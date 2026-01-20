martes 20  de  enero 2026
TURISMO

El turismo internacional alcanzó un récord en 2025

El turismo internacional aumentó un 4% en 2025 hasta alcanzar el nivel más alto de la historia, con 1.520 millones de viajes internacionales

Turistas montan a camello en las piramides Giza, en El Cairo, Egipto.&nbsp;

Turistas montan a camello en las piramides Giza, en El Cairo, Egipto. 

AFP

MADRID.- Desafiando las tensiones geopolíticas, el turismo internacional aumentó un 4% en 2025 hasta alcanzar el nivel más alto de la historia, con 1.520 millones de viajes internacionales, informó este martes ONU Turismo.

Según esta agencia de la ONU con sede en Madrid, los ingresos del sector registraron una progresión del 5% hasta alcanzar los 1,9 billones de dólares, con un particular dinamismo de África y Asia, y un crecimiento notable de Brasil, con un aumento del 37% de las llegadas.

Lee además
El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, en el centro de Londres el 6 de junio de 2023. 
REALEZA

Tabloides afirman usar fuentes legítimas para obtener información del príncipe Harry
David Beckham. 
POLÉMICA

David Beckham responde a declaraciones de su hijo Brooklyn Beckham

"La demanda de viajes se mantuvo alta a lo largo de 2025, a pesar de la elevada inflación en los servicios turísticos y la incertidumbre derivada de las tensiones geopolíticas", explicó la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Alnowais, en una nota de prensa.

"Esperamos que esta tendencia positiva continúe en 2026, ya que se prevé que la economía mundial se mantenga estable y que los destinos que aún están por debajo de los niveles previos a la pandemia se recuperen por completo", añadió.

Si bien Europa siguió siendo el continente más visitado, con 793 millones de llegadas, Sudamérica registró una subida del 7% de las llegadas internacionales, con 39,2 millones, impulsado por Brasil.

Centroamérica también siguió esta tendencia positiva (13,5 millones de llegadas, +5%), respaldada por los sólidos resultados de destinos como Guyana (+24%), Guatemala (+8%), Honduras y El Salvador (+7 % cada uno).

Aunque algunas zonas del Caribe se estancaron debido al impacto del huracán Melissa en el último trimestre, México mantuvo un crecimiento del 6%.

Un sector expuesto

España, segundo destino mundial después de Francia, que se acerca año a año a los 100 millones de visitantes, registró un aumento de llegadas del 7%.

El Índice de Confianza de ONU Turismo es positivo y para 2026 se espera que el turismo internacional crezca entre un 3% y un 4%.

Este crecimiento estará impulsado por la demanda de mercados emergentes y por la celebración de grandes eventos como los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán- Cortina, en Italia, y el Mundial-2026 de fútbol, que se llevará a cabo conjuntamente en Canadá, Estados Unidos y México.

Sin embargo, "la incertidumbre derivada de los riesgos geopolíticos y los conflictos actuales, las tensiones comerciales y los fenómenos climáticos podrían afectar a la confianza en los viajes", avisó la agencia.

"Un sector tan ligado a la movilidad internacional es especialmente vulnerable a crisis sanitarias, geopolíticas o climáticas", señaló a la AFP Rafael Pampillón, profesor de Economía en la IE Business School de Madrid.

Así, por ejemplo, en España, "el impacto del cambio climático -con olas de calor más frecuentes y un creciente estrés hídrico- obligará a adaptar los calendarios turísticos, las infraestructuras y la propia oferta, tanto en los destinos de sol y playa como en las ciudades", añadió Pampillón.

Además, el aumento de la afluencia turística está generando tensión con los vecinos, ya que la concentración de visitantes en un número reducido de lugares provoca cada vez más problemas de congestión, pero también un aumento vertiginoso de los precios de la vivienda, porque muchos propietarios prefieren alquilar a precios elevados a los turistas.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Abogados de Julio Iglesias piden archivar denuncias por agresión sexual

Willy Chirino celebra 50 años de trayectoria con concierto en Fort Myers

Peso Pluma anuncia gira por EEUU a partir de marzo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald J. Trump junto a miembros de su gabinete de gobierno.
EEUU

Washington opta por presión contra La Habana; China y Rusia mantienen frialdad tras operativo en Venezuela

 Ahmad Jihad Bojeh, de 29 años, es señalado por la autoridades como el responsable de un riple asesinato en Florida
CRIMEN

Detienen a presunto autor de triple asesinato de turistas en Florida: "Un acto despiadado y sin motivo"

El nuevo entrenador de Miami comenzó su camino en la liga en los Pittsburgh Steelers a los que llegó en 2006 como asistente defensivo
NFL

Los Dolphins de Miami contratan al entrenador Jeff Hafley

El Ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Raúl Castro (C), su hermano y el dictador cubano Fidel Castro (der) y el Comandante cubano Juan Almeida (izq). video
Opinión

La venganza de Raúl Castro

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador capturado Nicolás Maduro.
Bajo la lupa

EEUU vincula a hijo de Maduro con disidencias de las FARC para coordinar rutas del narcotráfico

Te puede interesar

Fotomontaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el jefe de la Reserva Federal o Banco Central, Jerome Powell.
ACTUALIDAD

Presidente de la Reserva Federal citado ante la Corte Suprema de EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El empresario republicano Tony Díaz anuncia su campaña por el escaño estatal del Distrito 113.
EN REBELDÍA

Florida: Abren oficina paralela para representar al Distrito 113 ante la inacción de DeSantis

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. 
GOBIERNO

Un EEUU fuerte beneficia al mundo, dice presidente de la Cámara de Representes

Esta foto, publicada el 7 de enero de 2025 por la familia González López, muestra al presidente Edmundo González Urrutia (der.) posando con su familia (izq.): su hija Mariana González López, su esposa Mercedes López y su yerno Rafael Tudares antes de su secuestro
DDHH

Edmundo González denuncia extorsiones y vicios en el juicio a su yerno y preso político Rafael Tudares

El veterano Jimmy Butler (número 10), de los Warriors de Golden State, sale ayudado de la cancha tras sufrir una lesión, el 19 de enero de 2026.
DEPORTES

Exfigura del Heat, Jimmy Butler, se pierde el resto de la temporada