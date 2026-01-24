Vuelven los "Viernes Culturales" al Parque Domino en la Pequeña Habana

Los Viernes Culturales regresan a su fecha original: el último viernes de cada mes.

MIAMI.- Este 31 de enero, vuelven oficialmente los icónicos Viernes Culturales . La iniciativa, promovida por el comisionado Rolando Escalona regresa en su fecha histórica original: el último viernes de cada mes en el Parque Domino, en la Pequeña Habana.

"Luego de celebrar con orgullo nuestro 25 aniversario el año pasado, regresar a nuestra fecha y ubicación original en Domino Plaza, y marca verdaderamente el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo para Viernes Culturales," expresa la presidenta de la Junta, Suzanne Batlle.

Después de ocho años de retos y cambios, el comité organizador expresa su gratitud a la comunidad, artistas, vendedores, colaboradores y seguidores que han manifestado constantemente su apoyo al evento cultural.

"Estamos más entusiasmados que nunca de avanzar, honrando nuestra historia y continuando al servicio de nuestra comunidad," añadió Bill Fuller, vicepresidente de la Junta.

Próximas ediciones

El regreso de la cita estará dedicado a la memoria del artista Santos E. Méndez, quien falleció recientemente y fue un promotor de los Viernes Culturales.

Su extraordinaria obra de vida puede apreciarse en toda la Pequeña Habana, y con frecuencia se le podía encontrar jugando dominó con amigos y familiares frente a Futurama. Visitantes de cerca y de lejos admiraban sus obras originales y vibrantes.

Los artistas y vendedores que hayan participado en el pasado, o que deseen participar en futuros eventos pueden registrarse a través de [email protected] o llamando al 305-505-1616.