicó que, hasta la fecha, se han formado 11 tormentas tropicales y una subtropical, para un total de 12 sistemas de un pronóstico de 18 durante la actual temporada.

“Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos iniciando una nueva semana. Ya mitad del mes de octubre avanza la temporada ciclónica y hasta la fecha hemos visto la formación de 11 tormentas tropicales. Una ha llegado a ser tormenta subtropical, en total 12 de un pronóstico de 18”, precisó Finalé.

A pesar de la actividad registrada en el Atlántico, el especialista indicó que las condiciones serán estables en el sur de Florida, gracias al paso del primer frente frío de la temporada, que dejó tras de sí un ambiente más seco y temperaturas más agradables.

“Para esta semana condiciones estables en nuestra área y es que, tras el paso del primer frente frío de la temporada, vamos a tener una semana mayormente soleada con muy poca lluvia y temperaturas que van a estar ligeramente por debajo de lo normal para esta fecha”, detalló el meteorólogo.

Según Finalé, las temperaturas máximas se ubicarán alrededor de los medios 80 grados Fahrenheit, mientras que las mínimas descenderán a los medios 70, e incluso a valores más bajos hacia el centro-norte del estado.

Además, se prevé viento del noreste al este entre 10 y 15 millas por hora, lo que podría generar alto riesgo de resacas en las playas del litoral atlántico.

“El viento del noreste al este alcanzando de 10 a 15 millas por hora y propiciando alto riesgo de resacas en zonas del litoral atlántico. Recuerden, una semana mayormente estable y fresca”, concluyó Finalé.

Con el descenso de las temperaturas y la menor humedad, el sur de Florida vivirá una semana ideal para actividades al aire libre, aunque las autoridades locales recomiendan precaución en las playas debido al oleaje y las corrientes de resaca.

