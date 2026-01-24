sábado 24  de  enero 2026
ENTRETENIMIENTO

Vuelven los "Viernes Culturales" al Parque Domino en la Pequeña Habana

El comité organizador expresa su gratitud a la comunidad, artistas, vendedores, colaboradores y seguidores que han manifestado constantemente su apoyo

Los Viernes Culturales regresan a su fecha original: el último viernes de cada mes.&nbsp;

Los Viernes Culturales regresan a su fecha original: el último viernes de cada mes. 

Cortesía/Prensa Viernes Culturales
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Este 31 de enero, vuelven oficialmente los icónicos Viernes Culturales. La iniciativa, promovida por el comisionado Rolando Escalona regresa en su fecha histórica original: el último viernes de cada mes en el Parque Domino, en la Pequeña Habana.

"Luego de celebrar con orgullo nuestro 25 aniversario el año pasado, regresar a nuestra fecha y ubicación original en Domino Plaza, y marca verdaderamente el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo para Viernes Culturales," expresa la presidenta de la Junta, Suzanne Batlle.

Lee además

Edición semanal del 23 al 29 de enero de 2026

Estas son las noticias recogidas en la edición semanal, que reúne trabajos de profundidad realizados para nuestra edición impresa
El exfutbolista inglés David Beckham y su esposa Victoria Beckham posan en la alfombra roja con sus hijos Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz Beckham, en el estreno de Beckham en Londres el 3 de octubre de 2023.
POLÉMICA

Dj explica cómo fue el baile de Victoria Beckham en la boda de su hijo

Después de ocho años de retos y cambios, el comité organizador expresa su gratitud a la comunidad, artistas, vendedores, colaboradores y seguidores que han manifestado constantemente su apoyo al evento cultural.

"Estamos más entusiasmados que nunca de avanzar, honrando nuestra historia y continuando al servicio de nuestra comunidad," añadió Bill Fuller, vicepresidente de la Junta.

Próximas ediciones

El regreso de la cita estará dedicado a la memoria del artista Santos E. Méndez, quien falleció recientemente y fue un promotor de los Viernes Culturales.

Su extraordinaria obra de vida puede apreciarse en toda la Pequeña Habana, y con frecuencia se le podía encontrar jugando dominó con amigos y familiares frente a Futurama. Visitantes de cerca y de lejos admiraban sus obras originales y vibrantes.

Los artistas y vendedores que hayan participado en el pasado, o que deseen participar en futuros eventos pueden registrarse a través de [email protected] o llamando al 305-505-1616.

Temas
Te puede interesar

Harry Styles revela las canciones que integran "Kiss All the Time. Disco, Occasionally"

Diseñadora Véronique Nichanian presenta su último desfile para Hermès

Fresa y Chocolate, sabores de libertad

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El logo de la plataforma TikTok y de fondo la bandera de EEUU.
TRANSFORMACIóN

TikTok se vuelve estadounidense en EEUU... ¿qué cambiará?

María de Lourdes Van-Caneghem, de 50 años es acusada como la principal sospechosa en el caso.
FRAUDE MIGRATORIO

Falsa asesora legal operaba en Miami con identidad de abogada de inmigración

Una joven se resguarda del frío en Miami.
FLORIDA

Regresa el frío a Miami, busque abrigo

Cámaras de seguridad de la policía revelan el momento en que sacan al menor de la vivienda.
VIOLENCIA INFANTIL

Madre del niño de 6 años brutalmente agredido en North Miami Beach se entrega a las autoridades

Una estatua del Óscar se muestra en la alfombra roja de la 96.ª edición de los Premios de la Academia en el Teatro Dolby en Hollywood, California, el 9 de marzo de 2024.     
RESUMEN

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Te puede interesar

Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York el 5 de enero. 
JUSTICIA

Improbable, alegato de inmunidad para Nicolás Maduro  

Por María Inés Lombardi
El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
PRESIDENCIA

A un año de su mandato, Trump actúa con todas las fichas sobre el tablero

Agentes federales observan mientras los manifestantes se reúnen cerca del lugar donde las autoridades estatales y locales dicen que un hombre fue baleado por agentes federales más temprano esa mañana en Minneapolis, Minnesota, el 24 de enero de 2026.
Migraciòn

Departamento de Seguridad Nacional afirma que el hombre tiroteado en Mineápolis iba "armado"

Vehículos y motocicletas circulan por una avenida con los semáforos apagados durante un apagón en La Habana el 10 de septiembre de 2025. Cuba sufrió un apagón nacional el miércoles, el quinto en la isla caribeña, con problemas económicos, en menos de un año, según anunció el Ministerio de Energía. (Foto de Adalberto ROQUE / AFP)
Crisis energética

Cuba anuncia apagones que dejan sin electricidad a casi el 60% de los habitantes de la isla

Cámaras de seguridad de la policía revelan el momento en que sacan al menor de la vivienda.
VIOLENCIA INFANTIL

Madre del niño de 6 años brutalmente agredido en North Miami Beach se entrega a las autoridades