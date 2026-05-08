viernes 8  de  mayo 2026
EMPLEO LOCAL

Miami impulsa feria laboral con vacantes en seguridad, turismo y servicios

El evento, organizado en colaboración con la Ciudad de Miami, reunirá a varias empresas y organizaciones que buscan cubrir plazas en sectores con alta demanda de personal

La actividad está programada para el próximo miércoles 13 de mayo, de 9:30 a.m. a 1:30 p.m., en el parque Juan Pablo Duarte, ubicado en la 1776 NW 28th Street.

La actividad está programada para el próximo miércoles 13 de mayo, de 9:30 a.m. a 1:30 p.m., en el parque Juan Pablo Duarte, ubicado en la 1776 NW 28th Street.

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - En medio de las crecientes presiones económicas que enfrentan miles de familias del sur de Florida, una nueva feria de empleo impulsada en colaboración con la Ciudad de Miami buscará conectar a residentes y comunidades migrantes con oportunidades laborales en áreas como seguridad, turismo, atención al cliente y servicios comunitarios.

La actividad está programada para el próximo miércoles 13 de mayo, de 9:30 a.m. a 1:30 p.m., en el parque Juan Pablo Duarte, ubicado en la 1776 NW 28th Street.

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De acuerdo con la información divulgada por los organizadores, el encuentro contará con la participación de empresas y entidades que actualmente intentan cubrir vacantes en sectores con alta demanda de trabajadores.

Entre las organizaciones anunciadas figuran Goodwill South Florida, Jungle Island y Terminal Security Solutions, además de otras compañías vinculadas a servicios, recreación y operaciones comunitarias.

Las posiciones disponibles incluyen guardias de seguridad, hostess, consejeros de campamento, agentes de call center, choferes, coordinadores de entrenamiento, coordinadores de proyectos y mecánicos, entre otras plazas.

Los anfitriones indicaron además que algunas compañías podrían realizar entrevistas en el lugar y evaluar contrataciones inmediatas para candidatos que cumplan con los requisitos establecidos.

La feria ocurre en un momento marcado por el incremento del costo de vida en Miami y por las dificultades que enfrentan numerosos residentes para acceder a empleos estables con ingresos suficientes para cubrir gastos básicos como vivienda, transporte y alimentación.

El evento también busca servir como punto de conexión para inmigrantes y personas en búsqueda de reinserción laboral, especialmente en sectores donde continúa existiendo necesidad de personal bilingüe y trabajadores con disponibilidad inmediata.

Los interesados deberán acudir con varias copias de su currículo y documentos de identificación.

Para más información, los interesados puedes comunicarse a través del correo electrónico [email protected] o el teléfono 305-960-5110.

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