viernes 29  de  mayo 2026
MEDIDAS

Departamento de Estado pide a viajeros consultar alertas oficiales antes del verano y del Mundial 2026

La vocera Natalia Molano recomendó utilizar la plataforma travel.state.gov y el programa STEP para recibir información actualizada por país. Las advertencias incluyen el brote de ébola en África central

Natalia Molano, vocera en español del Departamento de Estado en Miami.

Natalia Molano, vocera en español del Departamento de Estado en Miami.

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Por Daniel Castropé

MIAMI.- El Departamento de Estado de EEUU exhortó a los ciudadanos a consultar el portal oficial travel.state.gov y a inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajero Inteligente (STEP) antes de cualquier viaje al extranjero durante la temporada de verano, con el fin de recibir alertas de seguridad, advertencias sanitarias y orientación consular específica para cada destino.

El llamado fue formulado en Miami por la vocera en español Natalia Molano, quien subrayó que la prioridad de la agencia es la protección de los estadounidenses fuera del país, en un contexto marcado por el brote de ébola en África central y la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Información oficial por país

Molano explicó que el sitio travel.state.gov mantiene una ficha actualizada para cada país, con datos sobre requisitos de visa, trámites de entrada y salida, advertencias de seguridad y otras particularidades locales.

“La prioridad número uno del Departamento de Estado es la seguridad y el bienestar de los estadounidenses en el extranjero, y por eso tenemos recursos de información para que todos nuestros ciudadanos hagan decisiones informadas”, afirmó.

La portavoz precisó que las actualizaciones también se difunden por las cuentas oficiales del Departamento en las redes sociales X, Facebook e Instagram, y que recientemente se incorporó un canal en WhatsApp para que los viajeros reciban de manera directa los avisos globales.

Cada publicación, agregó, refleja cambios en el terreno comunicados por las embajadas y consulados estadounidenses.

Inscripción en el programa STEP

Entre los recursos disponibles destaca el Programa de Inscripción de Viajero Inteligente, conocido por sus siglas en inglés STEP. Se trata de un servicio gratuito, voluntario y en línea que envía por correo electrónico alertas específicas sobre el país y las fechas del viaje registrado por el usuario.

“Si nos dan la información de a qué país van, durante qué fechas, les mantendremos informados de cualquier advertencia, cualquier crisis, emergencia, información durante ese periodo de tiempo de su visita”, indicó Molano.

La inscripción se realiza a través de un formulario en línea en travel.state.gov o en step.state.gov, y permite que las embajadas y consulados localicen al viajero en caso de emergencia.

La diferencia con el canal de WhatsApp, precisó la vocera, es que este último entrega avisos globales, mientras que STEP filtra la información según el destino concreto y las fechas del recorrido.

Brotes sanitarios y crisis internacionales

La funcionaria recordó que el sistema de alertas se activa también ante desastres naturales, conflictos armados y emergencias sanitarias.

Citó como ejemplos las advertencias emitidas durante la reciente crisis en Medio Oriente, que guiaron a viajeros estadounidenses sobre alternativas para regresar al país, y el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda, sobre el cual el Departamento de Estado mantiene una recomendación de no viajar a esas naciones y de reconsiderar los viajes a Ruanda y Sudán del Sur, según comunicados oficiales del 19 y 28 de mayo.

Copa Mundial 2026

De cara al torneo que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, Molano detalló los niveles de advertencia vigentes para las tres sedes mexicanas. Monterrey y Ciudad de México se encuentran en nivel dos, que implica precauciones reforzadas, mientras que Guadalajara figura en nivel tres, con sugerencias específicas como evitar el desplazamiento por carreteras durante la noche.

“Las advertencias generales de viaje son de nivel uno, dos, tres o cuatro, siendo la cuatro la más seria”, explicó la vocera, quien insistió en que cada ficha estatal del portal contiene precauciones detalladas y actualizadas por la embajada en cada país.

La funcionaria reiteró la responsabilidad del Departamento de mantener la información al día y atendió un punto clave para los aficionados que cruzarán la frontera. “Es nuestra responsabilidad comunicar eso a los ciudadanos estadounidenses”, concluyó.

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