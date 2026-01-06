martes 6  de  enero 2026
HORA DE LA LIBERTAD

Florida: Senadora Ileana García elogia liderazgo de Trump frente a regímenes opresivos

Senadora estatal republicana destaca las acciones de Trump en América Latina y recuerda que la lucha por la libertad se extiende más allá de Venezuela

Ileana Garcia senadora estatal republicana de Florida.

Ileana Garcia senadora estatal republicana de Florida.

Ileana García
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- La senadora estatal republicana Ileana García emitió una declaración pública en respaldo al liderazgo del presidente Donald Trump frente a regímenes opresivos en la región donde agradeció las acciones “decisivas” en favor de la libertad y la democracia en América Latina, particularmente en el caso venezolano en contra del dictador Nicolás Maduro.

En su comunicado, de este martes 6 de enero, García se definió como “orgullosa hija de exiliados cubanos que huyeron a los EEUU en las décadas de 1950 y 1960” y expresó “nuestra profunda gratitud por las acciones decisivas del presidente Trump en apoyo a la libertad y la democracia en América Latina”, destacando “particularmente… la reciente extracción del narcodictador Nicolás Maduro de Venezuela”.

La senadora sostuvo que “la lucha por la Libertad se extiende más allá de Venezuela; abarca las esperanzas y los sueños de las familias cubanas y nicaragüenses”, y recordó que durante generaciones se han vivido “las aterradoras consecuencias de regímenes opresivos que despojan a nuestros pueblos de sus derechos humanos fundamentales y de su dignidad”. Añadió, “nos inspira el progreso logrado y mantenemos la esperanza de que llegue el día en que nuestras familias puedan vivir libres y con dignidad en su patria”.

Cuba, Venezuela y Nicaragua: una aspiración común

En su comunicado, García dedicó un apartado a la situación cubana al afirmar. “Anhelamos el fin de la pesadilla que ha atrapado a Cuba durante décadas”. Dijo desear un país donde “nuestros seres queridos ya no dependan de remesas, no enfrenten el racionamiento de bienes esenciales impuesto por el gobierno, ni sientan la presión asfixiante de huir del infierno en el que se han convertido sus vidas”.

Asimismo, manifestó que visualiza “una Cuba en la que nuestras familias puedan votar, viajar sin restricciones y experimentar plenamente las libertades que valoramos aquí, en los Estados Unidos”.

El comunicado concluyó con un llamado. “Juntos, nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de apoyar la aspiración de una Cuba, una Venezuela y una Nicaragua libres y democráticas, donde todos los ciudadanos puedan prosperar sin miedo”, e invitó “a todos a unirse a nosotros en esta lucha por la justicia y el respeto a los derechos fundamentales de nuestras familias y países de origen”.

Al lado de la justicia

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre la senadora republicana se pronunció de forma crítica contra las operaciones de deportación contra inmigrantes sin antecedentes penales, acciones que entonces calificó de “arbitrarias e inhumanas”.

En esa oportunidad, la legisladora, fundadora de Latinas for Trump en 2016, advirtió que dichas medidas “traicionan al electorado hispano” que apoyó el regreso de los republicanos al poder con Donald Trump a la cabeza, alertó sobre la “erosión de las garantías constitucionales” y el “clima de pánico” que, según dijo, se vivía en el sur de la Florida entre la comunidad inmigrante.

También advirtió sobre el posible impacto económico, al señalar el riesgo de un colapso en sectores vitales para Florida como la agricultura y el cuidado de personas mayores, dependientes en gran medida de la mano de obra inmigrante, rechazó los “discursos xenófobos” y defendió la dignidad de los trabajos que realizan los hispanos.

[email protected]

Imagen de los daños provocados en la residencia del vicepresidente de Estados Unidos JD Vance en Cincinnati, Ohio. 
SUCESOS

Hombre armado con martillo ataca vivienda vinculada al vicepresidente JD Vance

 Actividad militar y hombres con armas largas cerca del Palacio de Miraflores, el lunes 5 de enero, alrededor de las 7:30pm.  video
VENEZUELA

Reportan disparos y actividad militar cerca del Palacio de Miraflores, en Caracas

María Corina Machado en entrevista exclusiva en Fox News. video
ENTREVISTA

María Corina Machado promete regresar a Venezuela "lo antes posible"

Tua Tagovailoa, quarterback de los Dolphins de Miami, habla con un compañero de equipo en la banca durante la segunda mitad del juego de la NFL contra los Titans de Tennessee, el lunes 30 de septiembre de 2024, en Miami Gardens, Florida.
Fútbol Americano

Tua Tagovailoa abre la puerta a salir de Miami tras una temporada turbulenta

Jura de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela. video
TENSIONES

Delcy Rodríguez, quien habría entregado a Maduro, ocupa presidencia de Venezuela

